Новое видео DEEP PURPLE "The Surprising", новое видео группы DEEP PURPLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "inFinite".



В ноябре на earMUSIC состоится выпуск Blu-ray с документальным фильмом "From Here To inFinite", в котором рассказана история создания последнего альбома группы. Помимо этого, Blu-ray будет включать три концертных видео ("Time For Bedlam", "Birds of Prey" и "Smoke On The Water"), снятых на фестивале Hellfest 2017, а также ауттейки из документального фильма, закулисные съемки, интервью и комментарии участников. Помимо этого, на тройном виниле состоится релиз "The inFinite Live Recorings, Pt. 1", записанный в рамках выступления на фестивале Hellfest 2017.



Трек-лист:



* The Movie – "From Here To inFinite" (97 minutes)



Bonus (132 minutes)



* Audio commentary by DEEP PURPLE

* Live At Hellfest 2017

01. Time For Bedlam

02. Birds Of Prey

03. Smoke On The Water



* Outtakes "From Here To inFinite"

01. Full Interview with Joe Satriani

02. Corky - The Recording Engineer



* Official Music Videos

01. The Surprising

02. Johnny's Band

03. Johnny's Band Documentary

04. All I Got Is You



* About "inFinite" - Interviews

01. About the Album

02. Beyond the Album

03. Track by track

04. Rapid Fire interview

05. Behind the Scenes photoshoot



"The inFinite Live Recorings, Pt. 1" track listing (3LP)



Side A



01. Time For Bedlam

02. Fireball

03. Bloodsucker



Side B



01. Strange Kind Of Woman

02. Uncommon Man



Side C



01. The Surprising

02. Lazy



Side D



01. Birds Of Prey

02. Hell To Pay

03. Key Solo



Side E



01. Perfect Strangers

02. Space Truckin'

03. Smoke On The Water



Side F



01. Hush

02. Black Night















