20 ноя 2018



IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»



Ian Gillan в недавнем разговоре сказал, что именно Steve Morse помог перестроить DEEP PURPLE после финальной разрухи, вызванной последним сотрудничеством с Ritchie Blackmore'ом.



«Когда он появился, он снова зажег группу. У нас были крайне упаднические настроения. Joe Satriani спас нас от полного краха и вытащил из ямы. Но именно Steve помог перестроить команду благодаря записи 'Purpendicular' и с тех пор мы стали придерживаться совершенно иного режима работы во всем. Он оказался просто замечательным!»



На вопрос о том, насколько сложно было ему заменить такого культового гитариста, как Blackmore, Ian ответил:



«Стоит помнить пару вещей — с Ritchie DEEP PURPLE идет на дно. Мы играли на 1/4 от площадок в Европе, и это в той стране, в которой нас любят очень сильно — в Германии. Меньшие площадки и даже они не были заполнены. Так что если бы мы продолжили в том же духе и Ritchie бы не ушел, история группы бы закончилась именно на этом. И приведу один из ответов Steve'a, который он дал на одной из наших первых пресс-конференций, когда его кто=то спросил, каково это заменять примерять на себя тапки Blackmore'a — он ответил: "насколько я знаю, то свои тапки Ritchie забрал с собой, когда уходил из группы"».











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