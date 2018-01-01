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Deep Purple

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20 ноя 2018 : 		 IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»

14 ноя 2018 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Такие группы, как RIVAL SONS и GRETA VAN FLEET, в 1970-е были бы очень успешны»

7 ноя 2018 : 		 Редкое видео DEEP PURPLE

22 окт 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE 1985 года

18 окт 2018 : 		 ROGER GLOVER: «Я боюсь жизни без DEEP PURPLE»

8 окт 2018 : 		 Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре

21 авг 2018 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

7 авг 2018 : 		 Новая книга о DEEP PURPLE выйдет осенью

23 июл 2018 : 		 Винилы DEEP PURPLE выйдут осенью

11 июл 2018 : 		 Видео с концерта DEEP PURPLE в Италии

8 июн 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE: «Для меня этот тур последний»

24 апр 2018 : 		 Видео DEEP PURPLE 1984 года

22 мар 2018 : 		 Редкое закулисное видео DEEP PURPLE

13 мар 2018 : 		 Гитарист DEEP PURPLE предлагает награду за гитару

30 янв 2018 : 		 DON AIREY: «Не поставил бы на появление Ritchie в DEEP PURPLE»

14 ноя 2017 : 		 Концертное видео DEEP PURPLE

29 окт 2017 : 		 Видео с текстом от DEEP PURPLE

27 окт 2017 : 		 Трейлер к документальному фильму DEEP PURPLE

17 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

13 окт 2017 : 		 Редкое концертное видео DEEP PURPLE

4 окт 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

20 сен 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет»

31 авг 2017 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE сейчас хорошо играет»

30 авг 2017 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Мы понимаем, что вечно продолжать не сможем»

10 авг 2017 : 		 Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie

28 июл 2017 : 		 Bly-ray DEEP PURPLE выйдет летом

22 июл 2017 : 		 Сборник DEEP PURPLE выйдет осенью

20 июл 2017 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

18 июл 2017 : 		 RITCHIE BLACKMORE: «Я бы хотел сыграть один концерт с DEEP PURPLE»

3 июл 2017 : 		 Видео с выступления DEEP PURPLE

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|||| 20 ноя 2018

IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»



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Ian Gillan в недавнем разговоре сказал, что именно Steve Morse помог перестроить DEEP PURPLE после финальной разрухи, вызванной последним сотрудничеством с Ritchie Blackmore'ом.

«Когда он появился, он снова зажег группу. У нас были крайне упаднические настроения. Joe Satriani спас нас от полного краха и вытащил из ямы. Но именно Steve помог перестроить команду благодаря записи 'Purpendicular' и с тех пор мы стали придерживаться совершенно иного режима работы во всем. Он оказался просто замечательным!»

На вопрос о том, насколько сложно было ему заменить такого культового гитариста, как Blackmore, Ian ответил:

«Стоит помнить пару вещей — с Ritchie DEEP PURPLE идет на дно. Мы играли на 1/4 от площадок в Европе, и это в той стране, в которой нас любят очень сильно — в Германии. Меньшие площадки и даже они не были заполнены. Так что если бы мы продолжили в том же духе и Ritchie бы не ушел, история группы бы закончилась именно на этом. И приведу один из ответов Steve'a, который он дал на одной из наших первых пресс-конференций, когда его кто=то спросил, каково это заменять примерять на себя тапки Blackmore'a — он ответил: "насколько я знаю, то свои тапки Ritchie забрал с собой, когда уходил из группы"».



IAN GILLAN: If RITCHIE BLACKMORE Hadn't Left DEEP PURPLE In 1993, The Band Would Have Been 'Finished'



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КомментарииСкрыть/показать 13 )

Kliops144


20 ноя 2018, 17:53		*Достает попкорн*

Nenadoelo


20 ноя 2018, 17:55		Угу, вот только Перпендикуляр (неплохой в принципе альбом) по большому счету нахер никому не сдался.
Достаточно открыть любой Ваш концертный сетлист и все встанет на свои места.
Да и вообще я это дерьмо без слез читать не могу: "сотрудничество с Ричи", "разруха после него" и самое шикарное: "С Ричи Deep Purple идет не дно".
WTF???
К слову сказать, Стив всегда ведет себя как джентльмен и до такой гнуси не опускается.

Dr_Sexy


20 ноя 2018, 18:02		ПАЦАНЫ, Я СЕГОДНЯ ШЁЛ КОРОЧЕ ПО РЫНКУ И УВИДЕЛ ГОВНАРЯ В МАЙКЕ "IN ROCK", НУ Я ПОДСКОЧИЛ И РЕЗКО ПЕРЕЕБАЛ ЕМУ В ЩЩИ С ВЕРТУШКИ И ПОЯСНИЛ ЕГО КРИКОМ "БЛЭКМОР ХУЕСОС!", ПОТОМУ ЧТО Я УГОРЕЛ ПО МОРСУ, ПАЦАНЫ ДУХ СТАРОЙ ШКОЛЫ ЖИВЁТ ТОЛЬКО В ДП СО СТИВОМ МОРСОМ, ГДЕ ЕБАШАТСЯ ПО ХАРДКОРУ, ГДЕ ПАЦАНЫ ЖИВУТ ЭНЕРГИЕЙ, МОЛОДОСТЬЮ И ЕБУТ СИСТЕМУ В РОТ! ТОЛЬКО МОРС ДП, ТОЛЬКО ХАРДРОК!!! ПЕРПЕНДИКУЛЯР ИНФИНИТЕ БАНАНАС!!! пацаны мочите фанатов блэкмора, раинбав, блэкморс найт и раннего дп, угорайте на гигах, любите дп с морсом, пацанов и БАНАНАС! ГОВОРИТЕ ОТКРЫТО И СМЕЛО ПРЯМО В ЛИЦО! СТИВ МОРС > БЛЭКМОР!

Osteoporoxx


20 ноя 2018, 18:59
Это было бы лучшим вариантом. Потому что сейчас группа стала чем то наподобие наших ВИА Лейся, Песня, Верасы и т.д. Какие то левые люди и два деда, которые больше ничему так и не научились как играть в Deep Purple
Черномор то хоть что то пилит в свое удовольствие.

Orgik


20 ноя 2018, 19:06		Dr_Sexy, зачёт! Жирно, пришлось монитор протереть ))

HELLECTOR


20 ноя 2018, 19:30		>>>ПЕРПЕНДИКУЛЯР ИНФИНИТЕ БАНАНАС!!!

Латынь.

Flashback


20 ноя 2018, 19:56		Dr_Sexy, ТВАРЬ ДВУЛИЧНАЯ! АГЕНТ ПРОВОКАТОР ХЕРОВ!
У тебя в Топ10: Rainbow «Ritchie Blackmores Rainbow»
Пиздите этого ублюдка Блекмородрочера! Во имя Перпендикуляроса, Бананоса и святого Инфинитуса!

RomV


20 ноя 2018, 20:16		Да сейчас будет отмазываться, что эт только из за Дио у него альбом в топе :D

Nenadoelo


20 ноя 2018, 20:37		ПЕРПЕНДИКУЛЯР ИНФИНИТЕ БАНАНАС!!
Действительно, если произнести это вслух, то можно вызвать матного гномика.

R0ck_N_R0lla


20 ноя 2018, 20:45		ПЕРПЕНДИКУЛЯР ИНФИНИТЕ БАНАНАС!!
Действительно, если произнести это вслух, то можно вызвать матного гномика.
===
скорее в звучании колонок изрядно добавится песка


kircore


20 ноя 2018, 22:07		Лучше бы распались.

Jack of Diamonds


20 ноя 2018, 23:39		ПЕРПЕНДИКУЛЯР АБАНДОН БАНАНАС!!

Randolph Scott


20 ноя 2018, 23:58		Не знаток творчества DP, но у Kansas одни из моих самых любимых альбомов записаны именно со Стивом!


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