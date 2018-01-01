IAN GILLAN: «Если бы RITCHIE BLACKMORE не ушел из DEEP PURPLE в 1993, то группа бы развалилась»
Ian Gillan в недавнем разговоре сказал, что именно Steve Morse помог перестроить DEEP PURPLE после финальной разрухи, вызванной последним сотрудничеством с Ritchie Blackmore'ом.
«Когда он появился, он снова зажег группу. У нас были крайне упаднические настроения. Joe Satriani спас нас от полного краха и вытащил из ямы. Но именно Steve помог перестроить команду благодаря записи 'Purpendicular' и с тех пор мы стали придерживаться совершенно иного режима работы во всем. Он оказался просто замечательным!»
На вопрос о том, насколько сложно было ему заменить такого культового гитариста, как Blackmore, Ian ответил:
«Стоит помнить пару вещей — с Ritchie DEEP PURPLE идет на дно. Мы играли на 1/4 от площадок в Европе, и это в той стране, в которой нас любят очень сильно — в Германии. Меньшие площадки и даже они не были заполнены. Так что если бы мы продолжили в том же духе и Ritchie бы не ушел, история группы бы закончилась именно на этом. И приведу один из ответов Steve'a, который он дал на одной из наших первых пресс-конференций, когда его кто=то спросил, каково это заменять примерять на себя тапки Blackmore'a — он ответил: "насколько я знаю, то свои тапки Ritchie забрал с собой, когда уходил из группы"».
Kliops144
Nenadoelo
Достаточно открыть любой Ваш концертный сетлист и все встанет на свои места.
Да и вообще я это дерьмо без слез читать не могу: "сотрудничество с Ричи", "разруха после него" и самое шикарное: "С Ричи Deep Purple идет не дно".
WTF???
К слову сказать, Стив всегда ведет себя как джентльмен и до такой гнуси не опускается.
Dr_Sexy
Osteoporoxx
Это было бы лучшим вариантом. Потому что сейчас группа стала чем то наподобие наших ВИА Лейся, Песня, Верасы и т.д. Какие то левые люди и два деда, которые больше ничему так и не научились как играть в Deep Purple
Черномор то хоть что то пилит в свое удовольствие.
Orgik
HELLECTOR
Латынь.
Flashback
У тебя в Топ10: Rainbow «Ritchie Blackmores Rainbow»
Пиздите этого ублюдка Блекмородрочера! Во имя Перпендикуляроса, Бананоса и святого Инфинитуса!
RomV
Nenadoelo
Действительно, если произнести это вслух, то можно вызвать матного гномика.
R0ck_N_R0lla
Действительно, если произнести это вслух, то можно вызвать матного гномика.
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скорее в звучании колонок изрядно добавится песка
kircore
Jack of Diamonds
Randolph Scott
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