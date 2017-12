13 мар 2014



"Live In California 74" DEEP PURPLE выйдет на CD В честь 40-летнего юбилея фестиваля California Jam Eagle Rock Entertainment впервые на CD и в цифровом виде выпустят концертную запись DEEP PURPLE "Live In California 74".



Трек-лист:



01. Burn

02. Might Just Take Your Life

03. Lay Down, Stay Down

04. Mistreated

05. Smoke On The Water

06. You Fool No One

