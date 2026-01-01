Arts
Новости
3 фев 2026 : 		 CRADLE OF FILTH переиздают From The Cradle To Enslave

3 сен 2025 : 		 Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH

3 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»

1 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам

1 сен 2025 : 		 Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев назад планировали уйти»

28 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста

27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH
CRADLE OF FILTH переиздают From The Cradle To Enslave



CRADLE OF FILTH сообщили о том, что 20 марта на виниле (разных цветов) и CD состоится выход переиздания ЕР From The Cradle To Enslave:

From The Cradle To Enslave
Of Dark Blood And Fucking
Death Comes Ripping
Sleepless
Pervert’s Church (From The Cradle To Deprave)
Funeral In Carpathia (Be Quick Or Be Dead)
Dawn Of Eternity



просмотров: 149

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
