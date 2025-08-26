сегодня



ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура



ZOË M. FEDEROFF опубликовала следующее сообщение:



«Я с глубоким сожалением сообщаю, что по личным причинам я не могу продолжить этот тур и вообще выступать с CRADLE OF FILTH.



Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь моей семьи. Я больше не буду отвечать на вопросы. Будьте добры к моей преемнице Я желаю ей и моим теперь уже бывшим коллегам по группе всего наилучшего.



По крайней мере, как сказал Roy Khan более десяти лет назад, Бог все-таки был с нами.



Ваша Zoe».



Dani Filth: «Привет, Filthlings,



Во время тура CRADLE OF FILTH по Южной Америке произошел странный поворот событий.

Наша клавишница и бэк-вокалистка Zoe Smerda решила покинуть группу в середине тура, причем немедленно.



Мы, конечно же, желаем ей всего наилучшего в будущем, и мы, как группа, как всегда, будем двигаться только вперед, а ее заменит Kelsey Peters, одна из очень талантливых участниц CREWDLE.



В жизни не всегда можно предугадать, что ждет нас в будущем, но мы останемся профессионалами своего дела и продолжим давать концерты "The Screaming Of The Americas" для наших поклонников, не позволяя ничему из этого омрачить наше движение вперед.



Итак, наши братья из Южной и Центральной Америки, мы увидимся с вами на следующих концертах. Концерты в Бразилии уже были потрясающими, и мы чрезвычайно признательны вам за массовое и страстное участие, как мои друзья, так и фанаты.



Да здравствует the FILTH! 🤘🏻



Dani Filth, Буэнос-Айрес, Аргентина».





