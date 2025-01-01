сегодня



Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев назад планировали уйти»



Zoe Marie Federoff опубликовала следующее сообщение:



«Еще одно заявление о моем и Ashok уходе из Cradle of Filth и предупреждение нашим преемникам — ЧИТАЙТЕ КОНТРАКТ!



Мы планировали этот уход из Cradle of Filth несколько месяцев назад. Менеджмент нечестен, манипулирует нами и пытается присвоить деньги, которые принадлежат нам, без какого-либо контракта между нами, сессионными музыкантами, и ним. Когда я обвинила их в попытке кражи аванса за альбом Screaming of the Valkyries, они обозвали меня "раком" и "дохлой лошадью" и пригрозили уволить.



Фронтмен ничего не делает, чтобы остановить их, и прячется за их спинами, пока они унижают и воруют. Мы считаем, что фронтмен несет ответственность за то, что нанял этот менеджмент, и никогда не защищал интересы своей команды, только самого себя. Другие бывшие участники стараются обходить это стороной и винят только менеджмент — а они работает на фронтмена.



Возможно, он и не пачкает руки, но, в конце концов, он руководит ими. Атмосфера, которую он создает, является угрожающей и оскорбительной, он постоянно эксплуатирует нас за очень низкую зарплату, но при этом требует эксклюзивности графика Cradle. Мы не зарабатываем даже на прожиточный минимум, но нам говорят, что мы не должны гастролировать с другими группами, чтобы увеличить свой доход. Это безумие — держать людей в нищете из-за эгоизма одного человека.



Мы прилагаем контракт, который они пытались навязать всем сессионным музыкантам, чтобы добиться повышения зарплаты на 25% (первого повышения за 7 лет). Наш юрист назвал это самым психопатичным контрактом, который когда-либо мог быть заключен сессионным музыкантом. Мы его не подписали и приняли решение уволиться в этом году.



Итак, мы ушли, потому что нас использовали и платили меньше прожиточного минимума, атмосфера была токсичной и угрожающей... и все это сказалось на нашей жизни, и наш брак стал слишком тяжелым. Это сказалось на нашем здоровье и привело к тому, что во время тура у меня случился выкидыш во время нашей первой беременности. Мы решили уйти, чтобы спасти себя и создать лучшее будущее для нашей семьи. Теперь, когда мы вышли из группы, светит солнце, у нашей семьи появилась надежда, и мы хотели бы, чтобы каждый сессионный музыкант, который подумывает о присоединении к Cradle, внимательно прочтет их этот контракт и поговорит с юристом.



Удачи тому, кто попытается сделать это следующим. И помните — мы все знаем парня, который говорит, что все его бывшие сумасшедшие. Вы уверены, что все они сумасшедшие? Или проблема может быть в вас, в людях старше 40 лет?



Прощаемся с фанатами, нашими коллегами по сессии и съемочной группой. Они были единственной частью этого процесса, о которой остались хорошие воспоминания».



