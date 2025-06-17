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Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене



Видео того, как Dani Filth делает предложение руки и сердца своей подруге Sofiya Belousova в рамках выступления на фестивале Download, доступно для просмотра ниже. http://www.cradleoffilth.com







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