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Cradle of Filth

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Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене



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Видео того, как Dani Filth делает предложение руки и сердца своей подруге Sofiya Belousova в рамках выступления на фестивале Download, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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17 июн 2025
Gustaff
Это невероятно милое зрелище) Наконец-то Дэни остепенится. Но я уверен, что пуповину первенца он перпгрызет лично) Горько!!!!!
17 июн 2025
Corpsegrinder04
София Белоусова тоже в пиджаке что ли как Сайнфелд ?
Она даже дальше пошла, сразу и брюки себе наколола )
17 июн 2025
gravitgroove
ппц они ролевики!
17 июн 2025
F
Fo0x
Бле, такой тип татуировки выглядит как гангрена какая-то
17 июн 2025
Gustaff
Да, ролевые игры у них будут ужасные, в прямом смысле. Ну, главное, что будут)
17 июн 2025
Dem0niac
А он сказал в конце, чтоб невеста валила присоединяться к фанатам?
17 июн 2025
Gustaff
Dem0niac, Ну тут следовало добавить, что она может присесть в кресло-качалку 

















просмотров: 301





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