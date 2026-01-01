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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Cradle of Filth

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Лидер CRADLE OF FILTH о конфликте с бывшими: «Да мы просто забили»



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DANI FILTH в недавнем интервью поговорил о прошлогодних разборках в прессе с бывшими участниками, Marek "Ashok" Šmerda и Zoe Marie Federoff:

«Мы просто проигнорировали это. На самом деле мы — как люди, как группа, как я сам — не сделали абсолютно ничего плохого. Из этого раздули целую историю…

Мы провели американское турне, выступили на летних фестивалях, работаем на полную мощность. CRADLE вернулись. Группа никогда не исчезала. Очень жаль, честно говоря, что такое происходит. Но жизнь постоянно подбрасывает нам неожиданности.

Люди говорят: „Да, у вас новый состав“. Ну, так вы хотите, б$$$ь, концерт или нет? Группы развиваются. Никто же на работе не жалуется, если кто-то уходит из офиса, с лейбла, на котором работает, из радиопрограммы или журнала. Это просто вопрос мутации и выживания. Мы развиваемся. Мы развиваемся и идём дальше».




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