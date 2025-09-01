Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам

|
все новости группы
Великобритания
3 май 2024 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной
17 мар 2024 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»
19 янв 2024 :
CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года
13 ноя 2023 :
CRADLE OF FILTH не хотят в Израиль
29 окт 2023 :
Видео полного выступления CRADLE OF FILTH
24 окт 2023 :
CRADLE OF FILTH готовят комиксы
28 сен 2023 :
SARAH JEZEBEL DEVA почтила память басиста CRADLE OF FILTH/вокалиса HECATE ENTHRONED
27 сен 2023 :
Умер бывший басист CRADLE OF FILTH/ вокалист HECATE ENTHRONED
19 сен 2023 :
CRADLE OF FILTH на Milagre Metaleiro XIV
13 июл 2023 :
Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не смог носить»
19 июн 2023 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступники в мире»
28 май 2023 :
CRADLE OF FILTH начали запись
28 апр 2023 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
18 апр 2023 :
Вокалист CRADLE OF FILTH — о сложностях с туровой деятельностью
14 апр 2023 :
Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH — акт благотворительности
25 мар 2023 :
Сингл ED SHEERAN и CRADLE OF FILTH выйдет летом
1 мар 2023 :
Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH
6 янв 2023 :
CRADLE OF FILTH подвели итоги года
23 дек 2022 :
Сотрудничество CRADLE OF FILTH с Эдом Шираном все ближе
7 дек 2022 :
Видео с последнего выступления CRADLE OF FILTH в 2022
10 ноя 2022 :
Видео полного выступления CRADLE OF FILTH
31 авг 2022 :
Лидер CRADLE OF FILTH о работе с Эдом Шираном
23 авг 2022 :
Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH
13 авг 2022 :
Бывший гитарист CRADLE OF FILTH — об уходе: «Мне надоела постоянная хрень и драма»
2 авг 2022 :
Drum-cam от CRADLE OF FILTH
8 июн 2022 :
Drum-cam от CRADLE OF FILTH
10 май 2022 :
CRADLE OF FILTH на NAPALM RECORDS
5 май 2022 :
Новая клавишница CRADLE OF FILTH представилась
4 май 2022 :
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом
21 мар 2022 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
7 фев 2022 :
Лидер CRADLE OF FILTH присоединился к барону Силенда
22 янв 2022 :
Лидер CRADLE OF FILTH — о влиянии пандемии на альбом
20 янв 2022 :
CRADLE OF FILTH целиком исполнят "Dusk... And Her Embrace"
15 янв 2022 :
Новый стрим от CRADLE OF FILTH весной
3 янв 2022 :
Лидер CRADLE OF FILTH обещает много интересного
27 дек 2021 :
Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет IRON MAIDEN
13 дек 2021 :
Рождественский свитер от CRADLE OF FILTH
7 дек 2021 :
Лидер CRADLE OF FILTH: «Первый альбом удалил лейбл»
25 ноя 2021 :
Гитаристы CRADLE OF FILTH — о новом альбоме
16 ноя 2021 :
Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH
1 ноя 2021 :
Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH
25 окт 2021 :
Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH
24 сен 2021 :
Эль от CRADLE OF FILTH
16 сен 2021 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
16 авг 2021 :
Лидер CRADLE OF FILTH: «Эд Ширан и правда хотел со мной»
30 июл 2021 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
20 июл 2021 :
Клавишница CRADLE OF FILTH исполняет KATE BUSH
21 июн 2021 :
Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH
14 июн 2021 :
Басист CRADLE OF FILTH обучает песне IRON MAIDEN
14 май 2021 :
CRADLE OF FILTH представили клавишницу
12 фев 2021 :
CRADLE OF FILTH готовят комиксы
7 фев 2021 :
Лидер CRADLE OF FILTH снялся в фильме
3 фев 2021 :
Название нового альбома CRADLE OF FILTH
15 янв 2021 :
Drum-cam от CRADLE OF FILTH
9 янв 2021 :
Drum-cam от CRADLE OF FILTH
25 дек 2020 :
CRADLE OF FILTH записали лучший альбом в мире. Да что там — в карьере!
9 ноя 2020 :
Лидер CRADLE OF FILTH терроризирует участников BEHEMOTH, KREATOR, SEPULTURA
25 окт 2020 :
CRADLE OF FILTH отложили стрим
23 окт 2020 :
Вокалист CRADLE OF FILTH — о новом альбоме
6 окт 2020 :
CRADLE OF FILTH завершили работу над альбомом
25 авг 2020 :
Гитары и бас для нового альбома CRADLE OF FILTH записаны
20 июл 2020 :
Лидер CRADLE OF FILTH — из студии
19 май 2020 :
Обучающее видео от CRADLE OF FILTH
25 апр 2020 :
Лидер CRADLE OF FILTH: «Как-то раз мы купили надувной замок...»
4 мар 2020 :
CRADLE OF FILTH опубликовали видео из студии
11 фев 2020 :
CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей
25 янв 2020 :
CRADLE OF FILTH об итогах 2019 года
11 окт 2019 :
CRADLE OF FILTH выпустят пиво
9 окт 2019 :
Альбом клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для прослушивания
7 окт 2019 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
6 окт 2019 :
CRADLE OF FILTH отменили концерты
16 сен 2019 :
Новое видео клавишницы CRADLE OF FILTH
31 авг 2019 :
Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет осенью
27 авг 2019 :
Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH
9 авг 2019 :
CRADLE OF FILTH запишут альбом в 2020 году
7 авг 2019 :
Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH
5 авг 2019 :
CRADLE OF FILTH пришлось выступать на маленькой сцене Wacken Open Air 2019 в связи с временной эвакуацией из-за грозы
22 июл 2019 :
Видео с текстом от клавишницы CRADLE OF FILTH
29 июн 2019 :
Видео с выступления CRADLE OF FILTH на Hellfest
14 май 2019 :
У фронтмена CRADLE OF FILTH украли сценическую куртку в Гондурасе
15 апр 2019 :
Dani Filth пояснил за майку
26 мар 2019 :
Концертное видео клавишницы CRADLE OF FILTH
30 янв 2019 :
CRADLE OF FILTH целиком будут исполнять альбом 'Cruelty And The Beast'
1 янв 2019 :
CRADLE OF FILTH собираются на запись
3 сен 2018 :
Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH на Wacken Open Air 2015
26 июн 2018 :
CRADLE OF FILTH думают о новом материале
5 фев 2018 :
Лидер CRADLE OF FILTH о решении SLAYER уйти на покой: «Не верю, может, всё ради продаж?»
13 дек 2017 :
Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году
16 сен 2017 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
11 сен 2017 :
Лидер CRADLE OF FILTH: «Gene просто идиот»
1 сен 2017 :
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
30 авг 2017 :
Обучающее видео от CRADLE OF FILTH
24 авг 2017 :
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
18 авг 2017 :
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
8 авг 2017 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
4 авг 2017 :
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
12 июл 2017 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
16 июн 2017 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет осенью
24 апр 2017 :
CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге
19 апр 2017 :
Клавишница CRADLE OF FILTH считает, что новый альбом группы "божественен"
21 мар 2017 :
KANYE WEST надел футболку CRADLE OF FILTH
26 дек 2016 :
В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR
26 дек 2016 :
EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания
19 дек 2016 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Если бы я и сожалел о чём-либо, так это о том, что было связано с водкой и Ред Буллом»
14 дек 2016 :
DANI FILTH о новом альбоме CRADLE OF FILTH
22 ноя 2016 :
Лидер CRADLE OF FILTH: «Я ненавижу PINK FLOYD»
13 окт 2016 :
CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре
11 окт 2016 :
Винил CRADLE OF FILTH выйдет осенью
28 авг 2016 :
Тройник от CRADLE OF FILTH
8 авг 2016 :
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
9 июл 2016 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
25 июн 2016 :
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
17 июн 2016 :
Трейлеры нового релиза CRADLE OF FILTH
20 май 2016 :
Клавишница CRADLE OF FILTH извинилась перед российскими поклонниками
19 май 2016 :
CRADLE OF FILTH переиздадут “Cruelty And The Beast”
10 май 2016 :
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
29 апр 2016 :
Кавер-версия VAST от клавишницы CRADLE OF FILTH
21 апр 2016 :
CRADLE OF FILTH не знают отмечать ли им юбилей "Dusk... And Her Embrace"
17 апр 2016 :
CRADLE OF FILTH выпустят раннюю версию альбома "Dusk.. And Her Embrace"
5 апр 2016 :
Барабанщик CRADLE OF FILTH исполняет "Born In A Burial Gown"
31 мар 2016 :
CRADLE OF FILTH начнут сочинение в июне
2 мар 2016 :
CRADLE OF FILTH готовятся к выступлениям в России
16 фев 2016 :
Видео с выступления CRADLE OF FILTH
12 фев 2016 :
Видео полного выступления CRADLE OF FILTH
26 янв 2016 :
CRADLE OF FILTH отменили четыре шоу в США
26 дек 2015 :
Вокалист CRADLE OF FILTH: "Я боюсь за будущее музыки"
5 дек 2015 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
24 окт 2015 :
Видео с выступления CRADLE OF FILTH
21 авг 2015 :
Три видео от гитариста CRADLE OF FILTH
2 авг 2015 :
Профессиональное видео полного выступления CRADLE OF FILTH
30 июл 2015 :
Вокалист CRADLE OF FILTH о футболке "Jesus Is A Cunt"
30 июн 2015 :
Новая песня CRADLE OF FILTH
24 июн 2015 :
Новая песня CRADLE OF FILTH
18 июн 2015 :
Цензурная версия обложки нового альбома CRADLE OF FILTH
5 июн 2015 :
Трейлер нового альбома CRADLE OF FILTH
14 май 2015 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
1 май 2015 :
Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
20 апр 2015 :
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
18 фев 2015 :
Женщина пыталась закрасить скандальную футболку CRADLE OF FILTH
6 фев 2015 :
CRADLE OF FILTH из студии
26 янв 2015 :
CRADLE OF FILTH из студии
20 янв 2015 :
Названия новых песен CRADLE OF FILTH
11 янв 2015 :
CRADLE OF FILTH из студии
8 янв 2015 :
CRADLE OF FILTH из студии
30 дек 2014 :
CRADLE OF FILTH опубликовали рабочее название будущего альбома
11 дек 2014 :
CRADLE OF FILTH завершили запись ударных
28 ноя 2014 :
CRADLE OF FILTH начали работу над альбомом
11 ноя 2014 :
CRADLE OF FILTH на Nuclear Blast Records
25 окт 2014 :
Китайский болванчик от CRADLE OF FILTH
21 окт 2014 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH "многих удивит"
20 окт 2014 :
Концерт CRADLE OF FILTH в Новосибирске отменили
15 окт 2014 :
Концерт CRADLE OF FILTH в Нижнем Новгороде отменен
3 окт 2014 :
Лидер CRADLE OF FILTH о новых песнях
1 окт 2014 :
CRADLE OF FILTH начнут запись в ноябре
2 июл 2014 :
Лидер CRADLE OF FILTH подтвердил уход гитариста
8 май 2014 :
CRADLE OF FILTH начнут запись в декабре
3 апр 2014 :
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
2 апр 2014 :
Концертное видео CRADLE OF FILTH
1 апр 2014 :
Демо от CRADLE OF FILTH
8 мар 2014 :
Концертное видео CRADLE OF FILTH
20 фев 2014 :
Демо CRADLE OF FILTH выйдет на виниле
29 янв 2014 :
CRADLE OF FILTH поедут в тур с двумя сессионными гитаристами
15 янв 2014 :
Юбилейное издание от CRADLE OF FILTH
1 ноя 2013 :
CRADLE OF FILTH представили короткометражку
3 сен 2013 :
CRADLE OF FILTH отпразднуют юбилей "The Principle Of Evil Made Flesh"
19 июл 2013 :
Вокалист и клавишница CRADLE OF FILTH работают над совместным треком
6 июн 2013 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
24 май 2013 :
Трейлер расширенной версии последнего альбома CRADLE OF FILTH
20 май 2013 :
Расширенная версия последнего альбома CRADLE OF FILTH
28 фев 2013 :
Лидер CRADLE OF FILTH об отмене тура по США
27 фев 2013 :
CRADLE OF FILTH запретили выступать в Китае
20 фев 2013 :
LINDSAY SCHOOLCRAFT примет участие в концертах CRADLE OF FILTH
15 фев 2013 :
CRADLE OF FILTH отменили визит в США из-за «иммиграционных проблем»
19 окт 2012 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
16 окт 2012 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
11 окт 2012 :
Лидер CRADLE OF FILTH о любимом британском экстрим-альбоме
27 сен 2012 :
Семпл новой песни CRADLE OF FILTH
25 сен 2012 :
Видео с текстом от CRADLE OF FILTH
17 сен 2012 :
CRADLE OF FILTH открыли минисайт
14 сен 2012 :
Новая песня CRADLE OF FILTH
6 сен 2012 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Новый альбом звучит просто ох**нно»
5 сен 2012 :
Трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
19 авг 2012 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH о новом альбоме
19 авг 2012 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в ноябре
5 авг 2012 :
Профессиональное видео всего выступления CRADLE OF FILTH
22 июн 2012 :
CRADLE OF FILTH начали микширование нового альбома
22 май 2012 :
CRADLE OF FILTH: видео из студии
5 апр 2012 :
Песня с нового релиза CRADLE OF FILTH
5 апр 2012 :
CRADLE OF FILTH готовятся к записи альбома
3 апр 2012 :
Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH
12 мар 2012 :
Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH
13 янв 2012 :
Sarah Jezebel Deva: «Я знаю, что многие ненавидят техно-треки CRADLE OF FILTH…»
11 янв 2012 :
Sarah Jezebel Deva «многому научилась» во время работы над оркестровым альбомом CRADLE OF FILTH
25 дек 2011 :
SARAH JEZEBEL DEVA на оркестровом альбоме CRADLE OF FILTH
15 дек 2011 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH рассказал о следующем альбоме
25 окт 2011 :
CRADLE OF FILTH начали работу над новым полноформатным диском, оркестровый диск почти готов
4 окт 2011 :
Фрагмент нового релиза CRADLE OF FILTH
22 сен 2011 :
Трейлер нового релиза CRADLE OF FILTH
17 сен 2011 :
Семплы с нового релиза CRADLE OF FILTH
7 сен 2011 :
Трек-лист нового релиза CRADLE OF FILTH
24 авг 2011 :
Обложка нового релиза CRADLE OF FILTH?
16 авг 2011 :
Новый релиз CRADLE OF FILTH выйдет в октябре
23 июл 2011 :
CRADLE OF FILTH отменили выступления на WACKEN OPEN AIR
15 июл 2011 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH против охранника на французском фестивале LEZ'ARTS SCENIQUES
18 май 2011 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
15 мар 2011 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH заявил, что высокие налоги могут заставить многие группы отказаться от туров по США
5 мар 2011 :
Качественное видео с выступления CRADLE OF FILTH
17 фев 2011 :
CRADLE OF FILTH в программе "The Daily Habit"
6 янв 2011 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH об исключении из списка "символов Саффолка"
6 янв 2011 :
Фронтмена CRADLE OF FILTH исключили из списка "символов Саффолка"
2 дек 2010 :
Лидер CRADLE OF FILTH ответил на вопросы фэнов
15 ноя 2010 :
CRADLE OF FILTH продолжат работу над оркестровым альбомом
12 ноя 2010 :
Содержимое фэн-бокса CRADLE OF FILTH. Видео
4 ноя 2010 :
CRADLE OF FILTH исполнили новую песню на MTV
3 ноя 2010 :
Гитарист CRADLE OF FILTH: «Когда я сочиняю музыку, то делаю это не ради денег»
22 окт 2010 :
Превью новой песни CRADLE OF FILTH
17 окт 2010 :
Новая песня CRADLE OF FILTH
14 окт 2010 :
Детали лимитированного издания CRADLE OF FILTH
7 окт 2010 :
Новая песня CRADLE OF FILTH
5 окт 2010 :
Новости от CRADLE OF FILTH
1 окт 2010 :
Детали специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH
29 сен 2010 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
23 сен 2010 :
Превью новой песни CRADLE OF FILTH
22 сен 2010 :
CRADLE OF FILTH выпустят специальное издание альбома 'Darkly, Darkly, Venus Aversa'
14 сен 2010 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH назван одним из 10 символов графства Саффолк.
21 авг 2010 :
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
3 авг 2010 :
Название нового альбома CRADLE OF FILTH
8 июл 2010 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH в США выйдет на Nuclear Blast
29 апр 2010 :
CRADLE OF FILTH подписали контракт с PEACEVILLE RECORDS
23 ноя 2009 :
CRADLE OF FILTH работают над «быстрым и тяжёлым альбомом»
19 окт 2009 :
CRADLE OF FILTH работают над новым материалом
21 авг 2009 :
CRADLE OF FILTH прокомментировали свое незавершенное выступление на BLOODSTOCK OPEN AIR
17 авг 2009 :
Как CRADLE OF FILTH забрасывали из толпы на Bloodstock
1 авг 2009 :
Новое видео от CRADLE OF FILTH
20 апр 2009 :
Концерт CRADLE OF FILTH в Минске отменен
4 мар 2009 :
Тёмная сторона фронтмена CRADLE OF FILTH
9 янв 2009 :
Доступно демо CRADLE OF FILTH
28 сен 2008 :
Семплы с нового альбома CRADLE OF FILTH
17 сен 2008 :
Подробности специального издания нового альбома CRADLE OF FILTH
29 авг 2008 :
CRADLE OF FILTH: новая песня в сети
26 авг 2008 :
Обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
1 авг 2008 :
Фронтмен CRADLE OF FILTH поведал о концепции нового альбома
22 июл 2008 :
Название и трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
26 мар 2008 :
Бывший гитарист CRADLE OF FILTH о своем новом проекте
14 фев 2008 :
Новая песня от бэк-вокалистки CRADLE OF FILTH
8 фев 2008 :
CRADLE OF FILTH выпустили конфеты в оберке в виде миниатюрного гроба
26 янв 2008 :
Доступен новый ремикс CRADLE OF FILTH
15 янв 2008 :
CRADLE OF FILTH: новая песня в сети
12 дек 2007 :
Подробности о специальном издании CRADLE OF FILTH
6 дек 2007 :
CRADLE OF FILTH сочиняют новый материал
18 ноя 2007 :
Делюкс-издание последнего альбома CRADLE OF FILTH
23 сен 2007 :
Новое видео CRADLE OF FILTH
30 июн 2007 :
Новое видео от CRADLE OF FILTH
24 ноя 2006 :
CRADLE OF FILTH: изменения в составе
20 ноя 2006 :
CRADLE OF FILTH: новое концертное видео в сети
13 ноя 2006 :
CRADLE OF FILTH заканчивают микшировать оставшиеся треки 'Thornography'
12 сен 2006 :
CRADLE OF FILTH: Оркестровый трибьют выйдет 19 сентября
31 июл 2006 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH в октябре
24 июл 2006 :
CRADLE OF FILTH начали сведение нового альбома
19 июл 2006 :
Свежие фотографии от CRADLE OF FILTH
24 май 2006 :
Опубликована обложка нового альбома CRADLE OF FILTH
22 апр 2006 :
Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет в сентябре
11 мар 2006 :
CRADLE OF FILTH о новом альбоме
19 ноя 2005 :
CRADLE OF FILTH: новый альбом будет "в тему"
17 ноя 2005 :
CRADLE OF FILTH: вести из студии
3 окт 2005 :
CRADLE OF FILTH: детали DVD "Peace Through Superior Firepower"
17 авг 2005 :
CRADLE OF FILTH: басист DAVE PYBUS снова в строю
21 июл 2005 :
CRADLE OF FILTH отметят Хеллоуин выпуском книги
16 июл 2004 :
Полный трек-лист нового альбома CRADLE OF FILTH
4 июн 2003 :
CRADLE OF FILTH снимут новое видео
18 мар 2003 :
Подарки от CRADLE OF FILTH
сегодня
Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам
DANI FILTH опубликовал следующее сообщение:
«Думаю, теперь, когда в адрес группы, нашего менеджмента и меня лично было выдвинуто так много обвинений, пришло время изложить свою точку зрения. Я приношу извинения за небольшую запоздалость с этим заявлением; было важно, поразмыслив, подойти к этому взвешенно. Выбор времени также был непростым, так как в настоящее время группа гастролирует по Южной Америке с напряженным графиком — долгие перелеты и множество концертов.
Я не верю в взаимные обвинения или клевету, но я хочу прояснить следующие моменты:
1. Во-первых, речь идет о контракте:
Это не тот контракт, который когда-либо предполагалось подписать в его нынешнем виде, но который был первоначальной основой для общения. Я остановлюсь на этом подробнее, но я действительно вижу, что одна из главных причин, по которой у нас сложилась такая ситуация, заключается в недопонимании относительно характера контракта и того, что ожидалось от сторон, получавших его.
2. Никому в группе не запрещено сотрудничать с другими группами и получать иной доход В настоящее время мы планируем гастроли примерно на 40% в течение года, а остальное время посвящаем другим обязательствам. У многих моих коллег по группе есть другие проекты, что можно увидеть на их страничках в социальных сетях. МЫ НЕ запрещаем нашим музыкантам работать с другими группами, мы только просим их тщательно планировать, составляя расписание настолько заблаговременно, насколько позволяет ситуация.
3. Мне грустно видеть, что Zoe подбирает факты в соответствии с повесткой дня, но я готов поделиться полной историей, включая описание событий первых трех дней южноамериканского тура, чтобы показать более сбалансированную картину, чтобы люди могли выносить свои суждения, основываясь на более широком контексте.
В те первые дни пьянство, обострение споров и постоянные публичные диспуты создали очень разрушительную атмосферу для всех участников. Я лично был свидетелем жаркой перепалки между Zoe и Ashok'ом, которая включала как словесные, так и физические оскорбления, кульминацией которой стала публичная демонстрация перед отелем и фанатами, собравшимися в Сан-Паулу, чтобы в последнюю минуту раздать автографы. Это был не единичный инцидент, а часть схемы оскорбительного поведения, которая напрягла всю команду.
Хотя я понимаю, что гастроли — это стресс и изнурительная работа, я не могу оправдать тот эффект, который они оказали на всех нас. Решение продолжить тур без них было принято нелегко, но это было необходимо для здоровья группы и техников.
Кроме того, никто ничего не знал о ее беременности, и если она была беременна, то почему вообще пила? Она даже несколько раз обращалась к менеджменту с просьбой помочь ей бросить пить, отправляя длинные текстовые сообщения, подтверждающие это.
4. Для меня важно, чтобы окружающие меня артисты чувствовали, что их вклад замечен и оценен по достоинству. Я действительно думаю, что по большей части так оно и есть, поскольку некоторые из оставшихся участников работают со мной уже более 10 лет. Однако мы всегда стремимся к совершенствованию, поэтому я воспользуюсь тем, что происходит сейчас, как возможностью наладить диалог в группе и разработать более продуманный контракт, который позволит всем чувствовать себя комфортно и защищенно в будущем.
5. Обращение к менеджменту:
Dez и Anahstasia из The Oracle Management просто замечательные люди. Заботливые и понимающие, они отказывались от комиссионных, чтобы организовать гастроли, и тесно сотрудничали с группой, чтобы предоставить нам потрясающие возможности, мысля нестандартно.
Не сумев вписаться в коллектив, Zoe теперь пытается клеветать и врать как можно больше, чтобы вызвать неприязнь ко мне и нашему менеджменту. Разве не легко обвинять без доказательств в наше время, когда все такие искушенные онлайн-критики? Я могу только представить, в чем еще меня обвинят, поскольку она стремится разрушить нашу группу и бизнес.
Dez очень честный, открытый и правдивый человек и не получает зарплату до тех пор, пока я не разрешу бухгалтеру заплатить ему.
Это означает, что все проходит через моего бухгалтера, а затем этот бухгалтер просматривает все финансовые показатели, чтобы понять, что я могу себе позволить, а что нет. Dez никогда не занимается поступлением денег.
Dez потребовал уволить Zoe, после чего Ashok выступил в ее защиту и против королевской семьи хэви-металла, и мы не позволим, чтобы кто-то так отзывался о жене Оззи.
Теперь, как и было обещано, более подробно. Во-первых, о контракте, о котором идет речь:
Да, это был дерьмовый контракт, но он был предложен для того, чтобы помочь дальнейшему диалогу с двумя участниками, из-за которого за кулисами было много драм. Начавшись с безобидного и аргументированного электронного письма от Zoe с просьбой повысить зарплату группе, которое было одобрено в течение нескольких дней без каких-либо возражений, общение Zoe стало более грубым и приобрело угрожающий характер, казалось бы, без всякой причины, особенно учитывая, что ее первоначальная просьба была одобрена с самого начала.
Напряженность росла, и на момент отправки этого контракта мы уже получили заявления об увольнении как от Ashok'a, так и от Zoe, поэтому мы решили не тратить бюджет на индивидуальный контракт, что, оглядываясь назад, было ошибкой, поскольку еще больше обострило ситуацию. К сожалению, мы прислали им старый, но никогда ранее не использовавшийся контракт, который был слишком дерзким, не таким продуманным, каким он того заслуживал, и который не отражает всей реальности пребывания в этой группе. Это не было сделано со злым умыслом, а было задумано как начало переговоров, и никто из нас не подозревал, что запись лежала в папке, но не использовалась по какой-то причине. Я опрометчиво отправил группе запрос на подпись.
На момент отправки этого материала у нас у всех (у менеджмента, у меня и у нашего адвоката) едва хватило времени, чтобы бегло ознакомиться с контрактом, который готовился к подписанию, и мы просто передали его группе. У меня не было подробного разговора с юристом или руководителем отдела по работе с клиентами о первоначальном намерении заключить контракт (провести переговоры или просто подписать и все). Это была оплошность с моей стороны, которая была разъяснена позже.
Конечно, Zoe показала вам самое худшее, и меня огорчает, что контекст того, что я считал нашим диалогом, был искажен в угоду повестке дня и предан огласке.
Сейчас я веду внутренние переговоры с остальными участниками группы, чтобы составить контракт, который наилучшим образом послужит им всем и бизнесу в целом.
И да, к сожалению, группа — это бизнес, и когда мы видим, как человек создает проблемы, сильно пьет, не работает, угрожает подать в суд на группу за использование своего имиджа, тогда, очевидно, нужно что-то делать.
Zoe и Ashok уже уволились, несмотря на то, что я согласился на повышение зарплаты в условиях дополнительной финансовой защиты, поэтому я совершенно не спешил тратить деньги на нашего юриста, составлявшего контракт, который все равно был обречен на расторжение.
Утверждение, что они зарабатывают всего "энную" сумму в год, безусловно, вызовет у некоторых недоумение, однако, помимо своей зарплаты, они также имеют отношение к издательскому делу (они только что получили аванс, менеджмент отказался от комиссионных, и я фактически вложил деньги в это из своей доли), гонорарам за публикацию, Почетные звания или что-то подобное в каждой стране, бонусы за тур, если мы выступаем успешно, поощрения, не говоря уже о ежедневном питании и двухкомнатных номерах в отелях, если таковые имеются в наличии.
После отъезда Zoe, через три дня после начала тура из двадцати шести дат, и после того, как они уже пообещали мне и менеджменту, что проведут тур профессионально, Zoe и Ashok продолжали пить и спорить между собой в течение первых трех дней.
После того, как Ashok и так спорил весь день на глазах у всех за кулисами, он захотел остаться и пропустить пару стаканчиков после шоу, доказывая Zoe обратное. Позже он был с фанатами и членами нашей группы техников, когда Zoe спустилась по лестнице в отель, чтобы затащить его обратно в номер, по пути посылая людей "к черту" и устраивая разборки. Есть много свидетелей этого, в том числе и того, как она швыряла в него вещами.
В защиту Zoe могу сказать, что я объясняю ее вспышку тем фактом, что мы спали всего одиннадцать часов за четыре дня, но, опять же, я не думаю, что это достойное оправдание. Никто другой не вел себя подобным образом. Для начала, мы были слишком уставшими, чтобы это осуществить!
На следующее утро, когда Ashok позвонил в лобби очень рано, было очевидно, что он все еще был пьян, и они снова сильно поссорились в аэропорту, в результате чего Zoe решила отказаться от тура и забронировать билет обратно в Аризону, сославшись на алкоголизм Ashok'a и его вечеринки. Ashok остался из вежливости по отношению к группе и, как свидетельствовали несколько человек, оговорил, что его брак не сложился. Впрочем, это не мое дело.
Однако мое дело — поддерживать тур в рабочем состоянии, и, учитывая, что этот тур обошелся почти в 200 000 долларов только на расходы и заработную плату, мысль о том, чтобы пригласить новых людей сделать им визы, забронировать отели и авиабилеты, была, очевидно, немного ошеломляющей. Я совершенно эгоистично полагал, что без постоянной драмы, свидетелями которой мы были ежедневно, Ashok согласился бы насладиться оставшейся частью тура вместе с нами.
Однако этому не суждено было сбыться, поскольку только что он рыдал на глазах у людей, а на следующее утро, поговорив по телефону со своей женой, сделал заявление о своем уходе из группы на фоне других откровений. Естественно, из-за этих свежих идей он был немедленно уволен.
Что подводит меня к "фэтшеймингу’.
Такого никогда не предпринималось.
Dez никогда ничего не говорил о том, что люди толстые или слишком тяжелые. Все, что он сказал Anabelle (нашей предыдущей клавишнице), это "пожалуйста, следите за своим здоровьем, у вас впереди гастроли и съемки клипов", на что она прислала фотографию, на которой она ест булочки (что мне тогда показалось забавным!).
Конечно, любой менеджер выразил бы эти чувства.
Dez никогда не говорил с Sarah Jezebel Deva о чем-либо внутри группы. Ее не было в группе, однако он поговорил с ней, когда она вышла в Интернет и плохо отозвалась обо мне, а это именно то, что делает хороший менеджер.
Я надеюсь, что мой менеджер всегда будет поддерживать артиста.
Кстати, Sarah написала мне по электронной почте, что ей было приятно встретиться со мной на концерте в Торки несколько недель назад, и спросила, не хочу ли я записать кавер на популярную песню восьмидесятых, которую мы оба любили.
Гастроли сами по себе сейчас очень дорогой бизнес, но об этом вы можете прочитать где угодно в Интернете.
Я, как и многие мои коллеги в музыкальной индустрии, на одном или двух этапах своей карьеры был алкоголиком по определению, и именно поэтому я могу наблюдать за ее непредсказуемым поведением, и именно поэтому я воздерживаюсь от выпивки уже почти три года.
В любом случае, я мог бы болтать бесконечно, я просто хотел прояснить несколько моментов, а затем не мешать вам.
Спасибо всем многочисленным группам, фанатам и коллегам-музыкантам, которые предложили свою поддержку в этом вопросе. Мы, ребята, вам очень благодарны!
Как говорится, вперед и ввысь! Увидимся на концертах!»
