Новости
Cradle of Filth

*



Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам



DANI FILTH опубликовал следующее сообщение:

«Думаю, теперь, когда в адрес группы, нашего менеджмента и меня лично было выдвинуто так много обвинений, пришло время изложить свою точку зрения. Я приношу извинения за небольшую запоздалость с этим заявлением; было важно, поразмыслив, подойти к этому взвешенно. Выбор времени также был непростым, так как в настоящее время группа гастролирует по Южной Америке с напряженным графиком — долгие перелеты и множество концертов.

Я не верю в взаимные обвинения или клевету, но я хочу прояснить следующие моменты:

1. Во-первых, речь идет о контракте:

Это не тот контракт, который когда-либо предполагалось подписать в его нынешнем виде, но который был первоначальной основой для общения. Я остановлюсь на этом подробнее, но я действительно вижу, что одна из главных причин, по которой у нас сложилась такая ситуация, заключается в недопонимании относительно характера контракта и того, что ожидалось от сторон, получавших его.

2. Никому в группе не запрещено сотрудничать с другими группами и получать иной доход В настоящее время мы планируем гастроли примерно на 40% в течение года, а остальное время посвящаем другим обязательствам. У многих моих коллег по группе есть другие проекты, что можно увидеть на их страничках в социальных сетях. МЫ НЕ запрещаем нашим музыкантам работать с другими группами, мы только просим их тщательно планировать, составляя расписание настолько заблаговременно, насколько позволяет ситуация.

3. Мне грустно видеть, что Zoe подбирает факты в соответствии с повесткой дня, но я готов поделиться полной историей, включая описание событий первых трех дней южноамериканского тура, чтобы показать более сбалансированную картину, чтобы люди могли выносить свои суждения, основываясь на более широком контексте.

В те первые дни пьянство, обострение споров и постоянные публичные диспуты создали очень разрушительную атмосферу для всех участников. Я лично был свидетелем жаркой перепалки между Zoe и Ashok'ом, которая включала как словесные, так и физические оскорбления, кульминацией которой стала публичная демонстрация перед отелем и фанатами, собравшимися в Сан-Паулу, чтобы в последнюю минуту раздать автографы. Это был не единичный инцидент, а часть схемы оскорбительного поведения, которая напрягла всю команду.

Хотя я понимаю, что гастроли — это стресс и изнурительная работа, я не могу оправдать тот эффект, который они оказали на всех нас. Решение продолжить тур без них было принято нелегко, но это было необходимо для здоровья группы и техников.

Кроме того, никто ничего не знал о ее беременности, и если она была беременна, то почему вообще пила? Она даже несколько раз обращалась к менеджменту с просьбой помочь ей бросить пить, отправляя длинные текстовые сообщения, подтверждающие это.

4. Для меня важно, чтобы окружающие меня артисты чувствовали, что их вклад замечен и оценен по достоинству. Я действительно думаю, что по большей части так оно и есть, поскольку некоторые из оставшихся участников работают со мной уже более 10 лет. Однако мы всегда стремимся к совершенствованию, поэтому я воспользуюсь тем, что происходит сейчас, как возможностью наладить диалог в группе и разработать более продуманный контракт, который позволит всем чувствовать себя комфортно и защищенно в будущем.

5. Обращение к менеджменту:

Dez и Anahstasia из The Oracle Management просто замечательные люди. Заботливые и понимающие, они отказывались от комиссионных, чтобы организовать гастроли, и тесно сотрудничали с группой, чтобы предоставить нам потрясающие возможности, мысля нестандартно.

Не сумев вписаться в коллектив, Zoe теперь пытается клеветать и врать как можно больше, чтобы вызвать неприязнь ко мне и нашему менеджменту. Разве не легко обвинять без доказательств в наше время, когда все такие искушенные онлайн-критики? Я могу только представить, в чем еще меня обвинят, поскольку она стремится разрушить нашу группу и бизнес.

Dez очень честный, открытый и правдивый человек и не получает зарплату до тех пор, пока я не разрешу бухгалтеру заплатить ему.

Это означает, что все проходит через моего бухгалтера, а затем этот бухгалтер просматривает все финансовые показатели, чтобы понять, что я могу себе позволить, а что нет. Dez никогда не занимается поступлением денег.

Dez потребовал уволить Zoe, после чего Ashok выступил в ее защиту и против королевской семьи хэви-металла, и мы не позволим, чтобы кто-то так отзывался о жене Оззи.

Теперь, как и было обещано, более подробно. Во-первых, о контракте, о котором идет речь:

Да, это был дерьмовый контракт, но он был предложен для того, чтобы помочь дальнейшему диалогу с двумя участниками, из-за которого за кулисами было много драм. Начавшись с безобидного и аргументированного электронного письма от Zoe с просьбой повысить зарплату группе, которое было одобрено в течение нескольких дней без каких-либо возражений, общение Zoe стало более грубым и приобрело угрожающий характер, казалось бы, без всякой причины, особенно учитывая, что ее первоначальная просьба была одобрена с самого начала.

Напряженность росла, и на момент отправки этого контракта мы уже получили заявления об увольнении как от Ashok'a, так и от Zoe, поэтому мы решили не тратить бюджет на индивидуальный контракт, что, оглядываясь назад, было ошибкой, поскольку еще больше обострило ситуацию. К сожалению, мы прислали им старый, но никогда ранее не использовавшийся контракт, который был слишком дерзким, не таким продуманным, каким он того заслуживал, и который не отражает всей реальности пребывания в этой группе. Это не было сделано со злым умыслом, а было задумано как начало переговоров, и никто из нас не подозревал, что запись лежала в папке, но не использовалась по какой-то причине. Я опрометчиво отправил группе запрос на подпись.

На момент отправки этого материала у нас у всех (у менеджмента, у меня и у нашего адвоката) едва хватило времени, чтобы бегло ознакомиться с контрактом, который готовился к подписанию, и мы просто передали его группе. У меня не было подробного разговора с юристом или руководителем отдела по работе с клиентами о первоначальном намерении заключить контракт (провести переговоры или просто подписать и все). Это была оплошность с моей стороны, которая была разъяснена позже.

Конечно, Zoe показала вам самое худшее, и меня огорчает, что контекст того, что я считал нашим диалогом, был искажен в угоду повестке дня и предан огласке.

Сейчас я веду внутренние переговоры с остальными участниками группы, чтобы составить контракт, который наилучшим образом послужит им всем и бизнесу в целом.

И да, к сожалению, группа — это бизнес, и когда мы видим, как человек создает проблемы, сильно пьет, не работает, угрожает подать в суд на группу за использование своего имиджа, тогда, очевидно, нужно что-то делать.

Zoe и Ashok уже уволились, несмотря на то, что я согласился на повышение зарплаты в условиях дополнительной финансовой защиты, поэтому я совершенно не спешил тратить деньги на нашего юриста, составлявшего контракт, который все равно был обречен на расторжение.

Утверждение, что они зарабатывают всего "энную" сумму в год, безусловно, вызовет у некоторых недоумение, однако, помимо своей зарплаты, они также имеют отношение к издательскому делу (они только что получили аванс, менеджмент отказался от комиссионных, и я фактически вложил деньги в это из своей доли), гонорарам за публикацию, Почетные звания или что-то подобное в каждой стране, бонусы за тур, если мы выступаем успешно, поощрения, не говоря уже о ежедневном питании и двухкомнатных номерах в отелях, если таковые имеются в наличии.

После отъезда Zoe, через три дня после начала тура из двадцати шести дат, и после того, как они уже пообещали мне и менеджменту, что проведут тур профессионально, Zoe и Ashok продолжали пить и спорить между собой в течение первых трех дней.

После того, как Ashok и так спорил весь день на глазах у всех за кулисами, он захотел остаться и пропустить пару стаканчиков после шоу, доказывая Zoe обратное. Позже он был с фанатами и членами нашей группы техников, когда Zoe спустилась по лестнице в отель, чтобы затащить его обратно в номер, по пути посылая людей "к черту" и устраивая разборки. Есть много свидетелей этого, в том числе и того, как она швыряла в него вещами.

В защиту Zoe могу сказать, что я объясняю ее вспышку тем фактом, что мы спали всего одиннадцать часов за четыре дня, но, опять же, я не думаю, что это достойное оправдание. Никто другой не вел себя подобным образом. Для начала, мы были слишком уставшими, чтобы это осуществить!

На следующее утро, когда Ashok позвонил в лобби очень рано, было очевидно, что он все еще был пьян, и они снова сильно поссорились в аэропорту, в результате чего Zoe решила отказаться от тура и забронировать билет обратно в Аризону, сославшись на алкоголизм Ashok'a и его вечеринки. Ashok остался из вежливости по отношению к группе и, как свидетельствовали несколько человек, оговорил, что его брак не сложился. Впрочем, это не мое дело.

Однако мое дело — поддерживать тур в рабочем состоянии, и, учитывая, что этот тур обошелся почти в 200 000 долларов только на расходы и заработную плату, мысль о том, чтобы пригласить новых людей сделать им визы, забронировать отели и авиабилеты, была, очевидно, немного ошеломляющей. Я совершенно эгоистично полагал, что без постоянной драмы, свидетелями которой мы были ежедневно, Ashok согласился бы насладиться оставшейся частью тура вместе с нами.

Однако этому не суждено было сбыться, поскольку только что он рыдал на глазах у людей, а на следующее утро, поговорив по телефону со своей женой, сделал заявление о своем уходе из группы на фоне других откровений. Естественно, из-за этих свежих идей он был немедленно уволен.

Что подводит меня к "фэтшеймингу’.

Такого никогда не предпринималось.

Dez никогда ничего не говорил о том, что люди толстые или слишком тяжелые. Все, что он сказал Anabelle (нашей предыдущей клавишнице), это "пожалуйста, следите за своим здоровьем, у вас впереди гастроли и съемки клипов", на что она прислала фотографию, на которой она ест булочки (что мне тогда показалось забавным!).

Конечно, любой менеджер выразил бы эти чувства.

Dez никогда не говорил с Sarah Jezebel Deva о чем-либо внутри группы. Ее не было в группе, однако он поговорил с ней, когда она вышла в Интернет и плохо отозвалась обо мне, а это именно то, что делает хороший менеджер.

Я надеюсь, что мой менеджер всегда будет поддерживать артиста.

Кстати, Sarah написала мне по электронной почте, что ей было приятно встретиться со мной на концерте в Торки несколько недель назад, и спросила, не хочу ли я записать кавер на популярную песню восьмидесятых, которую мы оба любили.

Гастроли сами по себе сейчас очень дорогой бизнес, но об этом вы можете прочитать где угодно в Интернете.

Я, как и многие мои коллеги в музыкальной индустрии, на одном или двух этапах своей карьеры был алкоголиком по определению, и именно поэтому я могу наблюдать за ее непредсказуемым поведением, и именно поэтому я воздерживаюсь от выпивки уже почти три года.

В любом случае, я мог бы болтать бесконечно, я просто хотел прояснить несколько моментов, а затем не мешать вам.

Спасибо всем многочисленным группам, фанатам и коллегам-музыкантам, которые предложили свою поддержку в этом вопросе. Мы, ребята, вам очень благодарны!

Как говорится, вперед и ввысь! Увидимся на концертах!»



1 сен 2025
Corpsegrinder04
Да с самого начала это было понятно. Подписал контракт - выполняй. Не нравится - не подписывай изначально.
Это как у нас на работах многие терпилы сидят, плачут годами, что начальство их обманывает, не ценит, не платит.
Но при этом оторвать свою жопу от стула и сменить место работы не позволяет своя же собственная лень или дурость.
1 сен 2025
WahrandPhain
Corpsegrinder04, + 50
жадные до денег свиньи ноют, что их усадили на бутыль, лол
1 сен 2025
Corpsegrinder04
WahrandPhain, при этом они изначально знали что идут в Колыбель Грязи к начальнику по имени Дэнни Грязь. Уже был повод призадуматься о работодателе, почитать отзывы прошлых работников .
А потом бухают, ругаются и включают дураков.
1 сен 2025
WahrandPhain
Ебать грязюка полилась, настоящие трумиталисты и братство)
1 сен 2025
m
michael777
Алкоголизм не щадит никого, разрушая не только здоровье но и саму личность зависимого от бухала. Вся эта мерзкая история - лишнее тому подтверждение.
1 сен 2025
father
Бля, это прекрасно!
Я даже новый альбом наверное послушаю:)
1 сен 2025
J
JackLong
father, да лучше сингл с Эдом Шираном :D
1 сен 2025
gravitgroove
"физические оскорбления" - это как в считалочке про "жили-были дед и бабка, пили пиво с коньяком (дед на бабку разозлился - в пузо врезал кулаком)?
