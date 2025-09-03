сегодня



Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH



ZOE MARIE FEDEROFF не прошла мимо нового сообщения лидера CRADLE OF FILTH и написала в ответ:



«Мы хотели бы опубликовать заявление в ответ на последнее обращение Dani Filth. Мы считаем это позитивным шагом.



Мы знаем, что ваша мать борется с раком, и желаем ей всего наилучшего в этом деле. Насколько я помню, я была одной из первых в группе, кому вы об этом рассказали. С тех пор я молюсь за нее и осуждаю любого, кто пытается втянуть ее в разборки.



Тем не менее, мы не предавали огласке личные проблемы, с которыми сталкивались в повседневной жизни. Мы решительно поддерживаем стремление каждого человека к трезвости. В центре нашего внимания остаются проблемы бизнеса и деловой среды. Мы оспариваем любые утверждения о том, что алкоголизм или употребление алкоголя привели к нынешней ситуации. Мы утверждаем, что несколько месяцев пытались поговорить с Вами, Dan, пытались заставить тебя понять тяжелое положение людей, которые у тебя работают. Ваше молчание и обструкция были оглушительными. Мы ушли, потому что каждое ваше указание создавало у нас впечатление, что вам все равно, и, что еще хуже, вы действительно позволяли менеджменту вводить нас в заблуждение и лгать нам. В конечном итоге ответственность за эти поступки ложится на вас.



Мы разочарованы тем, что Вы занялись личными проблемами и спекуляциями на тему нашего брака, и у нас по-прежнему нет планов нападать на вас лично. Мы желаем лучшего вам и вашей новой семье с Софией. Мы хотим, чтобы вы стали лучшим лидером, Dan. Мы хотим, чтобы вы лучше руководили группой и лучше относились к людям. Никто не хочет, чтобы Cradle Of Filth перестали быть артистической концепцией. Это творческая организация, которая дарит людям радость. Мы и другие хотим, чтобы вы перестали позволять плохим решениям причинять людям боль. Мы месяцами пытались поговорить с вами обо всем этом. Так не должно было случиться. Заботьтесь о людях, которые пишут для вас музыку и играют на концертах.



Возможно, к сожалению, в следующий раз мы увидим вас в суде, но ни на секунду не сомневайтесь, что я вижу в вас человека и то, что вы испытываете угрызения совести.



Мира вам!»



Marek “Ashok” Smerda:



«Это адресована Dan'y после его последнего сообщения.



И я верю, что это положит конец публичным заявлениям с моей стороны и со стороны моей жены, если это будет сделано с его стороны. Я знаю, что это раздражает всех... и меня тоже, но на закрытых совещаниях ничего не решалось в течение нескольких месяцев. Понимаю, что выйти на публичное обострение было последним средством.



Обычно я очень молчаливый человек, даже когда мне больно, и, вероятно, именно поэтому мне потребовалось 12 лет, чтобы правильно все это донести.



Вот мои руки. Руки, которыми я служил вам 12 лет. Чтобы писать и исполнять музыку для вас. Я отдал тебе эти руки.



Для меня твоя мама всегда была замечательным человеком, и я желаю ей выздоровления. Насколько я знаю, у нее прекрасная душа. Однако мне кажется низким использовать ее сейчас в качестве оправдания, когда мы все знаем, что она болеет с прошлого года. Все были рядом с тобой и поддерживали Dan'a. Мы все выражали ей много слов любви и поддержки, как только ты нам об этом говорил.



Я потерял свою собственную мать из-за внезапной медицинской трагедии, и я даже не попрощался с ней — не было времени. Она никогда не видела меня на сцене с Cradle. Это преследует меня каждый день. Но память о ней говорит мне быть лучшим человеком и лучше относиться к другим. Я бы никогда не использовал ее как оправдание для причинения боли другим.



Но если вы уважаете матерей, то зачем превращать нашу трагедию с выкидышем в нечто такое, чего нельзя было сказать о моей жене — она никогда не пила во время беременности. Однако ее врач сказал ей, что недостаток сна, ненормированный график, постоянное давление со стороны руководства угрожают ее работе, если она сделает что-то, что им не понравится… все это, скорее всего, способствовало тому, что ее организм отказался от беременности. У нее наблюдаются явные признаки стресса, в котором она находится. Это правда, что мы не можем винить во всем вас, но предположить, что она пила во время беременности, слишком низко для тебя, потому что мы все знаем, что нет ничего хуже, в чем можно обвинить женщину, чем в убийстве собственного ребенка.



Я много раз видел, как остальные участники группы протестовали или спорили с вами и менеджментом, но только Zoe была выбрана для насмешек и наказания. Даже сейчас ваши “фанаты” называют ее сумасшедшей, но я могу гарантировать, что каждый мужчина в группе говорил то же самое, что и она. Я тоже это говорю. К ее мнению никогда не относились с тем же уважением, как к мнению мужчин.



Когда-то ты пользовался моим уважением и полной преданностью. Уважение, которое ты потерял некоторое время назад, и преданность, от которой ты отказался не так давно. Даже когда я перестал уважать тебя, когда стало очевидно, что тебе на нас наплевать, я остался верен тебе. До тех пор… пока ты откликнулся на искреннюю просьбу дать нам больше шансов жить этим отвратительным контрактом, который, как известно каждому участнику состава, вы прислали с инструкцией подписать как можно скорее. Ни у кого нет такого дерьмового контракта, который просто валялся бы без дела и был отправлен по ошибке.



Даже сейчас я не могу взять на себя ответственность за то, как часто ты обманываешь нас всех, это неудивительно, но все равно грустно, Dan… потому что, опять же, даже после многих лет одноразового обращения, я вкладывал свое сердце и душу в альбомы ради тебя.… потому что я люблю музыку и мне нравится радость фанатов. Печально, что ты не смог взять на себя ответственность за эти проблемы в частном порядке, а теперь они стали достоянием общественности, так что мы все попали в настоящий переполох. Это только твоя вина, что не захотел решить все в частном порядке. Просто игнорируй, не обращай внимания, не замечай все, что мы так долго пытались тебе сказать.



Я хотел бы видеть мужчину, когда смотрю на тебя, Dan, но я этого не вижу. Я вижу лишь оправдания.



Со временем все прояснится, поскольку я не верю, что мы будем последними, кто что-то скажет, — хотя теперь очевидно, почему 40 других бывших участников группы почти ничего не говорили. Нам было нелегко высказаться. Но я не жалею об этом.



Относитесь к моим братьям, которые все еще играют в группе, лучше, если у тебя осталась хоть капля чести. Они чертовски хорошие люди, и я всегда буду их любить и поддерживать. Это наша главная цель». http://www.cradleoffilth.com





