Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
TOP5
3 сен 2025 : 		 Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH

3 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»

1 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам

1 сен 2025 : 		 Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев назад планировали уйти»

28 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста

27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью
Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»



В День Знаний DANI FILTH опубликовал следующее сообщение:

«После долгого дня размышлений в дороге я хочу сделать последнее заявление о недавних событиях.

Во-первых, я признаю, что в своем последнем сообщении позволил усталости и разочарованию вынудить меня поделиться большим количеством личных подробностей, чем, вероятно, было необходимо. Приношу свои извинения. Мой рассказ остается правдивым, но из уважения ко всем, кто в нем участвует, я не буду больше публично комментировать личные вопросы.

Однако я должен ответить на обвинения в “краже” и “эксплуатации”, выдвинутые против меня, группы и нашего менеджмента. Эти обвинения являются ложными и наносящими ущерб. Мы ведем четкие записи, которые свидетельствуют об обратном, и любой спор будет рассмотрен надлежащим образом, а не через суд в социальных сетях.

Я также хочу поговорить о чем-то более личном. Как известно Zoe и Ashok'y, моя мама в настоящее время борется с раком четвертой стадии — борьба, которая отнимает у нее все силы. Она стала свидетелем волны онлайн-атак, направленных на меня, и это только усугубило ее страдания. Что бы еще ни говорили, я надеюсь, мы все согласимся, что втягивать семьи в этот шторм — это жестокость, которой никто из нас не должен желать другому.

Zoe и Ashok'y: несмотря ни на что, я желаю вам всего наилучшего. Мы прекрасно провели время вместе, и я всегда буду благодарен за эти воспоминания. Но я не позволю необоснованной клевете очернить нашу группу или принизить ту работу, которую мы в нее вложили.

Шоу должно продолжаться, и это не рождественская пантомима. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы проводить наши концерты со страстью, которой заслуживают наши поклонники, и на создании более прочной и ясной основы для продвижения всех наших музыкантов дальше».



Сообщений нет

 |||
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
