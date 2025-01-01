сегодня



Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»



В День Знаний DANI FILTH опубликовал следующее сообщение:



«После долгого дня размышлений в дороге я хочу сделать последнее заявление о недавних событиях.



Во-первых, я признаю, что в своем последнем сообщении позволил усталости и разочарованию вынудить меня поделиться большим количеством личных подробностей, чем, вероятно, было необходимо. Приношу свои извинения. Мой рассказ остается правдивым, но из уважения ко всем, кто в нем участвует, я не буду больше публично комментировать личные вопросы.



Однако я должен ответить на обвинения в “краже” и “эксплуатации”, выдвинутые против меня, группы и нашего менеджмента. Эти обвинения являются ложными и наносящими ущерб. Мы ведем четкие записи, которые свидетельствуют об обратном, и любой спор будет рассмотрен надлежащим образом, а не через суд в социальных сетях.



Я также хочу поговорить о чем-то более личном. Как известно Zoe и Ashok'y, моя мама в настоящее время борется с раком четвертой стадии — борьба, которая отнимает у нее все силы. Она стала свидетелем волны онлайн-атак, направленных на меня, и это только усугубило ее страдания. Что бы еще ни говорили, я надеюсь, мы все согласимся, что втягивать семьи в этот шторм — это жестокость, которой никто из нас не должен желать другому.



Zoe и Ashok'y: несмотря ни на что, я желаю вам всего наилучшего. Мы прекрасно провели время вместе, и я всегда буду благодарен за эти воспоминания. Но я не позволю необоснованной клевете очернить нашу группу или принизить ту работу, которую мы в нее вложили.



Шоу должно продолжаться, и это не рождественская пантомима. Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы проводить наши концерты со страстью, которой заслуживают наши поклонники, и на создании более прочной и ясной основы для продвижения всех наших музыкантов дальше». http://www.cradleoffilth.com





+0 -0



просмотров: 121

