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Новое видео CRADLE OF FILTH



Demagoguery, новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Screaming Of The Valkyries", выпущенного 21 марта на Napalm Records:



01. To Live Deliciously

02. Demagoguery

03. The Trinity Of Shadows

04. Non Omnis Moriar

05. White Hellebore

06. You Are My Nautilus

07. Malignant Perfection

08. Ex Sanguine Draculae

09. When Misery Was A Stranger







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