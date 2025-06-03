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*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 356
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 146
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 121
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 112
*METALLICA получила 20-ю платину за альбом 91 года и 8-ю за «... 88
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Cradle of Filth

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Новое видео CRADLE OF FILTH



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Demagoguery, новое видео группы CRADLE OF FILTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Screaming Of The Valkyries", выпущенного 21 марта на Napalm Records:

01. To Live Deliciously
02. Demagoguery
03. The Trinity Of Shadows
04. Non Omnis Moriar
05. White Hellebore
06. You Are My Nautilus
07. Malignant Perfection
08. Ex Sanguine Draculae
09. When Misery Was A Stranger




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Игольчатый из слипкнот и Николь Кидман после нападения пчел 

















просмотров: 169





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