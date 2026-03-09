сегодня



CRADLE OF FILTH почти завершили сочинение нового материала



В рамках недавнего интервью у лидера CRADLE OF FILTH Dani Filth'a спросили, оправдались ли его ожидания от оценок публики "The Screaming Of The Valkyries":



«Да. Выше всяких похвал. "The Screaming Of The Valkyries" высоко оценили. Фанатам он понравился. Это следующий шаг в нашей эволюции. Следующий альбом, который мы сейчас готовим — [мы] почти закончили сочинять; [мы] будем в студии примерно через три недели — снова поднимает нас на новый уровень.



У нас были фантастические несколько лет. После карантина, очевидно, нам пришлось многое наверстать. Вот почему мы много гастролировали, вот почему мы были очень креативны. Да, я думаю, мы определенно движемся в правильном направлении. Фанатам, похоже, это нравится, и это важно».



На вопрос о том, будут ли повторены "олдскульные звуки и вибрации" "The Screaming Of The Valkyries" в следующей работе CRADLE OF FILTH, Dani ответил:



«Ну, да, мы поменяли ориентиры в самых разных направлениях. Очень сложно точно сказать, что мы делаем. И, честно говоря, еще слишком рано говорить о нашем новом альбоме. Мы еще даже не решили — у нас есть огромное количество треков, и мы еще даже не решили, какие из них войдут в альбом. Это решать мне и продюсеру. На следующей неделе он собирается навестить меня дома, и мы вместе все обсудим и решим, что подойдет, а что нет, что, возможно, нуждается в доработке. Так что, да, еще раз повторюсь, говорить о новой пластинке еще слишком рано».







