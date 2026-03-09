Arts
Cradle of Filth

9 мар 2026 : 		 CRADLE OF FILTH почти завершили сочинение нового материала

3 фев 2026 : 		 CRADLE OF FILTH переиздают From The Cradle To Enslave

3 сен 2025 : 		 Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH

3 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Пора сделать последнее заявление о недавних событиях»

1 сен 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам

1 сен 2025 : 		 Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев назад планировали уйти»

28 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста

27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе
CRADLE OF FILTH почти завершили сочинение нового материала



zoom
В рамках недавнего интервью у лидера CRADLE OF FILTH Dani Filth'a спросили, оправдались ли его ожидания от оценок публики "The Screaming Of The Valkyries":

«Да. Выше всяких похвал. "The Screaming Of The Valkyries" высоко оценили. Фанатам он понравился. Это следующий шаг в нашей эволюции. Следующий альбом, который мы сейчас готовим — [мы] почти закончили сочинять; [мы] будем в студии примерно через три недели — снова поднимает нас на новый уровень.

У нас были фантастические несколько лет. После карантина, очевидно, нам пришлось многое наверстать. Вот почему мы много гастролировали, вот почему мы были очень креативны. Да, я думаю, мы определенно движемся в правильном направлении. Фанатам, похоже, это нравится, и это важно».

На вопрос о том, будут ли повторены "олдскульные звуки и вибрации" "The Screaming Of The Valkyries" в следующей работе CRADLE OF FILTH, Dani ответил:

«Ну, да, мы поменяли ориентиры в самых разных направлениях. Очень сложно точно сказать, что мы делаем. И, честно говоря, еще слишком рано говорить о нашем новом альбоме. Мы еще даже не решили — у нас есть огромное количество треков, и мы еще даже не решили, какие из них войдут в альбом. Это решать мне и продюсеру. На следующей неделе он собирается навестить меня дома, и мы вместе все обсудим и решим, что подойдет, а что нет, что, возможно, нуждается в доработке. Так что, да, еще раз повторюсь, говорить о новой пластинке еще слишком рано».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 мар 2026
WahrandPhain
с годами превращается в оззи)
9 мар 2026
resurgamresponses
WahrandPhain, до оззи ему очень далеко,
