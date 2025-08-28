сегодня



CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста



Видео с первого выступления CRADLE OF FILTH после увольнения Marek "Ashok" Šmerda, состоявшегося в Montevideo Music Box, Montevideo, Uruguay, доступно для просмотра ниже.











+0 -0



( 1 ) просмотров: 404

