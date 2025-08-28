Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



28 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста

27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CRADLE OF FILTH отыграли без уволенного гитариста



zoom
Видео с первого выступления CRADLE OF FILTH после увольнения Marek "Ashok" Šmerda, состоявшегося в Montevideo Music Box, Montevideo, Uruguay, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 авг 2025
Lord Iscariah
Правильно, нахуй этого уродца и его тупую пизду.
просмотров: 404

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом