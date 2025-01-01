сегодня



Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney



Tears In Rain feat. Clémentine Delauney, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'







