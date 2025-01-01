Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 22
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 58
*Новое видео CORONER 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 22
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
[= ||| все новости группы



*

Tarja Turunen

*



22 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney

17 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN & MARKO HIETALA

7 авг 2025 : 		 Концертное видео TARJA

31 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

17 июл 2025 : 		 Концертное видео TARJA

2 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

12 июн 2025 : 		 Фрагмент нового релиза TARJA

21 май 2025 : 		 Бывшая из NIGHTWISH хочет замутить с бывшей из NIGHTWISH

19 май 2025 : 		 TARJA TURUNEN не скучает по NIGHTWISH

10 апр 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 апр 2025 : 		 TARJA и MARKO HIETALA исполняют NIGHTWISH

3 апр 2025 : 		 TARJA TURUNEN о сотрудничестве с MARKO HIETALA

8 мар 2025 : 		 TARJA и Marco исполняют NITHWISH

28 фев 2025 : 		 Концертное видео TARJA

12 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

8 янв 2025 : 		 Концертное видео TARJA

19 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

12 дек 2024 : 		 NIGHTWISH от TARJA

8 дек 2024 : 		 Концертное видео TARJA

28 окт 2024 : 		 Концертное видео TARJA

30 сен 2024 : 		 Концертное видео TARJA

29 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TARJA TURUNEN

12 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл

5 мар 2024 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступили в Аргентине

25 фев 2024 : 		 Переиздание TARJA выйдет в этом году
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео TARJA feat. Clémentine Delauney



zoom
Tears In Rain feat. Clémentine Delauney, новое концертное видео TARJA, доступно для просмотра. Этот трек взят из выпущенного 16 мая концертного релиза 'Circus Life'




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 155

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом