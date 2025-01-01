Концертное видео TARJA

25 фев 2024 :
Переиздание TARJA выйдет в этом году
21 фев 2024 :
TARJA TURUNEN о дружбе с MARKO HIETALA: «Он уже не тот человек, каким был в группе»
24 дек 2023 :
TARJA TURUNEN собирается выпустить новый альбом в 2024 году
29 ноя 2023 :
Почему сложно жить в северных странах? Отвечает TARJA TURUNEN!
28 ноя 2023 :
TARJA TURUNEN о выступлении с бывшим
21 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
20 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
19 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
18 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
16 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
15 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
12 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
11 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
10 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
10 ноя 2023 :
TARJA TURUNEN: «Время в NIGHTWISH подготовило меня к сольной карьере»
9 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
3 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
1 ноя 2023 :
Новое видео TARJA TURUNEN
6 сен 2023 :
TARJA TURUNEN пытается в JOE SATRIANI
1 сен 2023 :
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
30 авг 2023 :
TARJA TURUNEN пытается в RAMMSTEIN
24 авг 2023 :
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
21 авг 2023 :
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
15 авг 2023 :
TARJA TURUNEN пытается в AVENGED SEVENFOLD
12 авг 2023 :
TARJA TURUNEN пытается в SLIPKNOT
7 авг 2023 :
TARJA TURUNEN исполняет GARY MOORE
28 июл 2023 :
Кавер-версия METALLICA от TARJA
24 июл 2023 :
Новое видео OUTLANDERS
9 июл 2023 :
Новое видео OUTLANDERS
6 июл 2023 :
Кавер-версия IN FLAMES от TARJA
14 июн 2023 :
Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA
21 май 2023 :
Новое видео OUTLANDERS
30 апр 2023 :
Новая композиция OUTLANDERS
10 апр 2023 :
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA выступят вместе
25 мар 2023 :
Новое видео OUTLANDERS
5 мар 2023 :
Новая композиция OUTLANDERS
15 янв 2023 :
Новое видео OUTLANDERS
11 дек 2022 :
Награды TARJA TURUNEN
28 ноя 2022 :
TARJA TURUNEN о развитии
25 ноя 2022 :
Вскрытие от TARJA TURUNEN
8 ноя 2022 :
Новое видео TARJA TURUNEN
21 окт 2022 :
Новая песня TARJA TURUNEN
26 авг 2022 :
Новое видео OUTLANDERS
29 июл 2022 :
MARTY FRIEDMAN на новом сингле OUTLANDERS
17 июн 2022 :
Новое видео OUTLANDERS
22 апр 2022 :
Кавер-версия DEPECHE MODE от OUTLANDERS
27 мар 2022 :
TARJA TURUNEN была продуктивной во время пандемии
18 мар 2022 :
TARJA TURUNEN — о туре с NIGHTWISH
28 фев 2022 :
Новое видео OUTLANDERS
13 фев 2022 :
Видео с текстом от OUTLANDERS
3 фев 2022 :
Al Di Meola в новом треке OUTLANDERS
8 янв 2022 :
TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS
10 дек 2021 :
TARJA TURUNEN — о жизни в пандемию
8 ноя 2021 :
TARJA TURUNEN: «Я сознательно не затрагивала тему NIGHTWISH»
1 ноя 2021 :
TARJA TURUNEN — об инсульте в 2018 году
29 окт 2021 :
TARJA TURUNEN и TORSTEN STENZEL в OUTLANDERS
21 июн 2021 :
Бывшая вокалистка NIGHTWISH выпустит книгу о себе
10 дек 2020 :
Встреча вокалисток NIGHTWISH: видео
10 дек 2020 :
TARJA TURUNEN: «Я горжусь временем в NIGHTWISH»
7 дек 2020 :
Встреча вокалисток NIGHTWISH
30 ноя 2020 :
TARJA TURUNEN: «Музыка спасла меня»
12 ноя 2020 :
TARJA отыграет два концерта
4 ноя 2020 :
Фрагмент нового релиза TARJA TURUNEN
7 окт 2020 :
TARJA переиздает рождественский альбом
29 мар 2020 :
TARJA TURUNEN отыграла концерт онлайн
14 дек 2019 :
Видео с текстом от TARJA
17 сен 2019 :
TARJA TURUNEN о возможном реюнионе с NIGHTWISH: «Да ну не»
4 сен 2019 :
TARJA TURUNEN: «Я везде раздвигаю границы»
3 сен 2019 :
От TARJA уходит басист
28 авг 2019 :
Семплы нового альбома TARJA
27 авг 2019 :
Рассказ об издании альбома TARJA
9 авг 2019 :
Новое видео TARJA
28 июн 2019 :
Новое видео TARJA
4 май 2019 :
Детали нового альбома TARJA TURUNEN
30 апр 2019 :
Новый сингл TARJA TURUNEN
14 дек 2018 :
TARJA демонстрирует новый бокс-сет
17 окт 2018 :
TARJA TURUNEN: «Новый альбом будет мрачнее и тяжелее»
28 авг 2018 :
Фрагмент нового DVD TARJA
16 авг 2018 :
Фрагмент нового DVD TARJA
13 авг 2018 :
TARJA TURUNEN выпустит новый альбом осенью 2019
3 авг 2018 :
Фрагмент нового DVD TARJA
2 авг 2018 :
TARJA TURUNEN об отношениях с участниками NIGHTWISH
23 июл 2018 :
Рассказ об издании концертного релиза TARJA
18 июл 2018 :
Новый трейлер TARJA
14 июл 2018 :
Видео из нового концертного альбома TARJA
12 июл 2018 :
Новый видеотрейлер к предстоящему релизу TARJA
23 июн 2018 :
Фрагмент нового DVD TARJA
15 июн 2018 :
Тизер нового релиза TARJA
14 июн 2018 :
Видео с выступления TARJA TURUNEN
8 июн 2018 :
Тема из фильма о Джеймсе Бонде от TARJA
3 июн 2018 :
Фрагмент нового DVD TARJA
29 май 2018 :
Отрывок из нового релиза TARJA
28 май 2018 :
Новый релиз TARJA выйдет в июле
18 дек 2017 :
TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA
7 дек 2017 :
Новое видео TARJA
19 ноя 2017 :
Новое видео TARJA
7 окт 2017 :
Новое видео TARJA
22 сен 2017 :
Новый альбом TARJA выйдет осенью
23 июн 2017 :
Новое видео TARJA
15 июн 2017 :
Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA
13 янв 2017 :
TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»
6 дек 2016 :
Музыканты TARJA в DER ELEFANT: обложка и трек-лист
28 ноя 2016 :
Музыканты TARJA в DER ELEFANT
23 окт 2016 :
Видео с выступления TARJA TURUNEN
18 окт 2016 :
Видео с выступления TARJA TURUNEN
7 окт 2016 :
Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет осенью
5 сен 2016 :
TARJA исполняет попурри NIGHTWISH
17 авг 2016 :
TARJA TURUNEN о террористах
14 авг 2016 :
TARJA TURUNEN исполняет SLIPKNOT, RAMMSTEIN
8 авг 2016 :
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN
6 авг 2016 :
Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TARJA TURUNEN
28 июн 2016 :
TARJA TURUNEN: «Я довольна сольной карьерой»
24 июн 2016 :
Новое видео TARJA TURUNEN
23 июн 2016 :
Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN
10 июн 2016 :
TARJA TURUNEN рассказала о своих новых песнях
11 май 2016 :
TARJA TURUNEN опубликовала закулисные съёмки о создании нового клипа
20 апр 2016 :
Новое видео TARJA TURUNEN
9 апр 2016 :
TARJA TURUNEN выпустит сразу два новых альбома этим летом
4 апр 2016 :
TARJA снимает видео на песню "No Bitter End"
23 мар 2016 :
Фрагмент нового трека TARJA TURUNEN
15 мар 2016 :
Новый альбом TARJA TURUNEN выйдет в августе
20 янв 2016 :
TARJA TURUNEN: «Для меня по-прежнему рок — это вызов»
13 авг 2015 :
Новое видео TARJA TURUNEN
23 июл 2015 :
Классический дебют TARJA TURUNEN выйдет в сентябре
20 июл 2015 :
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
9 июн 2015 :
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
23 май 2015 :
TARJA TURUNEN и MIKE TERRANA не приедут в Россию в 2015
18 апр 2015 :
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
1 апр 2015 :
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN
24 мар 2015 :
Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN
21 мар 2015 :
Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в мае
5 ноя 2014 :
Видео полного выступления TARJA TURUNEN
29 окт 2014 :
TARJA TURUNEN не интересен современный NIGHTWISH
25 июл 2014 :
Концертное видео TARJA TURUNEN
26 июн 2014 :
Оркестровая версия песни TARJA TURUNEN
23 май 2014 :
Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
14 май 2014 :
Новый релиз TARJA TURUNEN выйдет в июле
10 май 2014 :
Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
24 апр 2014 :
Тизер нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA
23 апр 2014 :
Концертный релиз TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA выйдет в мае
14 фев 2014 :
Видео с выступления TARJA TURUNEN
5 фев 2014 :
Видео с выступления TARJA TURUNEN
31 окт 2013 :
Новое видео TARJA TURUNEN
21 окт 2013 :
Бывшая вокалистка NIGHTWISH спела с текущей вокалисткой NIGHTWISH
1 окт 2013 :
Бывшая вокалистка NIGHTWISH споет с текущей вокалисткой NIGHTWISH
21 сен 2013 :
TARJA TURUNEN выступила с LIVING COLOUR
23 авг 2013 :
Рассказ о лимитированной версии нового альбома TARJA TURUNEN
15 июл 2013 :
TARJA ответила на вопросы поклонников
10 июл 2013 :
Новое видео TARJA TURUNEN
8 июл 2013 :
TARJA ответила на вопросы поклонников
7 июл 2013 :
TARJA ответила на вопросы поклонников
5 июн 2013 :
Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет в июле
31 май 2013 :
Видео с текстом от TARJA TURUNEN
21 май 2013 :
Обложка нового альбома TARJA TURUNEN
16 май 2013 :
Обложка нового альбома TARJA TURUNEN
7 май 2013 :
TARJA TURUNEN выпустит новый альбом в августе
4 май 2013 :
TARJA TURUNEN о возможности реюниона
30 апр 2013 :
DIRK RUDOLPH создаст обложку для нового альбома TARJA TURUNEN
25 апр 2013 :
TARJA TURUNEN завершила сведение альбома
24 мар 2013 :
TARJA TURUNEN завершила запись вокала
19 мар 2013 :
TARJA TURUNEN обновила контракт с earMUSIC
14 фев 2013 :
TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD: Аудио
12 янв 2013 :
TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD
3 янв 2013 :
TARJA TURUNEN вернулась в студию
29 ноя 2012 :
TARJA TURUNEN стала мамой
12 ноя 2012 :
TARJA TURUNEN: "Процесс записи идет гладко"
15 окт 2012 :
TARJA TURUNEN, MIKE TERRANA объявили первые даты тура "Beauty And The Beat "
4 окт 2012 :
TARJA TURUNEN не заинтересована в возвращении в NIGHTWISH
21 сен 2012 :
Кавер-версия METALLICA от TARJA
18 авг 2012 :
Содержимое концертного релиза TARJA TURUNEN
13 авг 2012 :
Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN
28 июл 2012 :
Новое видео TARJA TURUNEN
11 июл 2012 :
TARJA TURUNEN: обложка нового сингла
10 июл 2012 :
Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN
29 июн 2012 :
Обложка концертного CD TARJA TURUNEN
23 июн 2012 :
Обложка концертного релиза TARJA TURUNEN
21 июн 2012 :
Трек-лист концертного альбома TARJA TURUNEN
15 июн 2012 :
TARJA TURUNEN выпустит сингл
13 июн 2012 :
Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в августе
25 май 2012 :
TARJA TURUNEN работает над новым концертным DVD и музыкой для следующего альбома
23 янв 2012 :
TARJA TURUNEN выступила в Словакии
22 янв 2012 :
TARJA TURUNEN выступила в Литве
15 янв 2012 :
TARJA TURUNEN исполнила две новые песни
23 дек 2011 :
TARJA TURUNEN в России в марте
24 авг 2011 :
TARJA TURUNEN стала первым сольным исполнителем из Финляндии, получившим золотой диск в Германии
21 авг 2011 :
TARJA TURUNEN получила золотой диск
4 авг 2011 :
TARJA TURUNEN работает над 'более позитивным' материалом
20 июн 2011 :
TARJA TURUNEN о выступлении на фестивале «Рок над Волгой»
22 май 2011 :
TARJA TURUNEN & LIV KRISTINE: видео с концерта
12 май 2011 :
TARJA TURUNEN выступила с фронтменом THE 69 EYES
21 апр 2011 :
TARJA TURUNEN и LIV KRISTINE о совместном турне
20 апр 2011 :
TARJA TURUNEN выпустит новый сингл
26 дек 2010 :
Праздничное обновление от TARJA TURUNEN
4 дек 2010 :
Детали бокс-сета от TARJA TURUNEN
25 ноя 2010 :
TARJA TURUNEN: скоро выйдет “Dreamer’s Box Set”
20 окт 2010 :
Видео всего концерта TARJA TURUNEN
24 сен 2010 :
Новое видео TARJA
19 сен 2010 :
Чартовые позиции нового альбома TARJA TURUNEN
15 сен 2010 :
Закулисные съемки с записи альбома TARJA TURUNEN
30 авг 2010 :
TARJA: «Я надеюсь, что вы полюбите “What Lies Beneath” так же сильно, как и я»
23 авг 2010 :
Новое видео TARJA TURUNEN
12 авг 2010 :
Семплы с нового альбома TARJA TURUNEN
6 авг 2010 :
Новое видео TARJA TURUNEN
2 авг 2010 :
TARJA: "Новый альбом готов!"
25 июл 2010 :
Кавер TARJA'и на композицию WHITESNAKE войдёт в расширенное издание нового альбома
23 июл 2010 :
Портрет TARJA TURUNEN размещен на стене в Болгарии
21 июл 2010 :
Кавер-версия WHITESNAKE от TARJA TURUNEN
20 июл 2010 :
Американская версия нового альбома TARJA TURUNEN выйдет с другой обложкой и бонус-треком
19 июл 2010 :
Новая песня TARJA TURUNEN
4 июл 2010 :
Две новых песни TARJA TURUNEN с концерта Graspop Metal Meeting
24 июн 2010 :
Новый сингл TARJA'и TURUNEN
29 май 2010 :
Тизер нового альбома TARJA TURUNEN
14 май 2010 :
Новости от TARJA'и TURUNEN
6 май 2010 :
Обложка нового альбома TARJA'и TURUNEN
2 май 2010 :
Фронтмен ALL THAT REMAINS на новом альбоме TARJA'и TURUNEN
15 апр 2010 :
TARJA TURUNEN завершила работу над новым сольным альбомом
7 апр 2010 :
TARJA TURUNEN выпустит новый сингл в августе
6 апр 2010 :
TARJA TURUNEN о выступлении со SCORPIONS
10 мар 2010 :
TARJA TURUNEN заканчивает работу над оркестровыми аранжировками
24 фев 2010 :
TARJA TURUNEN записала партии фортепиано для своего сольного альбома
18 фев 2010 :
TARJA TURUNEN о записи нового альбома
16 фев 2010 :
TARJA TURUNEN запишет 17 песен для нового альбома
9 фев 2010 :
Барабанщик LIVING COLOUR на новом альбоме TARJA'и TURUNEN
8 фев 2010 :
TARJA TURUNEN: «Мы планируем нечто особое в новом туре»
3 фев 2010 :
TARJA TURUNEN станет специальной гостьей на Miskolc International Opera Festival
18 янв 2010 :
TARJA TURUNEN готовится к записи альбома
25 дек 2009 :
TARJA TURUNEN продолжает работу над новым альбомом
16 ноя 2009 :
Муж Tarja'и Turunen подал иск к создателям книги о NIGHTWISH
13 ноя 2009 :
TARJA TURUNEN записала три песни для рождественского альбома
1 ноя 2009 :
TARJA TURUNEN исполнила новую песню "Witch-Hunt"
27 окт 2009 :
DORO PESCH выступила вместе с Тарьей
23 окт 2009 :
Tarja Turunen: «Спасибо, Winter Storm!»
15 сен 2009 :
TARJA TURUNEN продолжает работу над новым материалом
31 авг 2009 :
TARJA TURUNEN объявила о рождественском турне
24 июл 2009 :
TARJA TURUNEN назвали самой сексуальной металлисткой
29 июн 2009 :
TARJA TURUNEN: видео концертного исполнения новой песни в сети
11 июн 2009 :
TARJA TURUNEN анонсировала участников группы для тура
9 июн 2009 :
TARJA TURUNEN выступила вместе с RATA BLANCA
1 июн 2009 :
TARJA TURUNEN рассказала о прошедшем турне
25 май 2009 :
TARJA TURUNEN сказала, что новый альбом будет «тяжелее»
15 май 2009 :
TARJA TURUNEN: «Музыка заставляет тебя реально взглянуть на вещи»
1 май 2009 :
TARJA TURUNEN: фотографии выездных репетиций
12 мар 2009 :
TARJA TURUNEN: вышел цифровой сингл "Enough"
4 мар 2009 :
TARJA TURUNEN обсуждает новый альбом
30 янв 2009 :
Объявлено рабочее название нового альбома Тарьи Турунен
13 ноя 2008 :
TARJA TURUNEN подводит итоги турне
1 окт 2008 :
TARJA TURUNEN в России
24 авг 2008 :
TARJA TURUNEN: Новая песня "Enough" в сети
18 авг 2008 :
TARJA TURUNEN исполнила на концерте новую песню
16 авг 2008 :
TARJA TURUNEN делится впечатлениями из Мексики
2 июл 2008 :
Новости от TARJA TURUNEN
19 май 2008 :
Tarja Turunen исполнила композицию NIGHTWISH "Wishmaster"
24 фев 2008 :
PETER TÄGTGREN сделает ремикс на одну из песен Tarja'и Turunen
22 фев 2008 :
TARJA TURUNEN приступила к работе над новым альбомом
30 янв 2008 :
TARJA TURUNEN : новый сингл "Die Alive"
29 янв 2008 :
TARJA TURUNEN : видео "Die Alive" в сети
7 янв 2008 :
Новое концертное видео от Тарьи Турунен
26 дек 2007 :
TARJA TURUNEN: "Необычно видеть улыбки и смех в конце тура"
17 дек 2007 :
TARJA TURUNEN работает над новым клипом
7 дек 2007 :
Тарья выступила на специальной церемонии, посвященной дню независимости Финляндии
3 дек 2007 :
TARJA TURUNEN: новости перед концертом в Москве
28 ноя 2007 :
TARJA TURUNEN открыла турне выступлением в Берлине
19 ноя 2007 :
Тарья исполнила "I Walk Alone" на финском TV
17 ноя 2007 :
Новый альбом Тарьи получил золотой статус за 1 день
4 ноя 2007 :
TARJA TURUNEN : новый альбом выйдет на двойном виниле
30 окт 2007 :
TARJA TURUNEN: доступен семпл кавер-версии "Posion"
27 окт 2007 :
TARJA TURUNEN: новый трек "The Reign" в сети
2 окт 2007 :
TARJA TURUNEN : обложка нового альбома
1 окт 2007 :
TARJA TURUNEN: доступно новое аудио-интервью
22 сен 2007 :
TARJA TURUNEN: две новые песни в сети
18 сен 2007 :
Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) в Москве
16 сен 2007 :
TARJA TURUNEN : На новом альбоме будет кавер версия хита Alice Cooper
14 сен 2007 :
TARJA TURUNEN: видео 'I Walk Alone' в сети
12 сен 2007 :
TARJA TURUNEN : туровый состав на 2007 год
6 сен 2007 :
TARJA TURUNEN: Подробности о новом альбоме
5 сен 2007 :
TARJA TURUNEN : песня с нового альбома
28 авг 2007 :
TARJA TURUNEN закончила съемки видеоклипа
10 авг 2007 :
Объявлена дата выхода нового альбома TARJA'и TURUNEN
24 май 2007 :
Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) сочиняет материал для сольного альбома
17 апр 2007 :
Tarja Turunen : новый альбом получил название 'My Winter Storm'
28 окт 2006 :
TARJA TURUNEN: детали "Рождественского" альбома
18 окт 2006 :
Опубликована обложка нового альбома TARJA TURUNEN
27 авг 2006 :
TARJA TURUNEN: треклист Рождественского альбома
10 июн 2006 :
Муж Tarja Turunen (экс-NIGHTWISH) ответил на вопросы фэнов
29 апр 2006 :
Бывшая вокалистка NIGHTWISH заключила контракт с UNIVERSAL MUSIC
28 ноя 2005 :
Бывшая вокалистка NIGHTWISH засветится на ТВ
21 ноя 2005 :
Рождественский тур бывшей вокалистки NIGHTWISH
