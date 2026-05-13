TARJA TURUNEN: «Каблуки для меня в прошлом»



TARJA TURUNEN в недавнем интервью для Jaimunji спросили, тренируется ли она перед предстоящими турами, исполняя свои песни, бегая на высоких каблуках, на что она ответила:



«Недавно у меня был тур, семь концертов за семь дней в Германии, и я была на высоких каблуках. И я не носила высокие каблуки, наверное, года три или около того. Такой выбор оказался моей ошибкой, потому что, вернувшись домой, я снова почувствовала сильную боль в пятках. Так что да, это был знак. И мой врач, я пошла к своему врачу, и она спросила: "Что ты наделала?" Я ответила: "Все потому что я люблю носить высокие каблуки". [Смеется] Но эти времена прошли».



Говоря о том, как она готовится к своим гастролям сейчас, Tarja сказала:



«[Я] много тренируюсь, естественно, в физическом плане. Теперь я могу быть дома. Я могу оставаться дома, куда приедет мой физиотерапевт, и я тренируюсь. Это здорово. В следующем году мне исполнится 50, так что, скажем так, ничто не остается неизменным. Тебе нужно разобраться с этим [смеется], иначе сила тяжести возьмет свое [Смеется]»







