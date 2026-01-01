*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 27
TARJA TURUNEN: «Не могу я слушать ранний NIGHTWISH»



В рамках недавней беседы у TARJA TURUNEN спросили, есть ли песня NIGHTWISH, которую она лично хотела бы исполнить еще раз, даже если это маловероятно:

«О, ничего себе. На самом деле я многое забыла. Если бы я сейчас взяла альбом "Oceanborn" или даже первый, которому исполняется 30 лет [в 2027 году], "Angels Fall First", я уже и не помню эти песни. Серьезно, прошло так много времени и мне даже трудно слушать эти альбомы, потому что я едва слышу свой голос. Мне реально не нравится, как я звучу на этих пластинках, потому что для меня это было только начало, и я еще не знала, как использовать свой голос. Я сосредоточилась на оперном пении, и было очень трудно отвлечься от этого.

Но какую песню NIGHTWISH я бы хотела спеть больше всего? Может быть, такую песню, как "Swanheart", балладу из "Oceanborn". В прошлом я несколько раз исполняла ее с симфоническим оркестром, но это было очень давно. И это сложная песня с вокальной точки зрения. Я не знаю, как я справилась с этим в то время, когда я это записала. Я помню, что мне было очень нелегко, помню, как нам пришлось непросто в студии во время записи этого альбома. Но сейчас все должно быть веселее. [Смеется]»




