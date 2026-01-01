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Twisted Sister

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Барабанщик TWISTED SISTER: «Меня взяли без прослушиваний»



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JOEY CASSATA, который записал партии ударных для последнего сольного альбома Ace Frehley «10,000 Volts», рассказал о своей новой работе — этой осенью он станет барабанщиком обновленного состава TWISTED SISTER, где обязанности вокалиста исполнит Sebastian Bach.

«Да, это просто невероятно. Никогда не ожидаешь, что с тобой случится что-то подобное. Ты просто много работаешь, стараешься быть хорошим человеком в музыкальной индустрии, всегда играть на высоком уровне и быть тем, на кого можно положиться. И уже много лет дружишь с людьми из лагеря TWISTED SISTER.

Все они, хотите верьте, хотите нет, снимались в сериале Z Rock. Единственным, кто не участвовал ни в Z Rock, ни в деятельности ZO2, был покойный Эй Джей. Dee Snider неоднократно появлялся у нас в качестве приглашенного гостя. Jay Jay French снимался еще в пилотном эпизоде. Sebastian, который теперь поет в TWISTED SISTER, тоже был в Z Rock. Eddie Ojeda появился в одном из эпизодов, а Mark Mendoza, с которым мы давно дружим, подменил покойного Дэвида Z после его смерти и сыграл с нами несколько концертов ZO2. Так что для меня огромная честь стать частью этого этапа истории TWISTED SISTER».

Cassata признался, что этот коллектив был одним из его главных кумиров в детстве.

«Они были моими героями. Если ты рос в 80-х, любил рестлинг и рок-н-ролл, видел клипы TWISTED SISTER на MTV или где угодно еще, то понимаешь, что тогда они казались чем-то грандиозным, чем-то запредельно нереальным! Я был настоящим SMFer'ом и просто боготворил эту команду.

Поэтому, когда мне позвонили и спросили: "Joe, не хочешь сыграть с нами?", я был просто ошеломлен. Никакого прослушивания не было. Мне сразу сказали: "Мы очень хотим, чтобы именно ты сыграл с нами. Ты свободен?" И я только и смог, как Kramer из Seinfeld: "Что вообще сейчас произошло?"

Это один из тех моментов, которые меняют жизнь. Для меня огромная честь и повод для искренней благодарности уже то, что мое имя вообще поставили в один ряд с именами этих легенд».




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