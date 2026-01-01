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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
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Twisted Sister

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25 июн 2026 : 		 TWISTED SISTER наметили новые концерты

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21 мар 2026 : 		 Почему DEE SNIDER отпустил TWISTED SISTER?

19 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я гарантирую удовольствие в TWISTED SISTER»

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6 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Dee благословил меня на!»

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7 фев 2026 : 		 TWISTED SISTER отменили все концерты

16 янв 2026 : 		 Не ждите от TWISTED SISTER сюрпризов

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13 окт 2025 : 		 TWISTED SISTER думают о новой песне

26 сен 2025 : 		 Почему же не позвали MARK MENDOZA? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

22 сен 2025 : 		 Первая подтвержденная дата выступления TWISTED SISTER

20 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Проблемы со здоровьем здорово поменяли мой взгляд на мир»

14 сен 2025 : 		 Первое шоу TWISTED SISTER пройдет весной

12 сен 2025 : 		 Вокалист TWISTED SISTER: «Ну сдал назад, и что с того?»

11 сен 2025 : 		 TWISTED SISTER опять возвращаются

29 мар 2025 : 		 TWISTED SISTER продались Warner Music Group

9 фев 2025 : 		 Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER

27 ноя 2024 : 		 MARK 'THE ANIMAL' MENDOZA о реюнионе TWISTED SISTER

11 окт 2024 : 		 Почему автором всех песен TWISTED SISTER является вокалист?
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TWISTED SISTER наметили новые концерты



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TWISTED SISTER решили продолжать выступать с Sebastian'ом Bach'ом и анонсировали новые концерты на этот год:

Sep. 4 - Palmer, AK @ Borealis Theatre
Sep. 6 - Salem, OR @ The Pavilion at the Oregon State Fairgrounds
Sep. 12 - Durant, OK @ Choctaw Grand Theater
Sep. 27 - Puyallup, WA @ Washington State Fair
Oct. 8 - Niagara Falls, ON @ OLG Stage at Fallsview Casino
Oct. 10 - Windsor, ON @ The Colosseum at Caesars Windsor
Oct. 18 - Gary, IN @ Hard Rock Casino Northern Indiana
Nov. 14 - Charles Town, WV @ The Event Center at Hollywood Casino
Dec. 11 - St. Petersburg, FL @ Ferg's Pavilion




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