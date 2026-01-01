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TWISTED SISTER наметили новые концерты



TWISTED SISTER решили продолжать выступать с Sebastian'ом Bach'ом и анонсировали новые концерты на этот год:



Sep. 4 - Palmer, AK @ Borealis Theatre

Sep. 6 - Salem, OR @ The Pavilion at the Oregon State Fairgrounds

Sep. 12 - Durant, OK @ Choctaw Grand Theater

Sep. 27 - Puyallup, WA @ Washington State Fair

Oct. 8 - Niagara Falls, ON @ OLG Stage at Fallsview Casino

Oct. 10 - Windsor, ON @ The Colosseum at Caesars Windsor

Oct. 18 - Gary, IN @ Hard Rock Casino Northern Indiana

Nov. 14 - Charles Town, WV @ The Event Center at Hollywood Casino

Dec. 11 - St. Petersburg, FL @ Ferg's Pavilion







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