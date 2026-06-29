29 июн 2026



CHILDREN OF BODOM станут хэдлайнерами TUSKA и PROVINSSI



CHILDREN OF BODOM будут одними из хэдлайнеров фестиваля Tuska 2027, который пройдет со второго по четвертое июля в Suvilahti, Helsinki, Finland. Коллектив также отыграет в Provinssi, Seinajoki, Finland. Первая партия билетов на три дня Tuska 2027 составляет €229.00.







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