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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 40
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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Children of Bodom

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29 июн 2026 : 		 CHILDREN OF BODOM станут хэдлайнерами TUSKA и PROVINSSI

30 апр 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM

14 апр 2026 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления CHILDREN OF BODOM

13 апр 2026 : 		 JANNE WIRMAN обещает больше концертов в память об Алекси

27 фев 2026 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM почтили память Алекси Лайхо

5 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM'17

19 ноя 2025 : 		 Кавер-версия CHILDREN OF BODOM от METAL DEFACTO

29 окт 2025 : 		 CHILDREN OF BODOM отметят творчество Алекси зимой

15 сен 2025 : 		 Трибьют CHILDREN OF BODOM выйдет осенью

2 авг 2025 : 		 Юбилейный винил CHILDREN OF BODOM

11 июл 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»

29 июн 2025 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Книга будет честной!»

3 май 2025 : 		 Концертное видео CHILDREN OF BODOM'17

15 апр 2025 : 		 Книга о CHILDREN OF BODOM выйдет летом

20 сен 2024 : 		 Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях

31 авг 2024 : 		 Клавишник CHILDREN OF BODOM провел экскурсию по бару

14 фев 2024 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у нашего менеджера были телефоны морга в каждом городе»

18 дек 2023 : 		 Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, кого мы не узнавали»

27 окт 2023 : 		 Концертный релиз CHILDREN OF BODOM выйдет зимой

27 июл 2023 : 		 JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти»

11 апр 2023 : 		 Переиздание CHILDREN OF BODOM выйдет летом

11 мар 2023 : 		 Музыканты CHILDREN OF BODOM на официальной выставке

22 фев 2023 : 		 Музыканты LAMB OF GOD и KREATOR сходили на могилу Алекси

10 фев 2023 : 		 Биографии CHILDREN OF BODOM быть!

3 янв 2023 : 		 NEKROGOBLIKON почтили память лидера CHILDREN OF BODOM

17 дек 2022 : 		 Финальное шоу CHILDREN OF BODOM увидит свет в 2023
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|||| 29 июн 2026

CHILDREN OF BODOM станут хэдлайнерами TUSKA и PROVINSSI



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CHILDREN OF BODOM будут одними из хэдлайнеров фестиваля Tuska 2027, который пройдет со второго по четвертое июля в Suvilahti, Helsinki, Finland. Коллектив также отыграет в Provinssi, Seinajoki, Finland. Первая партия билетов на три дня Tuska 2027 составляет €229.00.




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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29 июн 2026
m
mohnatiy
Ну всё, запустили денежную машину, видимо всё проели за эти года.
29 июн 2026
s
smolet18-02-44
Блин, кто им музыку писать то будет, 90 процентов материала сочинял пойкойный Лайхо.
29 июн 2026
s
smolet18-02-44
Я вот не припомню что бы так клонировали покойных кумиров. Хотя может "Death to All", но там хоть название другое. Закк иммеет свой музыкальный почерк, который его отличает в Пантере, одевается как обычно, не косит по Деймбега. Здесь же даже ногти в черный цвет покрасил. Хз, запрос на Бодом есть конечно, но насколько хватит этой группы?
29 июн 2026
father
smolet18-02-44, так Static-X же. А новая музыка - да больно она нужна, для стабильных гастролей уже всё есть, а Пантера создала прецедент, после которого 4/5 оригинального состава CoB это абсолютная легитимность
29 июн 2026
v
vobk
father, у Статиков кстати неплохо вышло, как и у Фир Фактори имхо
29 июн 2026
gravitgroove
На Youtube его что ли нашли? Нынче таких самородков полно, которые играют лучше, чем вчерашние легенды шреда. Даже как-то скучно.
29 июн 2026
m
mohnatiy
gravitgroove, вроде как кореш Лайхи, как я понял. А может и нет)

The band toured with Children of Bodom in late 2013

Но изображает Лайху четко, как по мне. Сами Ебланы хорош!
29 июн 2026
father
gravitgroove, из Lost Society чувачок, далеко не ноунейм
30 июн 2026
ElectricRetard
Children Of Bodom Inc?
Children Of Bodom A.D?
Кстати в этом случае ничего против не имею, если это будет концертный вариант.
У Пантеры то основная залупа в том, что ты осознаешь, что братья в гробу вертятся глядя на этот пиздец. Плюс очень гнусные, фальшивые комментарии участников. Здесь же какие-то рандомные выступления, можно даже сказать чтят память. Посмотрим в каком формате оно дальше будет.
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