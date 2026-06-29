CHILDREN OF BODOM станут хэдлайнерами TUSKA и PROVINSSI

14 дек 2022 :
|
Музыканты CHILDREN OF BODOM о первом клипе
15 ноя 2022 :
|
Музыканты CHILDREN OF BODOM открывали бар-музей
10 сен 2022 :
|
Музыканты CHILDREN OF BODOM открывают бар и музей
7 июн 2022 :
|
Гитарист THE HAUNTED и барабанщик DECREPIT BIRTH исполняют хит CHILDREN OF BODOM
24 май 2022 :
|
Музыканты ELUVEITIE, AD INFINITUM, WINTERSUN, EPICA And AMON AMARTH исполняют CHILDREN OF BODOM
11 май 2022 :
|
Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы
24 мар 2022 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM не горят желанием насчёт концерта-памяти Алекси Лайхо
22 янв 2022 :
|
Drum-cam от CHILDREN OF BODOM
11 янв 2022 :
|
Концертное видео CHILDREN OF BODOM 1997 года
4 янв 2022 :
|
Концертное видео CHILDREN OF BODOM
25 авг 2021 :
|
Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Эти парни для меня были уже мертвы до смерти Алекси»
8 июн 2021 :
|
Винилы CHILDREN OF BODOM выйдут осенью
15 май 2021 :
|
Новая песня MOON SHOT
27 апр 2021 :
|
Оборудование лидера CHILDREN OF BODOM уйдёт с молотка
23 апр 2021 :
|
Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM об уходе из группы
23 мар 2021 :
|
Носки от CHILDREN OF BODOM
1 фев 2021 :
|
Хоккейная молодежная команда Финляндии посвятила бронзу Алекси Лайхо
25 янв 2021 :
|
Новое видео MOON SHOT
3 авг 2020 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
24 янв 2020 :
|
Бывший басист CHILDREN OF BODOM в MOON SHOT
24 дек 2019 :
|
Бывшие участники CHILDREN OF BODOM: «Alexi сам продал долю»
17 дек 2019 :
|
CHILDREN OF BODOM отыграли последнее шоу с RAATIKAINEN'ом, SEPPÄLÄ и WIRMAN'ом
9 дек 2019 :
|
Видео с первого выступления прощального тура CHILDREN OF BODOM
21 ноя 2019 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
20 ноя 2019 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM продолжит под другим именем
1 ноя 2019 :
|
CHILDREN OF BODOM объявили об уходе барабанщика, басиста и клавишника
1 ноя 2019 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
4 сен 2019 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM удивлён тёплым приёмом нового альбома
29 мар 2019 :
|
Концертное видео CHILDREN OF BODOM
14 мар 2019 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильна как никогда!»
8 мар 2019 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
1 мар 2019 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
1 фев 2019 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
1 фев 2019 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM представляет новый альбом
29 янв 2019 :
|
CHILDREN OF BODOM сварили пиво с водой из озера Бодом
24 янв 2019 :
|
Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM
22 янв 2019 :
|
CHILDREN OF BODOM сотрудничают с пивоваренной компанией
10 янв 2019 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM о лирике нового альбома
3 янв 2019 :
|
Трейлер к новому альбому CHILDREN OF BODOM
18 дек 2018 :
|
Обучающее видео CHILDREN OF BODOM
8 дек 2018 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
29 ноя 2018 :
|
Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной
10 окт 2018 :
|
Видео с репетиции CHILDREN OF BODOM
28 авг 2018 :
|
Новый альбом CHILDREN OF BODOM выйдет весной
5 апр 2018 :
|
CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных
29 мар 2018 :
|
CHILDREN OF BODOM приступили к записи
28 фев 2018 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
25 янв 2018 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM: «Больше в туре стараюсь не пить»
13 ноя 2017 :
|
CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта
11 ноя 2017 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM: «Половина уже есть»
4 июл 2017 :
|
Бывший гитарист CHILDREN OF BODOM: «Они всадили мне нож в спину»
25 апр 2017 :
|
Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM
15 апр 2017 :
|
Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM
30 мар 2017 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM хотел бы выпустить DVD
29 мар 2017 :
|
CHILDREN OF BODOM запишут новый альбом в этом году
13 мар 2017 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
7 фев 2017 :
|
Вокалист CHILDREN OF BODOM: «Полная тишина меня пугает»
28 дек 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM
12 дек 2016 :
|
CHILDREN OF BODOM объявили даты тура '20 Years Down & Dirty'
7 дек 2016 :
|
CHILDREN OF BODOM отметят юбилей первого альбома
16 ноя 2016 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
17 июн 2016 :
|
Видео полного концерта CHILDREN OF BODOM
6 апр 2016 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM о новом гитаристе
24 мар 2016 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM о PHILIP'e ANSELMO
8 фев 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления CHILDREN OF BODOM
27 янв 2016 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
20 янв 2016 :
|
Гитарист NORTHER в CHILDREN OF BODOM
19 янв 2016 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM о гитаристе FLEETWOOD MAC
30 дек 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM не хочет ныть
16 дек 2015 :
|
Барабанщик CHILDREN OF BODOM: «Почему мы решили продолжить тур, в отличие от LAMB OF GOD»
14 дек 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM о "Hate Crew Deathroll"
26 ноя 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM отменили концерт в Бельгии
20 ноя 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM, SYLOSIS продолжат тур по Европе
20 ноя 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM учит играть на гитаре
18 ноя 2015 :
|
Клавишник CHILDREN OF BODOM о национальной еде
14 окт 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM: «Мы ощущали, что нам требуется перерождение»
13 окт 2015 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
23 сен 2015 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
17 сен 2015 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
11 сен 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM: «У нас собственное звучание»
4 сен 2015 :
|
Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Нет никаких денег во всех этих Spotify, фигня всё это»
31 авг 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM об уходе из группы Roope Latvala
25 авг 2015 :
|
Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы планируем играть много нового»
20 авг 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM: «Мне нужен хаос!»
16 авг 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM и 100 гитаристов
10 авг 2015 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
4 авг 2015 :
|
Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM
27 июл 2015 :
|
Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM
23 июл 2015 :
|
Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM
10 июл 2015 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
2 июл 2015 :
|
Пять демо от лидера CHILDREN OF BODOM
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM
19 июн 2015 :
|
Новый альбом CHILDREN OF BODOM с кавер-версиями PLASMATICS, KENNY LOGGINS, AMORPHIS
10 июн 2015 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
8 июн 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM
3 июн 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM о новом туровом гитаристе
1 июн 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM нашли гитариста
29 май 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM расстались с гитаристом
26 май 2015 :
|
Лидер CHILDREN OF BODOM: «MARK KNOPFLER чертовски крут!»
22 май 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM в студии
7 апр 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM приступили к записи альбома
9 фев 2015 :
|
CHILDREN OF BODOM предлагают россиянам выбрать сет-лист
3 янв 2015 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
25 дек 2014 :
|
Гитарист CHILDREN OF BODOM исполнил "Pussyfoot Miss Suicide"
4 дек 2014 :
|
Гитарист CHILDREN OF BODOM исполнил "Not My Funeral"
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления CHILDREN OF BODOM
26 апр 2014 :
|
Концерт CHILDREN OF BODOM в Москве перенесен
14 мар 2014 :
|
CHILDREN OF BODOM получили награду EMMA
24 фев 2014 :
|
Барабанщик CHILDREN OF BODOM о состоянии своего здоровья
14 фев 2014 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
19 дек 2013 :
|
Клавишник CHILDREN OF BODOM о забавных моментах 2013 года
12 дек 2013 :
|
Гитарист CHILDREN OF BODOM о своей гитаре
18 ноя 2013 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
29 май 2013 :
|
Семплы новых песен CHILDREN OF BODOM
16 май 2013 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
13 май 2013 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
4 май 2013 :
|
Видео с текстом от CHILDREN OF BODOM
27 апр 2013 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
25 апр 2013 :
|
CHILDREN OF BODOM отвечают на вопросы
19 апр 2013 :
|
CHILDREN OF BODOM отвечают на вопросы
5 апр 2013 :
|
Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM
26 мар 2013 :
|
Трейлер нового альбома CHILDREN OF BODOM
19 мар 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM
23 фев 2013 :
|
CHILDREN OF BODOM из студии
12 фев 2013 :
|
Лидер ANNIHILATOR на новом альбоме CHILDREN OF BODOM
25 янв 2013 :
|
Новости от CHILDREN OF BODOM
23 янв 2013 :
|
Вокалист CHILDREN OF BODOM о новом альбоме
30 дек 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM: первое видео из студии
28 дек 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM начнут запись сегодня
24 дек 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM завершили сочинение материала
17 ноя 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM пишут демо
13 ноя 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM не будут играть на Tuska 2013
18 окт 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM впервые выступили в Индии
24 сен 2012 :
|
Ударник CHILDREN OF BODOM из студии
6 авг 2012 :
|
Фотокнига от CHILDREN OF BODOM
30 июл 2012 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM «посылает любовь своему брату» Randy Blythe'y
11 июл 2012 :
|
Вокалиста CHILDREN OF BODOM выпишут из больницы завтра
6 июл 2012 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM остается в Осло, выступление на RUISROCK отменено
4 июл 2012 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM попал в больницу из-за острой боли в животе
3 июл 2012 :
|
Видео с пресс-конференции CHILDREN OF BODOM
27 июн 2012 :
|
Профессиональная съёмка полного выступления CHILDREN OF BODOM на GRASPOP METAL MEETING
22 июн 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM вернулись на Nuclear Blast
18 июн 2012 :
|
Гитарист CHILDREN OF BODOM выпустил металл-версии гимнов
16 май 2012 :
|
Кавер-версия DROPKICK MURPHYS от CHILDREN OF BODOM
2 май 2012 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
5 апр 2012 :
|
Обложка и трек-лист сборника CHILDREN OF BODOM
13 мар 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM выпустят сборник 'Holiday At Lake Bodom'
1 фев 2012 :
|
CHILDREN OF BODOM начнут работу в мае
7 дек 2011 :
|
Новое тату вокалиста CHILDREN OF BODOM
1 сен 2011 :
|
СHILDREN OF BODOM обратились к российским поклонникам
11 авг 2011 :
|
Профессиональное видео всего выступления CHILDREN OF BODOM
2 авг 2011 :
|
CHILDREN OF BODOM отменили выступление в Украине
26 июн 2011 :
|
SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к CHILDREN OF BODOM
10 июн 2011 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
25 мар 2011 :
|
Видео с выступления CHILDREN OF BODOM
21 мар 2011 :
|
CHILDREN OF BODOM открыли тур
8 мар 2011 :
|
Японский бонус CHILDREN OF BODOM доступен для прослушивания
25 фев 2011 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM рассказал о создании "Relentless Reckless Forever"
24 фев 2011 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
15 фев 2011 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
5 фев 2011 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
5 фев 2011 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM выпускает новый обучающий DVD
30 янв 2011 :
|
Новый сингл CHILDREN OF BODOM выйдет в феврале
15 янв 2011 :
|
Детали лимитированного издания CHILDREN OF BODOM
12 янв 2011 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
25 дек 2010 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме
17 дек 2010 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме и Рождестве
12 дек 2010 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM о новом альбоме
10 дек 2010 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM
24 ноя 2010 :
|
Название нового альбома CHILDREN OF BODOM
19 окт 2010 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM рассказал о новом альбоме
14 окт 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM сняли видео на "Was It Worth It?"
24 сен 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM открыли турне
20 авг 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM: "Ожидайте идеальный шторм"
7 авг 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM объявили имя продюсера
5 авг 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM начали запись альбома
16 июн 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM записали демо для нового альбома
10 мар 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM сочиняют новый материал
25 янв 2010 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM работает над новым DVD
13 янв 2010 :
|
CHILDREN OF BODOM: "новые риффы для нового альбома"
25 дек 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM начнут работу над новым диском в 2010 году
29 окт 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM завершили турне
18 сен 2009 :
|
Новое видео CHILDREN OF BODOM
17 сен 2009 :
|
Еще два кавера от CHILDREN OF BODOM
21 авг 2009 :
|
Новая кавер-версия CHILDREN OF BODOM в сети
3 июл 2009 :
|
Детали нового альбома каверов CHILDREN OF BODOM
10 май 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM прекратили тур
9 май 2009 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM рассказал о переломе Лайхо
6 май 2009 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM: «Меня сглазили!»
4 май 2009 :
|
Фронтмен CHILDREN OF BODOM повредил плечо, но продолжает тур
29 апр 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM осенью выступят в Москве
25 апр 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM подтвердили выпуск сборника кавер-версий
24 фев 2009 :
|
CHILDREN OF BODOM выпускает коллекцию кавер-версий
28 янв 2009 :
|
ESP LTD выпустила четыре именные гитары в честь фронтмена CHILDREN OF BODOM
28 ноя 2008 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM рассказывает о текущем туре по Европе
17 сен 2008 :
|
Участники CHILDREN OF BODOM запустили линию одежды
12 сен 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM: видео "Smile Pretty For The Devil" в сети
13 май 2008 :
|
Видео CHILDREN OF BODOM "Hellhounds On My Trail" в сети
12 май 2008 :
|
Новый сингл CHILDREN OF BODOM выйдет в июне
4 май 2008 :
|
Выиграй билеты на выступление CHILDREN OF BODOM на Metal Hammer Awards
25 апр 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM переиздадут старые альбомы с бонусами
23 апр 2008 :
|
Новый альбом CHILDREN OF BODOM получил золотой статус
21 апр 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM запишут песню DINGO
19 фев 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM: Видео 'Blooddrunk' в сети
11 фев 2008 :
|
Детали digipack-издания нового альбома CHILDREN OF BODOM
30 янв 2008 :
|
Подробности о лимитированных изданиях нового сингла CHILDREN OF BODOM
29 янв 2008 :
|
Новая песня CHILDREN OF BODOM
28 янв 2008 :
|
Обложка к новому синглу CHILDREN OF BODOM в сети
25 янв 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM рассказывают о песнях с альбома "Blooddrunk"
20 янв 2008 :
|
CHILDREN OF BODOM: обложка альбома "Blooddrunk"
12 янв 2008 :
|
Опубликован трек-лист нового альбома CHILDREN OF BODOM
10 дек 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM завершили работу над "Blooddrunk"
4 дек 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM выпустят сингл "Blooddrunk''
18 ноя 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM проведут последнюю неделю в студии
17 ноя 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM: стали известны новые кавер-версии
15 ноя 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM озаглавили новый альбом
28 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM : новый альбом будет "быстрее и прогрессивнее"
19 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM приступают к записи гитар
16 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM завершили запись ударных
13 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM запишут как минимум 3 кавер-версии
11 окт 2007 :
|
Объявлена дата выхода сингла и альбома CHILDREN OF BODOM
10 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM начали вести студийный дневник
9 окт 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM приступили к записи альбома
5 окт 2007 :
|
PETER TAGTGREN на новом альбоме CHILDREN OF BODOM
12 сен 2007 :
|
Вокалист/гитарист CHILDREN OF BODOM на новом альбоме GODSPLAGUE
7 сен 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM в октябре отправятся в студию
4 авг 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM поедут на WOA 2008
30 июл 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM: новая песня в сети
24 июл 2007 :
|
Басист CHILDREN OF BODOM : "Праздника не будет"
10 июл 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM планируют отметить десятилетие
24 июн 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM записали новый трек
3 апр 2007 :
|
Новости от басиста CHILDREN OF BODOM
21 фев 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM приступают к работе над новым материалом
20 фев 2007 :
|
CHILDREN OF BODOM получили награду "Лучшая группа года Финляндии"
26 сен 2006 :
|
Подарочное издание альбома CHILDREN OF BODOM
2 авг 2006 :
|
Подробности подарочного издания CHILDREN OF BODOM "Follow The Reaper"
13 июн 2006 :
|
Подробности о грядущем DVD CHILDREN OF BODOM
18 мар 2006 :
|
Опубликовано видео CHILDREN OF BODOM "Are You Dead Yet?"
5 мар 2006 :
|
CHILDREN OF BODOM снимают видео "Are You Dead Yet?"
16 фев 2006 :
|
CHILDREN OF BODOM: оглашен возможный трек-лист будущего концертного DVD
23 ноя 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM: треклист DVD-сингла
7 сен 2005 :
|
Новое видео от CHILDREN OF BODOM
10 авг 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM: кавер на песню BRITNEY SPEARS выложен в Сети
16 июл 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM : кавер на BRITNEY SPEARS
2 июл 2005 :
|
Опубликована обложка нового сингла CHILDREN OF BODOM
20 июн 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM: новый сингл
8 июн 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM: новый альбом не за горами
28 апр 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM выпустят новый альбом в сентябре
19 апр 2005 :
|
CHILDREN OF BODOM: работа в полном разгаре
22 сен 2002 :
|
Сингл CHILDREN OF BODOM стал золотым!
3 дек 2001 :
|
Children of Bodom - откровения Алекси
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The band toured with Children of Bodom in late 2013
Но изображает Лайху четко, как по мне. Сами Ебланы хорош!
Children Of Bodom A.D?
Кстати в этом случае ничего против не имею, если это будет концертный вариант.
У Пантеры то основная залупа в том, что ты осознаешь, что братья в гробу вертятся глядя на этот пиздец. Плюс очень гнусные, фальшивые комментарии участников. Здесь же какие-то рандомные выступления, можно даже сказать чтят память. Посмотрим в каком формате оно дальше будет.