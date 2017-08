22 авг 2017



Фрагмент документального фильма SLIPKNOT Шестого сентября состоится премьера документального фильма SLIPKNOT "Day Of The Gusano", режиссёром которого был M. Shawn Crahan a.k.a. Clown — фрагмент из этого релиза, “A Voice For The Fans“, доступен ниже.



















+4 -1





просмотров: 730