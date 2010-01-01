11 ноя 2018



SLIPKNOT побили собственный рекорд Группа SLIPKNOT выпуском нового видео побило собственный рекорд на YouTube. Их новый ролик за 24 часа был прокручен 3.4 миллиона раз и дебютировал в чартах Top Music Videos. На текущий момент его посмотрели уже более десяти миллионов раз.



По сообщению ABC, рекордсменом по количеству просмотров за 24 часа является видео корейских суперзвезд BTS — их "Idol" за сутки посмотрели более 45 миллионов раз.























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