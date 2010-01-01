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COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы Corey Taylor заявил, что в предстоящий альбом SLIPKNOT войдёт «самая тяжёлая песня» группы за всю её историю. На вопрос Metal Hammer о направлении нового материала вокалист ответил: «То, как мы могли бы всё это описать, выглядит примерно так: "А что, если парни, которые сделали "Iowa", повзрослели? А что, если пацаны, создавшие "Iowa", выросли?" Вот так мы себе это представляем, потому что кое-что из этой новой шняги довольно тяжёлое — но тут нашлось место и мелодиям, здесь есть очень крутая меланхолическая мелодия. Кое-что из этой фигни является жёстким и чертовски быстрым. Этот материал чертовски хорош. Это также один из наших самых амбициозных, наших самых экспериментальных альбомов, и мы делаем то, что делаем, чёрт возьми, лучше всего, и когда все думают, что они нас поняли, мы просто наносим им удар всем, что у нас есть».



Taylor добавил: «В то время, когда большинство групп замедляется, мне думается, что мы записали нашу самую тяжёлую песню — одну из самых тяжёлых уж точно — на этом новом альбоме. Он будет чертовски сумасшедшим. Люди обделают свои штаны, когда это услышат».



Ранее Corey заявлял, что новый альбом выйдет летом, и что у группы уже есть 20 демо-версий песен.











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