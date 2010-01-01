25 окт 2018



SLIPKNOT анонсировали европейский тур Группа SLIPKNOT анонсировала летний европейский тур, в рамках которого выступит на ряде фестивалей, включая Download, Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting и Resurrection.



Даты выступлений:



Jun. 07-08 - Hyvinkää, Rockfest, Finland



Jun. 07-09 - Nuremburg, Rock Im Park, Germany



Jun. 07-09 - Nürburg, Rock Am Ring, Germany



Jun. 13-15 - Nickelsdorf, Novarock, Austria



Jun. 13-16 - Interlaken, Greenfield, Switzerland



Jun. 14-16 - Derby, Download Festival, UK



Jun. 17 - Leipzig, Arena, Germany



Jun. 18 - Hannover, TUI Arena, Germany



Jun. 19-22 - Copenhagen, Copenhell, Denmark



Jun. 21-23 - Dessel, Graspop, Belgium



Jun. 25-26 - Kraków, Mystic Festival, Poland



Jun. 27 - Bologna, Sonic Park, Italy



Jun. 28-30 - Madrid, Download Festival, Spain



Jul. 01 - Nîmes, Amphitheatre Nîmes, France



Jul. 03-06 - Lisbon, VOA, Portugal



Jul. 04-05 - Viveiro, Resurrection Festival, Spain















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