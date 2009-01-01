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У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен» В ходе недавнего интервью перкуссионист SLIPKNOT Shawn "The Clown" Crahan рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«"The Gray Chapter" был в большей степени финальной стадией приёма перемен. У нас появился новый басист, появился новый барабанщик — один пошёл топтать грешную землю, другого в ней погребли. Это было непростое время. Люди говорили: "Как группа может писать в таком состоянии? Ведь Joey и Пола уже нет". Да идите нахрен. Мы сделали опупенный альбом, который мы любим. И мы будем продолжать. У меня уже есть дата, когда мы все соберёмся в студии и начнём готовить всё для следующего релиза».



По словам Shawn'a, Jim Root и Jay Weinberg приезжали в Лос-Анджелес в начале года, чтобы «собрать всё то, что мы придумали, пока были в туре. У нас было пятьдесят грёбаных идей. Мы две недели всё это разгребали и добавили кое-что из того, что написали год назад.



У нас больше 27 идей, из которых 7—8 — полноценные песни. Они могут поменяться, могут быть переписаны, ничего железного нет. Но здорово, что у нас есть конкретные идеи для старта. Так что будущее ещё не было столь безоблачным для музыки SLIPKNOT.



Я не знаю, что там в голове у Corey, потому что он пишет что-то своё, но мы просто пишем музыку, собираем идеи, настроения и музыкальное оформление — собираем всё это грёбаное воедино».







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