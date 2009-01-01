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У SLIPKNOT есть 27 набросков В ходе недавнего разговора с NME Shawn "The Clown" Crahan сообщил, что у SLIPKNOT есть 27 набросков:



«Мы решили всё сделать иначе. Наши лейблы брали и продавали, люди, дававшие мне советы, ушли, а мы по-прежнему здесь. Мы не ждём, когда освободится Corey, мы не ждём, когда я закончу со съёмками, всё нормально, если кто-то захочет поехать с кем-то в тур или заняться другими делами.



Каждые три или четыре месяца мы собираемся вместе и тридцать дней сочиняем. В настоящий момент у нас есть двадцать семь набросков, семь — восемь из которых закончены. Это не законченные песни, это слишком далеко от правды. На этом месте люди обычно начинают гнобить Corey или Jim'a за то, что их не было с нами и что они хотят заниматься чем-то другим. Мы как музыканты решили, что собираемся каждые три — четыре месяца и выдаём что-то на гора. Мы стараемся создать как можно больше».



На вопрос о том, есть ли какие-нибудь намётки относительно сроков для нового релиза, Shawn ответил:



«За те три года, что мы гастролировали, мы постоянно что-то сочиняли. Мы собираемся вместе в сентябре. Corey Taylor занят STONE SOUR, и когда он закончит, ему нужно немного времени на отдых. Он так работает всегда. Потом он вернется и будет заниматься песнями и текстами SLIPKNOT.



Большинство из нас соберётся в сентябре для того, чтобы работать над этими двадцатью семью набросками и что-то к ним добавить. Нашей целью является достичь такой отметки, когда мы будем считать, что у нас есть материал для полноценного двойного альбома. Получится у нас это или нет, я сказать не могу. Это практически невозможная задача — создать столько музыки, чтобы было из чего выбрать, и её было достаточно для этой задумки. Но мне бы хотелось сделать двойник, и я хотел бы, чтобы это была концептуальная запись. Я обсуждал это с Corey и Jim'ом, и мы не будем просто "делать", это будет совсем не то, нужно сделать так, чтобы всех всё устраивало».







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