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Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке По сообщению The Des Moines Register, жена и дочь покойного басиста SLIPKNOT Пола Грея получили заключение по делу медицинских работников, обвинённых в том, что они устроили передозировку.



Грей был найден мёртвым 24 мая 2010 года после передозировки в номере отеля в Des Moines, Iowa. Его семья обвиняла в смерти доктора Daniel'a Baldi, лечившего Пола на протяжении нескольких лет, а также его бывших сотрудников. Суд был запланирован на понедельник, но решение было вынесено уже в выходные.



Baldi обвинялся в смерти Грея и ещё восьми человек из-за небрежности в своих рецептах. В мае 2014 года он был оправдан по семи делам в непредумышленном убийстве.



Жена Пола, Brenna Gray, засвидетельствовала в ходе слушаний по делу Baldi, что последние недели Пола «были как в тумане из-за сильной передозировки», с чем ни доктор, ни коллеги по группе не спешили помочь. Она заявила, что Baldi продолжал выписывать Ксанакс, хотя знал, что Пол был наркоманом в прошлом: «Я просто не очень понимаю, почему он это делал, почему это было нужно наряду с лечением, которое он принимал за зависимость».



Адвокат врача в перекрестном допросе спросил у вдовы, в курсе ли она, что её муж скончался от передозировки болеутоляющих фентантила и морфина, которых Baldi никогда ему не выписывал.



Brenna также заявила, что пыталась достучаться до некоторых из коллег по группе за несколько дней до смерти Пола, но никто не вызвался помочь:



«Один играл в гольф в двух минутах от нашего дома, но так и не появился у нас. Никто не волновался, никто ничего не сделал. Они все сказали, что это моя проблема».



В интервью 2011 года журналу Revolver Brenna сообщила, что муж согласился принять помощь в преодолении зависимости за день до смерти.















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