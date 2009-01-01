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JOEY JORDISON по-прежнему не понимает, почему его уволили из SLIPKNOT В недавнем интервью AXS.com JOEY JORDISON коснулся темы своего увольнения из SLIPKNOT:



«На самом деле, после окончания тура я столкнулся... Я был серьёзно болен, и я понятия не имел, в чём дело. Мои ноги начали отказывать, когда я играл, и было страшно сидеть на сцене перед тысячами людей, который на меня смотрят. И все подумали, что я был под чем-то, однако для этого не было никакого основания. И я сижу и пытаюсь играть те партии, что стали для меня родными, те самые, что на протяжении многих лет я играл на ура и без проблем. И это меня бесило. И меня унесли за сцену, всё случилось внезапно. Мои ноги полностью отказали. И самое страшное было в том, что я понятия не имел, почему так получилось.



Так что когда я вернулся домой после турне... Я прошёл с этим через турне и отправился в больницу. Им потребовалось время на то, чтобы понять, в чём дело, и когда врачи поставили диагноз, я подумал: "О боже! Вот теперь всё ясно". Это дико, очень странное состояние. Но я сохранил позитив, я старался не думать о плохом. И невзирая ни на что, я думал, что сидеть за ударными — мой дар, музыка — мой дар, жизнь — дар, и я не допускал мысли, что не смогу ходить. И это было очень непросто, чувак, собраться с мыслями. И все те, кто меня окружали, моя девушка и все тренеры, все те люди, что занимались упражнениями в зале, куда я ходил... Тут была масса людей — врачи и всё такое — они помогли мне вернуться, помогли мне стать лучше, чем никогда. И я сейчас куда более позитивно смотрю на мир.



Это очень важная часть жизни — ценить то, что у тебя есть, о чём понимаешь, когда возвращаешься из чего-то подобного, чего некоторые люди просто не понимают. Это очень неприятные вещи. Редко случающиеся. И когда ты возвращаешься, то ценишь жизнь куда больше. И именно поэтому я назвал наш новый альбом "Open Your Omen". Я вернулся, и вы должны уделить куда больше внимания тому, что есть в жизни, я через это прошёл».



На вопрос о том, почему остальные участники группы не разглашали детали проблем, с которыми столкнулся Joey, и почему не проявили больше понимания в сложившейся ситуации, Jordison ответил:



«Это чертовски хороший вопрос, и на него невероятно сложно ответить, так как сейчас публикуется всё, что будет сказано, я должен следить за языком.



Дело в том, что ко мне пришёл лишь один из группы, пока я был в больнице, хотя все об этом знали. Когда кто-то попадает в больницу — будь то член семьи или кто-то, с кем случилось плохое, — если ты его любишь, то обязательно навестишь. Меня никто не навещал. И следующее, что я узнаю — меня увольняют из группы. И я даже не знаю почему. Я понятия не имею, в чём причина.



Было много слухов и разговоров, но всё это чушь. У меня есть на руках все документы, где всё записано — почему я был в больнице и всё такое, все заметки врачей и путь возвращения к тому, чем я занимаюсь. Но знаете — всё нормально. Жизнь порой подкидывает сложные маршруты.



И я вернулся после всего того, через что прошёл, и отыграл на фестивалях и показал, что могу. Это было здорово, и я очень этому рад.



Я не уходил из SLIPKNOT, я бы никогда не ушёл из группы, никогда. Я просто хочу, чтобы фанаты об этом знали. Это важно, чтобы все знали об этом. И я считаю, что люди могут пойти в своей жизни другим путём, это нормально».















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