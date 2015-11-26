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Slipknot

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CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»



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Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) в разговоре с Metal Hammer упомянул, что у него есть целый альбом материала, записанного в ходе работы над "All Hope Is Gone" в 2008 году.

В момент работы над четвёртым диском SLIPKNOT Crahan и его коллеги по группе — Jim Root, Corey Taylor и Sid Wilson — записывали другой материал в отдельной студии. Одна из таких песен, "Til We Die", попала на диджипак-версию альбома "All Hope Is Gone", а остальные пока дожидаются своего часа.

«Есть целая коллекция песен, которые мы записали, их там штук одиннадцать, и я придерживаю их уже лет десять, потому что подходящий момент ещё не наступил, и я обязательно дам знать, когда посчитаю, что момент настал.

SLIPKNOT ли это? Нет, это не SLIPKNOT. Четверо ли музыкантов из SLIPKNOT? Да, это четыре человека из SLIPKNOT. Эта музыка, которая была написана в ходе работы над "All Hope Is Gone"? В точку!

Jim мог сочинять на гитаре, потом спускался и играл на гитаре на альбоме, потом возвращался и заканчивал играть на гитаре свою песню. Вот так мы и убивали время на протяжении четырёх месяцев.

Там большая коллекция музыки, это просто охренительно. Так удивительно, что всё это пришлось отложить, чтобы дождаться подходящего момента, а уже прошло 10 лет. Это не могло бы стать одной из тех вещей, которые могли свободно появиться, запутав и разозлив всех.

Я не собираюсь делать музыку назло людям — мы делаем всё правильно. Правильный путь заключается в том, что рано или поздно люди должны быть осведомлены об этом, потому что это правда. Это случилось. Мы потратили на это время, мы работали над этим каждый день, мы сводили это, мы проводили мастеринг, есть обложка. Это удивительный материал. Но в истории SLIPKNOT всё должно быть правильно».



SLIPKNOT




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