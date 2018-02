сегодня



SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS M. Shawn "Clown" Crahan принял участие в разговоре "Underground To Mainstream: What Are Metal And Hip-Hop Doing Right (And Where Does It Go From Here?)" и ответил на реплику Danny Wimmer'а (Danny Wimmer Presents, организатора ряда фестивалей), что хотел видеть у себя SLIPKNOT и FOO FIGHTER:



«Я задал себе вопрос: хотят ли SLIPKNOT играть перед FOO FIGHTERS? И ответ на него нет, потому что мои дети не хотят, чтобы так было.



Если мы играем не с FOO FIGHETRS, то можем заработать новых поклонников, и я с этим согласен. Мне это по нраву. Но я беспокоюсь за того подростка, который не пришёл на нас, потому что мы играем с FOO FIGHTERS. Ему интересно узнать, почему мы не играем с NINE INCH NAILS. Все они постоянно нам об этом твердят. Так что не старайтесь придумать варианты, как скомбинировать что-то для новых поклонников, мне они не нужны, мне нужен тот, у кого родители в разводе, нервозность, социальные проблемы и проблемы с взрослением — мне нужно, чтобы все они пришли на уникальное шоу. И именно этого мы стараемся добиться на Knotfest».















