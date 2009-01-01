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Фрагмент документального фильма SLIPKNOT Шестого сентября состоялась премьера документального фильма SLIPKNOT "Day Of The Gusano", режиссёром которого был M. Shawn Crahan a.k.a. Clown — фрагмент из этого релиза, "Vermilion", доступен ниже.















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