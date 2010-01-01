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JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT » Экс-барабанщик SLIPKNOT Joey Jordison рассказал журналу Metal Hammer, что у него дома есть куча неизданных демо-версий песен, которые первоначально предназначались для его прежней группы.



Он сказал: «У меня дома есть тонна демок SLIPKNOT. Может быть, когда-нибудь они увидят свет, может быть, их никогда не услышат, но я не использовал их для других групп, они все ещё остаются в сейфе для SLIPKNOT. Я не буду использовать их ни для кого, кроме SLIPKNOT, если это, конечно, когда-нибудь произойдёт».



Отвечая на вопрос, продолжает ли он писать музыку в стиле SLIPKNOT, Jordison ответил: «Когда как. Я всё время играю на гитаре, и я постоянно думаю о песнях. Я засыпаю с музыкой. Я просыпаюсь, и в голове звучит рифф, и каждый шаг, который я делаю, становится риффом, тактом или чем-то в этом роде. Таковы музыканты. Вы отрешаетесь ото всего таким странным образом, потому что музыка преследует вас так сильно, cловно влюблена в вас. Это происходит в режиме «нон-стоп». Каждый раз, когда я беру в руки гитару, я придумываю разные риффы в стиле всех тех групп, в которых я когда-либо участвовал. Иногда получаются песня или рифф, которые могут быть использованы только для SLIPKNOT, и я просто не могу использовать их ни для чего другого, независимо от того, что произошло. Всё это просто остаётся в банке, и я не могу использовать это ни для чего другого, я просто этого не сделаю».



SLIPKNOT объявили о расставании с Jordison'ом в декабре 2013 года, не раскрыв причины его ухода. Затем барабанщик опубликовал заявление о том, что он не покидал группу.











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