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Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT Небольшой тур по дому ужасов от SLIPKNOT, новому аттракциону, который открыт в Des Moines, Iowa на площади 10 000 квадратных футов и содержащим множество предметов тем или иным образом связанных с группой, в котором задействовано до пятидесяти актеров, доступен ниже. Посетить аттракцион можно с четверга по воскресенье в октябре, плюс в ночь на Хэллоуин. Стоимость билетов — 20 долларов. Ожидается, что в этом году число зрителей превысит отметку в 12 000.



















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