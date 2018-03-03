5 мар 2018



COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT Вокалист SLIPKNOT COREY TAYLOR опубликовал в официальном аккаунте фотографию с лирикой, которая может появится на новом альбоме группы.









Working... #slipknot Публикация от Corey Taylor (@coreytaylor) Мар 3, 2018 в 10:12 PST





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