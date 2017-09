11 сен 2017



Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью SLIPKNOT выпустят документальный фильм "Day Of The Gusano" на DVD\Blu-ray 20 октября на Eagle Rock Entertainment:



01. Sarcastrophe

02. The Heretic Anthem

03. Psychosocial

04. The Devil In I

05. Me Inside

06. Vermilion

07. Wait And Bleed

08. Prosthetics

09. Before I Forget

10. Eeyore

11. Duality

12. Custer

13. Spit It Out

14. Metabolic / 742617000027

15. (sic)

16. People = Shit

17. Surfacing / Til We Die















