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Фрагмент документального фильма SLIPKNOT Шестого сентября состоится премьера документального фильма SLIPKNOT "Day Of The Gusano", режиссёром которого был M. Shawn Crahan a.k.a. Clown — фрагмент из этого релиза, "The Devil In I", доступен ниже.



























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