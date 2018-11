сегодня



Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре Седьмого декабря в честь десятилетия с момента выхода альбома SLIPKNOT "All Hope Is Gone" состоится выход делюкс-версии с обновлённой обложкой и с бонусным CD с концертным выступлением 2009 года в Madison Square Garden.



Трек-лист "All Hope Is Gone" 10th-Anniversary Deluxe Edition:



01. .Execute.



02. Gematria (The Killing Name)



03. Sulfur



04. Psychosocial



05. Dead Memories



06. Vendetta



07. Butcher's Hook



08. Gehenna



09. This Cold Black



10. Wherein Lies Continue



11. Snuff



12. All Hope Is Gone



Disc 2: Live At Madison Square Garden - February 5, 2009



1. (Sic)



02. Eyeless



03. Wait And Bleed



04. Get This



05. Before I Forget



06. The Blister Exists



07. Dead Memories



08. Left Behind



09. Disasterpiece



10. Purity



11. Everything Ends



12. Psychosocial



13. Duality



14. People = Shit



15. Surfacing



16. Spit It Out

















+0 -3









просмотров: 502