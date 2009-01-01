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*Slipknot*



15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск

2 ноя 2017 : 		 У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»

20 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

18 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

11 сен 2017 : 		 Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

3 сен 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

23 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «KID ROCK в сенаторской гонке — не лучшая идея»

22 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

8 авг 2017 : 		 У SLIPKNOT есть 27 набросков

2 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

25 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

23 июн 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT о нынешней ситуации в команде

22 июн 2017 : 		 Фрагмент нового релиза SLIPKNOT

12 июн 2017 : 		 Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Тизеры нового DVD SLIPKNOT

5 май 2017 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

6 апр 2017 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Я не против вернуться к сочинению»

28 фев 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «К METALLICA отнеслись неуважительно на Грэмми»

9 фев 2017 : 		 Гитарист SLIPKNOT перенес операцию

24 янв 2017 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON по-прежнему не понимает, почему его уволили из SLIPKNOT

6 янв 2017 : 		 Новое видео SLIPKNOT

22 ноя 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT планируют начать работу над новым материалом зимой

22 ноя 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Rick Rubin переоценён!»

17 ноя 2016 : 		 Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Любой лучше Трампа»

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 ноя 2016 : 		 Новая книга вокалиста SLIPKNOT выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Рассказ о фестивале SLIPKNOT

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

22 окт 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 окт 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT восхищается MARILYN'ом MANSON'ом

8 окт 2016 : 		 Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT

6 окт 2016 : 		 Гитарист SLIPKNOT перенёс операцию

28 сен 2016 : 		 Видео с ударной установки SLIPKNOT

23 сен 2016 : 		 Фильм перкуссиониста SLIPKNOT выйдет осенью

20 сен 2016 : 		 Последний альбом SLIPKNOT получил золото

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 авг 2016 : 		 SLIPKNOT целиком сыграют 'Iowa'

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «У меня всегда было и есть мнение по вопросам, которые меня волнуют»

16 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT выгнал еще одного фаната

10 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT ответил лидеру DEICIDE

8 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе

30 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Тот, кого я выгнал с концерта, был настоящим троллем!»

26 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о покемонах

25 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT выгнал «фаната» с концерта

11 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT отобрал телефон

8 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

6 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 июн 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT упал на сцене

29 июн 2016 : 		 SLIPKNOT открыли тур

23 июн 2016 : 		 Вокалисту SLIPKNOT запретили прыгать

23 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT о своем увольнении

21 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT хотел бы встретиться с группой

17 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT о своих последних шоу с группой

17 июн 2016 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Меня впечатляет COREY TAYLOR!»

15 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT рассказал о своей болезни

14 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT

6 июн 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о своем здоровье

4 июн 2016 : 		 Фрагмент из режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT

4 июн 2016 : 		 Вокалисту SLIPKNOT сделали операцию

28 май 2016 : 		 Премьера режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT назначена на июнь

21 май 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT не против рэпперов в Зале славы рок-н-ролла

19 май 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT

16 май 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT выбирают стилистику для будущего альбома

5 май 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT сыграет в 'Sharknado: The 4th Awakens'

25 апр 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Принсе

22 апр 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT почтил память Принса

18 апр 2016 : 		 Лидер SLIPKNOT критикует популярные медиа

16 мар 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Никуда я не ухожу из SLIKPNOT!»

9 мар 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе

26 фев 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Я не ухожу из SLIPKNOT»

26 фев 2016 : 		 COREY TAYLOR: «В какой-то момент я могу уйти из SLIPKNOT»

9 фев 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

31 янв 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

29 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Я был бы не против поработать с EMINEM'ом»

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

21 янв 2016 : 		 SLIPKNOT впервые исполнили "Skeptic"

20 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT по поводу Грэмми: «У меня нет времени на эту туфту»

24 дек 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Перспектива, что Трамп может стать президентом, меня пугает»

5 ноя 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы расстались с Joey по необходимости»

26 окт 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT отоварил Барона Корбина

24 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT завершил запись альбома

23 окт 2015 : 		 У гитариста SLIPKNOT украли гитару

20 окт 2015 : 		 DJ SLIPKNOT повредил ногу

13 окт 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в сериале «Доктор Кто»

12 окт 2015 : 		 COREY TAYLOR считает, что SLIPKNOT могут стать легендами уровня BLACK SABBATH

8 окт 2015 : 		 Маски SLIPKNOT на Хэллоуин

6 окт 2015 : 		 Новое видео SLIPKNOT

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

28 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в сериале "Доктор Кто"

28 сен 2015 : 		 SLIPKNOT хотят красиво завершить тур

25 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Если оригинальный состав GUNS N' ROSES соберется, я прерву свои турне»

21 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Не верю, что Дональд Трамп станет президентом»

2 сен 2015 : 		 SLIPKNOT откроют "Scream Park" на фестивале Aftershock

18 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о туре "Summer's Last Stand"

13 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Новые музыканты играют с нами, но они не участники группы»

11 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Пройдёт несколько лет перед тем, как группа выпустит двойной альбом»

7 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Молодёжь не интересуется корнями»

5 авг 2015 : 		 SLIPKNOT выступили без басиста

4 авг 2015 : 		 SLIPKNOT о состоянии басиста

4 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT хотел бы поработать с Jerry Cantrell'ом

3 авг 2015 : 		 Басист SLIPKNOT попал в больницу

3 авг 2015 : 		 Видео c выступления вокалиста SLIPKNOT

24 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Выпустить двойной альбом — хорошая мысль!»

21 июл 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления вокалиста SLIPKNOT

20 июл 2015 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT впервые посетил концерт группы в десять лет

16 июл 2015 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

15 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT назвал лидера GUNS N' ROSES подонком

14 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о флаге Конфедерации

13 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о той шумихе, которую вызвали его слова о Канье Уэсте

10 июл 2015 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

9 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT Кэни Уэсту: "Ты не величайшая рок звезда"

6 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Люди по-прежнему слушают музыку"

30 июн 2015 : 		 CLOWN хочет, чтобы SLIPKNOT записали двойной альбом

28 июн 2015 : 		 Участники фестиваля SLIPKNOT

23 июн 2015 : 		 SLIPKNOT возьмут пару лет паузы после окончания текущего тура

18 июн 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 июн 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о неудачах на сцене

15 июн 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Сейчас я ненавижу людей больше, чем когда-либо»

15 июн 2015 : 		 COREY TAYLOR: «Я в SLIPKNOT. Это значит, что у меня много проблем»

9 июн 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы были шокированы нашим успехом больше остальных»

8 июн 2015 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 июн 2015 : 		 SHAWN "CLOWN" CRAHAN: «Я в лучшей группе мира. Точка»

28 май 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 май 2015 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может выйти в начале 2017 года

27 май 2015 : 		 Фестиваль SLIPKNOT вернется в октябре

17 май 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

14 май 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT вспоминает басиста

1 май 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2015 : 		 SLIPKNOT никогда не будут играть без масок

30 апр 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новой песне TECH N9NE

15 апр 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о нынешнем шоу группы

23 мар 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT обвинен в хулиганстве

11 мар 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT устроил поножовщину с братом

6 мар 2015 : 		 Носки исполняют SLIPKNOT

23 фев 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT задействует в своем фильме актера из "Сынов Анархии"

21 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT рассказал о самой первой написанной им песне

17 фев 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

6 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Вряд ли мы поедем в тур без масок"

5 фев 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о кавер-версии BEASTIE BOYS

31 янв 2015 : 		 SLIPKNOT устали от цензуры

31 янв 2015 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

30 янв 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: "Людей перестало волновать качество звучания"

24 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы делаем и говорим только то, что хотим"

19 янв 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы никогда не следовали моде"

12 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы серьезно думаем выпустить новый альбом быстрее"

9 янв 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT: "Следующий альбом выйдет быстрее"

7 янв 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT Mick Thomson: "Нам невероятно повезло иметь в составе такого вокалиста"

1 янв 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: "Люди разучились правильно устраивать мош"

23 дек 2014 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 дек 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT об актёрской профессии

18 дек 2014 : 		 Почему в SLIPKNOT девять музыкантов?

14 дек 2014 : 		 SLIPKNOT выпустили свитера

12 дек 2014 : 		 Музыканты SLIPKNOT вынудили нового барабанщика посетить могилу их покойного басиста

10 дек 2014 : 		 Гитарист SLIPKNOT Jim Root: «Мы не собираемся рядить кого попало в сценический образ Paul'a и объявлять: "Знакомьтесь, это наш новый басист"»

9 дек 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой сцене

8 дек 2014 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

7 дек 2014 : 		 JIM ROOT: "SLIPKNOT не заработали ни копейки от продажи альбомов"

5 дек 2014 : 		 COREY TAYLOR: «Я не знаю, вернётся ли JOEY JORDISON в SLIPKNOT»

4 дек 2014 : 		 Бывший барабанный техник SLIPKNOT раскрыл личности новых басиста и барабанщика группы

29 ноя 2014 : 		 COREY TAYLOR обещает испортить телефоны зрителей, которые не будут смотреть на сцену

24 ноя 2014 : 		 COREY TAYLOR не согласен с тем, что рок мёртв

22 ноя 2014 : 		 Видео с подготовки к шоу SLIPKNOT

20 ноя 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Грэмми ничего не значат»

5 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

31 окт 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Рок не умер»

27 окт 2014 : 		 SLIPKNOT отыграли второе шоу в новом составе

26 окт 2014 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу в новом составе

20 окт 2014 : 		 Планы использования группой SLIPKNOT верблюжьего дерьма нарушены

20 окт 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

19 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

16 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

16 окт 2014 : 		 По словам вокалиста SLIPKNOT, новые участники "не просто сессионщики"

15 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

14 окт 2014 : 		 Новые песни SLIPKNOT

13 окт 2014 : 		 Гитарист SLIPKNOT: "Думаю, мы будем постоянно держать в тайне, кто является нашим новым барабанщик"

11 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

3 окт 2014 : 		 SLIPKNOT выбрали верблюжье дерьмо официальным запахом фестиваля

29 сен 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT отрицает, что песня "The Negative One" о JOEY JORDISON'e

19 сен 2014 : 		 Личность нового барабанщика SLIPKNOT раскрыта?

18 сен 2014 : 		 Рассказ о новых масках SLIPKNOT

13 сен 2014 : 		 Личность нового басиста SLIPKNOT раскрыта?

13 сен 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT отреагировал на слова басиста KISS

12 сен 2014 : 		 SLIPKNOT представили новые маски в клипе на "The Devil In I"

11 сен 2014 : 		 Тизер нового клипа SLIPKNOT

11 сен 2014 : 		 Басист и барабанщик SLIPKNOT получат одинаковые маски

25 авг 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в октябре

25 авг 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

13 авг 2014 : 		 Обложка нового сингла SLIPKNOT

7 авг 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Чтобы узнать имя барабанщика, придётся немного подождать»

6 авг 2014 : 		 Новое видео SLIPKNOT

1 авг 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

31 июл 2014 : 		 Новый тизер SLIPKNOT

29 июл 2014 : 		 Видео с сольного выступления вокалиста SLIPKNOT

24 июл 2014 : 		 COREY TAYLOR о новом альбоме SLIPKNOT: «Мы знали, что он будет тяжёлым»

24 июл 2014 : 		 Третий тизер SLIPKNOT

19 июл 2014 : 		 Второй тизер SLIPKNOT

16 июл 2014 : 		 Первый тизер SLIPKNOT

4 июл 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT готов на 98%

27 май 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да всем сорвёт крышу от нового альбома!»

16 май 2014 : 		 COREY TAYLOR: «Новый альбом SLIPKNOT получается именно таким, каким и должен быть»

5 май 2014 : 		 Доктор, лечивший басиста SLIPKNOT, оправдан

18 апр 2014 : 		 Винил от SLIPKNOT

15 апр 2014 : 		 SLIPKNOT нашли барабанщика?

27 мар 2014 : 		 Кавер-версия DIO от вокалиста SLIPKNOT

8 мар 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT в 'Fear Clinic'

3 мар 2014 : 		 SLIPKNOT приступят к масштабной работе в марте

24 янв 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом альбоме

10 янв 2014 : 		 SLIPKNOT в студии

2 янв 2014 : 		 JOEY JORDISON: 'Я не уходил из SLIPKNOT'

30 дек 2013 : 		 COREY TAYLOR: "SLIPKNOT не развалились"

16 дек 2013 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

13 дек 2013 : 		 SLIPKNOT расстались с JOEY JORDISON

12 ноя 2013 : 		 SLIPKNOT работают над «очень тяжёлым» альбомом

22 окт 2013 : 		 Corey Taylor сказал, что новый альбом SLIPKNOT будет чем-то средним между "Iowa" и "Vol. 3"

16 сен 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «У нас куча риффов»

29 июл 2013 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас мне нравится сочинять для SLIPKNOT»

18 июл 2013 : 		 COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Мы снова начинаем ощущать себя одной семьёй»

16 июл 2013 : 		 SLIPKNOT соберутся в следующем году для записи

11 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLIPKNOT

10 июл 2013 : 		 У фронтмена SLIPKNOT Corey Taylor’а украли музыкальное оборудование на сумму более чем $36,000

5 июл 2013 : 		 Качественное видео с выступления SLIPKNOT

18 июн 2013 : 		 Колыбельные от SLIPKNOT

29 май 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о новом проекте

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

23 май 2013 : 		 COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Похоже, время пришло»

14 май 2013 : 		 CLOWN о возвращении SLIPKNOT

25 апр 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT работает над новым проектом

26 фев 2013 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: "Нужно, чтобы на новом альбоме все заявили о себе"

7 фев 2013 : 		 SLIPKNOT приступят к работе в 2014?

4 фев 2013 : 		 Бывший басист SLIPKNOT получил вторую жизнь

25 дек 2012 : 		 COREY TAYLOR: "Новый альбом SLIPKNOT придется подождать"

25 сен 2012 : 		 Песни Пола Грея будут на новом альбоме SLIPKNOT

7 сен 2012 : 		 SLIPKNOT о заключении под стражу доктора Пола Грея

6 сен 2012 : 		 SHAWN CRAHAN из SLIPKNOT об обвинениях против врача PAUL'а GRAY'а

12 авг 2012 : 		 Фрагмент бонусов 'Road To Knotfest' SLIPKNOT

9 авг 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT рад возвращению вокалиста LAMB OF GOD

20 июл 2012 : 		 Clown из SLIPKNOT хочет, чтобы в группе его заменил сын

18 июл 2012 : 		 '{sic}nesses: Live At Download' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray

15 июл 2012 : 		 JIM ROOT вернулся в состав SLIPKNOT

12 июл 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT упал в обморок на сцене

4 июл 2012 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 июл 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT) сказал, что Paul’а Gray’я никто не заменит

2 июл 2012 : 		 SLIPKNOT открыли тур “Mayhem”

2 июл 2012 : 		 Гитарист SLIPKNOT вынужден пропустить Mayhem Festival из-за аппендицита

29 июн 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT): «Пока я в группе, о Paul’е Gray’е будут помнить»

22 июн 2012 : 		 Новое видео SLIPKNOT

12 июн 2012 : 		 Детали 'Antennas To Hell' SLIPKNOT

10 июн 2012 : 		 Тизеры нового альбома хитов SLIPKNOT

6 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

3 июн 2012 : 		 SLIPKNOT сделают важное заявление в понедельник

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

31 май 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

30 май 2012 : 		 SLIPKNOT "начали работу над демо"; планируется сборник лучших песен

4 май 2012 : 		 SLIPKNOT отправятся в студию в следующем году?

28 апр 2012 : 		 Shawn Crahan (SLIPKNOT) о ситуации с Roadrunner

18 апр 2012 : 		 '(Sic)nesses' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray

29 мар 2012 : 		 Clown’у из SLIPKNOT сделают операцию

28 мар 2012 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT стал отцом

1 мар 2012 : 		 Барабанщик SLIPKNOT создаст сольный проект

25 янв 2012 : 		 Опубликован 15-минутный фильм участников SLIPKNOT

24 янв 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT) снимется в проекте “The Devil's Carnival”

19 янв 2012 : 		 Corey Taylor сказал, что 2012-й станет «годом стабилизации» для SLIPKNOT

19 янв 2012 : 		 Фронтмен SLIPKNOT записал трек с DAVE'ом GROHL'ом, BUTCH'ом VIG'ом

18 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) заявил, что Rick Rubin идеально подходит для продюсирования реюнион-альбома BLACK SABBATH

14 дек 2011 : 		 Фронтмен SLIPKNOT о фотографиях Lindsay Lohan в журнале Playboy: «Сэкономьте свои грёбаные деньги»

8 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) не сожалеет о том, что сказал о Rick’е Rubin’е

2 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) раскритиковал Scott’а Weiland’а: «Он ленивый кусок дерьма»

24 ноя 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) о Rick’е Rubin’е: «Его переоценили, ему переплатили, и я никогда не буду с ним больше работать»

9 ноя 2011 : 		 Переиздание SLIPKNOT попало в чарты

1 ноя 2011 : 		 Переиздание "Iowa" SLIPKNOT доступно для прослушивания

22 окт 2011 : 		 Дебют SLIPKNOT назван лучшим за 25 лет

14 окт 2011 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT подтвердил планы о записи нового студийного альбома

8 окт 2011 : 		 Тизер переиздания "Iowa" SLIPKNOT

29 сен 2011 : 		 Детали переиздания альбома SLIPKNOT "Iowa"

27 сен 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления SLIPKNOT

25 сен 2011 : 		 Юбилейное издание "Iowa" SLIPKNOT выйдет в ноябре

22 сен 2011 : 		 Специальный выпуск журнала REVOLVER, посвященный SLIPKNOT, уже в продаже

21 сен 2011 : 		 CLOWN из SLIPKNOT работает над "Maggot Bible"

15 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист Sid'a Wilson'a из SLIPKNOT

12 сен 2011 : 		 SID WILSON из SLIPKNOT представляет сольный альбом

5 сен 2011 : 		 Corey Taylor сказал, что OZZY OSBOURNE хочет быть частью SLIPKNOT

1 сен 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Я не готов работать над новым альбомом SLIPKNOT»

25 авг 2011 : 		 SLIPKNOT планируют американский тур, в работе новый альбом STONE SOUR

30 июл 2011 : 		 Кори Тейлор сказал, что SLIPKNOT должны “сделать ещё кое-что” прежде, чем пойти в студию

25 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR чувствует себя «более уверенно» после европейского тура SLIPKNOT

20 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR считает мэшап-ролик JUSTIN'a BIEBER'a и SLIPKNOT «охерительным»

13 июл 2011 : 		 Видео полного концерта SLIPKNOT

8 июл 2011 : 		 Онлайн трансляция концерта SLIPKNOT

29 июн 2011 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 июн 2011 : 		 HD-видео с выступления SLIPKNOT

22 июн 2011 : 		 SLIPKNOT отыграли первое хэдлайн-шоу

20 июн 2011 : 		 HD видео с выступления SLIPKNOT

18 июн 2011 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу без Пола Грея

11 июн 2011 : 		 Вокалист SLIPKNOT показал тату в честь Пола Грея

7 июн 2011 : 		 Вокалист SLIPKNOT набил тату в честь Пола Грея

3 май 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Если предстоящий тур SLIPKNOT будет неудачным, эта группа может перестать существовать»

30 апр 2011 : 		 JOEY JORDISON: SLIPKNOT будут продолжать "с или без" Corey Taylor'a

29 апр 2011 : 		 SLIPKNOT отыграют на «крупнейших и эмоциональнейших концертах» этим летом

7 апр 2011 : 		 SLIPKNOT подтвердили российские концерты

28 мар 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Без Paul’a не было бы SLIPKNOT»

12 мар 2011 : 		 SLIPKNOT объявили имя турового басиста

25 фев 2011 : 		 Барабанщик SLIPKNOT сказал, что выступления этим летом будут «настоящим триумфом»

9 фев 2011 : 		 Joey Jordison (SLIPKNOT): «Мы готовы вернуться»

11 янв 2011 : 		 Фронтмен SLIPKNOT сказал, что «в нелегальном скачивании виновата дерьмовая музыка»

31 дек 2010 : 		 Вдова басиста SLIPKNOT: «Он был не только наркоманом»

14 дек 2010 : 		 Фронтмен SLIPKNOT сказал, что он всё ещё «в раздумьях» насчёт живых выступлений

10 дек 2010 : 		 CLOWN о новом DVD SLIPKNOT

8 дек 2010 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT): «Paul Gray хотел бы, чтобы мы продолжили деятельность»

6 дек 2010 : 		 SLIPKNOT на GRASPOP METAL MEETING

4 дек 2010 : 		 COREY TAYLOR:"Я говорил о концертах? Да. Об альбоме? Нет'"

3 дек 2010 : 		 SLIPKNOT на фестивалях SONISPHERE 2011

2 дек 2010 : 		 SLIPKNOT: «Нет никаких планов насчёт нового альбома»

1 дек 2010 : 		 Joey Jordison заявил, что SLIPKNOT уже работают над новым материалом

14 ноя 2010 : 		 Clown из SLIPKNOT: «Это не группа, это целая культура»

9 ноя 2010 : 		 Ограблена могила басиста SLIPKNOT

15 окт 2010 : 		 Shawn "Clown" Crahan рассказал о будущем SLIPKNOT

27 сен 2010 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Я стараюсь жить полной жизнью здесь и сейчас»

25 сен 2010 : 		 SLIPKNOT посвятят новый DVD Paul'y Grey'ю

21 сен 2010 : 		 COREY TAYLOR: "Я сейчас не могу даже думать о SLIPKNOT"

16 сен 2010 : 		 Превью с нового DVD SLIPKNOT

14 сен 2010 : 		 Предстоящий DVD SLIPKNOT будут показывать в кинотеатрах

10 сен 2010 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

2 сен 2010 : 		 JOEY JORDISON сказал, что «SLIPKNOT вернутся»

24 авг 2010 : 		 COREY TAYLOR из SLIPKNOT пишет книгу

20 авг 2010 : 		 SLIPKNOT выпустят новый DVD

19 авг 2010 : 		 Жена Paul'a Grey'я родила дочку

15 авг 2010 : 		 Joey Jordison о титуле величайшего барабанщика 25-летия

11 авг 2010 : 		 Ударник SLIPKNOT был назван лучшим за 25 лет

6 авг 2010 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о новой пластинке

2 авг 2010 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

30 июл 2010 : 		 Ударник SLIPKNOT: "Мы не будем брать басиста"

30 июл 2010 : 		 COREY TAYLOR: "Еще слишком рано говорить о будущем SLIPKNOT"

22 июл 2010 : 		 Joey Jordison: "Новый альбом SLIPKNOT обязательно будет"

20 июл 2010 : 		 COREY TAYLOR посвятил песню SLIPKNOT Paul'y Gray

22 июн 2010 : 		 Басист SLIPKNOT умер из-за передозировки морфином

7 июн 2010 : 		 Фэны SLIPKNOT почтили память басиста в Берлине

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27 май 2010 : 		 В номере Paul'a Gray'я найдены игла и пузырёк от таблеток

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17 дек 2009 : 		 Новый трейлер SLIPKNOT

15 ноя 2009 : 		 Фронтмен SLIPKNOT женился

23 авг 2009 : 		 Ударник SLIPKNOT госпитализирован

21 авг 2009 : 		 Доступно превью DVD из юбилейного переиздания SLIPKNOT

18 авг 2009 : 		 Первые фото юбилейного издания SLIPKNOT

7 авг 2009 : 		 Видео с выступления сольной группы вокалиста SLIPKNOT

27 июл 2009 : 		 Трек-лист переиздания дебютного альбома SLIPKNOT

16 июл 2009 : 		 Детали переиздания дебюта SLIPKNOT

8 июл 2009 : 		 Переиздание дебюта SLIPKNOT в сентябре

19 июн 2009 : 		 Corey Taylor заявил, что Susan Boyle «потрясающа»

9 май 2009 : 		 CLOWN (SLIPKNOT): "Проводите как можно больше времени вместе со своими родителями!"

28 апр 2009 : 		 Новый сингл от SLIPKNOT

20 апр 2009 : 		 Доступно новое видео SLIPKNOT

25 мар 2009 : 		 Девушку обвиняют в убийстве, совершенном под впечатлением от музыки SLIPKNOT

24 мар 2009 : 		 SLIPKNOT сняли клип на песню "Sulfur"

14 янв 2009 : 		 Corey Taylor рассказал про альбом

11 янв 2009 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпустит сольный альбом

28 окт 2008 : 		 SLIPKNOT: видео "Dead Memories" в сети

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12 авг 2008 : 		 Семплы с нового альбома SLIPKNOT

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13 июл 2008 : 		 SLIPKNOT: Обложка 'All Hope Is Gone' доступна для просмотра

16 июн 2008 : 		 SLIPKNOT: семпл с нового сингла

14 май 2008 : 		 COREY TAYLOR: новый альбом SLIPKNOT "сдерёт вам кожу с лица"

13 май 2008 : 		 SLIPKNOT: рекламный ролик к новому альбому

2 апр 2008 : 		 SLIPKNOT показали новые маски

24 июл 2006 : 		 Новый DVD SLIPKNOT появится в канун Хеллоуина

22 сен 2005 : 		 SLIPKNOT: финальный треклист концертника "9.0: Live"

13 сен 2005 : 		 SLIPKNOT: концертный альбом на подходе

21 апр 2004 : 		 SLIPKNOT: первая рецензия

27 дек 2003 : 		 Новый диск SLIPKNOT выйдет ближе к лету

31 окт 2003 : 		 SLIPKNOT заново открыли свой сайт

24 окт 2003 : 		 Новый альбом SLIPKNOT

21 сен 2003 : 		 DVD от SLIPKNOT

15 сен 2003 : 		 Сюрпризы от Клоуна

21 июн 2003 : 		 Клоунские сюрпризы

3 июн 2003 : 		 Басист SLIPKNOT арестован за наркоту

12 май 2003 : 		 SLIPKNOT вновь cоберутся в августе

13 дек 2002 : 		 SLIPKNOT начнут работу над новым диском

22 ноя 2002 : 		 Чат с клоуном из SLIPKNOT

11 окт 2002 : 		 О новом альбоме SLIPKNOT

8 окт 2002 : 		 Новый DVD от SLIPKNOT

18 сен 2002 : 		 Shoot all the clowns!

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Акустика от вокалиста SLIPKNOT

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Видео полного акустического шоу вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, состоявшегося восьмого мая в лондонском зале Koko, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. I'll Be Your Lover, Too (VAN MORRISON cover)
02. Bother (STONE SOUR song)
03. Friend Of The Devil (GRATEFUL DEAD cover)
04. Snuff (SLIPKNOT song)
05. Taciturn (STONE SOUR song)
06. SpongeBob SquarePants Theme (PAINTY THE PIRATE & KIDS cover)
07. Zzyzx Rd. (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
08. Have You Ever Seen The Rain? (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover) (with Christian Martucci)
09. Dying (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
10. Hard Luck Woman (KISS cover) (with Christian Martucci)
11. The Travelers, Pt. 1 (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
12. Tired (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
13. The One I Love (R.E.M. cover) (with Christian Martucci)
14. Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've) (BUZZCOCKS cover) (with Christian Martucci)
15. 30/30-150 (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
16. Lovesong (THE CURE cover) (with Christian Martucci)
17. Farm Song (LIFE SEX & DEATH cover) (with Christian Martucci)
18. Name (GOO GOO DOLLS cover) (with Christian Martucci)
19. Folsom Prison Blues / Mystery Train / American Nightmare (with Christian Martucci)

Бис:

20. The Conflagration (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
21. Through Glass (STONE SOUR song) (with Christian Martucci)
22. Take It Easy (EAGLES cover) (with Christian Martucci) (preceded by "Free Bird" tease)
23. Spit It Out (SLIPKNOT song) (preceded by "Never Gonna Give You Up" tease)



COREY TAYLOR: Full




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