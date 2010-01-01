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Новое видео SLIPKNOT SLIPKNOT представили новое видео и новую композицию "All Out Life". Этот трек будет включен в выходящий в следующем году на Roadrunner новый альбом группы. Режиссером клипа вновь был M. Shawn Crahan.



























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