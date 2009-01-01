сегодня



Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом Corey Taylor рассказал в интервью для испанского Resurrection Fest TV о том, что новый альбом, скорее всего, выйдет следующим летом. Заявив, что 2019-й станет «важным годом для SLIPKNOT», Taylor добавил, что группа планирует начать «обширный мировой тур». Он также сказал: «Всё зависит от того, когда мы отправимся в студию. Прямо сейчас мы планируем попасть туда в начале следующего года — в первые два месяца следующего года. Так что пару месяцев на это, потом пару месяцев на продакшн, новые маски, костюмы, новое всё. И, я надеюсь, мы подготовимся и начнём турне летом, когда альбом выйдет».



На вопрос о том, начали ли участники SLIPKNOT процесс сочинения песен для следующего альбома, Taylor сказал: «Сейчас у нас есть 20 песен, для которых мы сделали демки. И они действительно хороши. Так что мы выберем из них самые лучшие, возьмём их, сделаем из них альбом и выпустим его. Однако сейчас мы обсуждаем и ищем пути для того, чтобы все эти песни могу услышать каждый. Поэтому мы выпустим альбом, а затем, возможно, выпустим что-то ещё. Мы стараемся об этом думать — дать аудитории больше, дать фэнам больше себя. Но в этом должен быть смысл — это должны быть SLIPKNOT. Не должно быть так, что мы выпускаем что-либо, потому что можем. Это должно быть искусство, должно быть содержимое, в этом должна быть страсть».















+1 -1









просмотров: 376

