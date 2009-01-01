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*Slipknot*



16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT

20 фев 2018 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN рассказал, почему SLIPKNOT не хотят играть перед FOO FIGHTERS

16 фев 2018 : 		 COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT

26 янв 2018 : 		 Семья басиста SLIPKNOT получила заключение по делу о передозировке

15 янв 2018 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

19 дек 2017 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

12 дек 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпускает акустический диск

2 ноя 2017 : 		 У SLIPKNOT есть «семь — восемь новых песен»

20 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

18 окт 2017 : 		 Фрагмент нового DVD SLIPKNOT

11 сен 2017 : 		 Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью

7 сен 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

3 сен 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

23 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «KID ROCK в сенаторской гонке — не лучшая идея»

22 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

8 авг 2017 : 		 У SLIPKNOT есть 27 набросков

2 авг 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

25 июл 2017 : 		 Фрагмент документального фильма SLIPKNOT

23 июн 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT о нынешней ситуации в команде

22 июн 2017 : 		 Фрагмент нового релиза SLIPKNOT

12 июн 2017 : 		 Документальный фильм SLIPKNOT выйдет осенью

9 июн 2017 : 		 Тизеры нового DVD SLIPKNOT

5 май 2017 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

6 апр 2017 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Я не против вернуться к сочинению»

28 фев 2017 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «К METALLICA отнеслись неуважительно на Грэмми»

9 фев 2017 : 		 Гитарист SLIPKNOT перенес операцию

24 янв 2017 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON по-прежнему не понимает, почему его уволили из SLIPKNOT

6 янв 2017 : 		 Новое видео SLIPKNOT

22 ноя 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT планируют начать работу над новым материалом зимой

22 ноя 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Rick Rubin переоценён!»

17 ноя 2016 : 		 Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Любой лучше Трампа»

8 ноя 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 ноя 2016 : 		 Новая книга вокалиста SLIPKNOT выйдет летом

30 окт 2016 : 		 Рассказ о фестивале SLIPKNOT

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

22 окт 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 окт 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT восхищается MARILYN'ом MANSON'ом

8 окт 2016 : 		 Трейлер нового фильма перкуссиониста SLIPKNOT

6 окт 2016 : 		 Гитарист SLIPKNOT перенёс операцию

28 сен 2016 : 		 Видео с ударной установки SLIPKNOT

23 сен 2016 : 		 Фильм перкуссиониста SLIPKNOT выйдет осенью

20 сен 2016 : 		 Последний альбом SLIPKNOT получил золото

5 сен 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 авг 2016 : 		 SLIPKNOT целиком сыграют 'Iowa'

22 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «У меня всегда было и есть мнение по вопросам, которые меня волнуют»

16 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT выгнал еще одного фаната

10 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT ответил лидеру DEICIDE

8 авг 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе

30 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Тот, кого я выгнал с концерта, был настоящим троллем!»

26 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о покемонах

25 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT выгнал «фаната» с концерта

11 июл 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT отобрал телефон

8 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

6 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 июл 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 июн 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT упал на сцене

29 июн 2016 : 		 SLIPKNOT открыли тур

23 июн 2016 : 		 Вокалисту SLIPKNOT запретили прыгать

23 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT о своем увольнении

21 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT хотел бы встретиться с группой

17 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT о своих последних шоу с группой

17 июн 2016 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Меня впечатляет COREY TAYLOR!»

15 июн 2016 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT рассказал о своей болезни

14 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT

6 июн 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о своем здоровье

4 июн 2016 : 		 Фрагмент из режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT

4 июн 2016 : 		 Вокалисту SLIPKNOT сделали операцию

28 май 2016 : 		 Премьера режиссёрского дебюта перкуссиониста SLIPKNOT назначена на июнь

21 май 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT не против рэпперов в Зале славы рок-н-ролла

19 май 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста SLIPKNOT

16 май 2016 : 		 Музыканты SLIPKNOT выбирают стилистику для будущего альбома

5 май 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT сыграет в 'Sharknado: The 4th Awakens'

25 апр 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Принсе

22 апр 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT почтил память Принса

18 апр 2016 : 		 Лидер SLIPKNOT критикует популярные медиа

16 мар 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Никуда я не ухожу из SLIKPNOT!»

9 мар 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT о Дональде Трампе

26 фев 2016 : 		 COREY TAYLOR: «Я не ухожу из SLIPKNOT»

26 фев 2016 : 		 COREY TAYLOR: «В какой-то момент я могу уйти из SLIPKNOT»

9 фев 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

31 янв 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

29 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Я был бы не против поработать с EMINEM'ом»

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

21 янв 2016 : 		 SLIPKNOT впервые исполнили "Skeptic"

20 янв 2016 : 		 Вокалист SLIPKNOT по поводу Грэмми: «У меня нет времени на эту туфту»

24 дек 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Перспектива, что Трамп может стать президентом, меня пугает»

5 ноя 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы расстались с Joey по необходимости»

26 окт 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT отоварил Барона Корбина

24 окт 2015 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT завершил запись альбома

23 окт 2015 : 		 У гитариста SLIPKNOT украли гитару

20 окт 2015 : 		 DJ SLIPKNOT повредил ногу

13 окт 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в сериале «Доктор Кто»

12 окт 2015 : 		 COREY TAYLOR считает, что SLIPKNOT могут стать легендами уровня BLACK SABBATH

8 окт 2015 : 		 Маски SLIPKNOT на Хэллоуин

6 окт 2015 : 		 Новое видео SLIPKNOT

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

28 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в сериале "Доктор Кто"

28 сен 2015 : 		 SLIPKNOT хотят красиво завершить тур

25 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Если оригинальный состав GUNS N' ROSES соберется, я прерву свои турне»

21 сен 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Не верю, что Дональд Трамп станет президентом»

2 сен 2015 : 		 SLIPKNOT откроют "Scream Park" на фестивале Aftershock

18 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о туре "Summer's Last Stand"

13 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Новые музыканты играют с нами, но они не участники группы»

11 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Пройдёт несколько лет перед тем, как группа выпустит двойной альбом»

7 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Молодёжь не интересуется корнями»

5 авг 2015 : 		 SLIPKNOT выступили без басиста

4 авг 2015 : 		 SLIPKNOT о состоянии басиста

4 авг 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT хотел бы поработать с Jerry Cantrell'ом

3 авг 2015 : 		 Басист SLIPKNOT попал в больницу

3 авг 2015 : 		 Видео c выступления вокалиста SLIPKNOT

24 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Выпустить двойной альбом — хорошая мысль!»

21 июл 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления вокалиста SLIPKNOT

20 июл 2015 : 		 Новый барабанщик SLIPKNOT впервые посетил концерт группы в десять лет

16 июл 2015 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

15 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT назвал лидера GUNS N' ROSES подонком

14 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о флаге Конфедерации

13 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о той шумихе, которую вызвали его слова о Канье Уэсте

10 июл 2015 : 		 Акустика от вокалиста SLIPKNOT

9 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT Кэни Уэсту: "Ты не величайшая рок звезда"

6 июл 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Люди по-прежнему слушают музыку"

30 июн 2015 : 		 CLOWN хочет, чтобы SLIPKNOT записали двойной альбом

28 июн 2015 : 		 Участники фестиваля SLIPKNOT

23 июн 2015 : 		 SLIPKNOT возьмут пару лет паузы после окончания текущего тура

18 июн 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

17 июн 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о неудачах на сцене

15 июн 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Сейчас я ненавижу людей больше, чем когда-либо»

15 июн 2015 : 		 COREY TAYLOR: «Я в SLIPKNOT. Это значит, что у меня много проблем»

9 июн 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы были шокированы нашим успехом больше остальных»

8 июн 2015 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

3 июн 2015 : 		 SHAWN "CLOWN" CRAHAN: «Я в лучшей группе мира. Точка»

28 май 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

27 май 2015 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может выйти в начале 2017 года

27 май 2015 : 		 Фестиваль SLIPKNOT вернется в октябре

17 май 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

14 май 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT вспоминает басиста

1 май 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

30 апр 2015 : 		 SLIPKNOT никогда не будут играть без масок

30 апр 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT в новой песне TECH N9NE

15 апр 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о нынешнем шоу группы

23 мар 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT обвинен в хулиганстве

11 мар 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT устроил поножовщину с братом

6 мар 2015 : 		 Носки исполняют SLIPKNOT

23 фев 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT задействует в своем фильме актера из "Сынов Анархии"

21 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT рассказал о самой первой написанной им песне

17 фев 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

6 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Вряд ли мы поедем в тур без масок"

5 фев 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 фев 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT о кавер-версии BEASTIE BOYS

31 янв 2015 : 		 SLIPKNOT устали от цензуры

31 янв 2015 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

30 янв 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: "Людей перестало волновать качество звучания"

24 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы делаем и говорим только то, что хотим"

19 янв 2015 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы никогда не следовали моде"

12 янв 2015 : 		 Вокалист SLIPKNOT: "Мы серьезно думаем выпустить новый альбом быстрее"

9 янв 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT: "Следующий альбом выйдет быстрее"

7 янв 2015 : 		 Гитарист SLIPKNOT Mick Thomson: "Нам невероятно повезло иметь в составе такого вокалиста"

1 янв 2015 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: "Люди разучились правильно устраивать мош"

23 дек 2014 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 дек 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT об актёрской профессии

18 дек 2014 : 		 Почему в SLIPKNOT девять музыкантов?

14 дек 2014 : 		 SLIPKNOT выпустили свитера

12 дек 2014 : 		 Музыканты SLIPKNOT вынудили нового барабанщика посетить могилу их покойного басиста

10 дек 2014 : 		 Гитарист SLIPKNOT Jim Root: «Мы не собираемся рядить кого попало в сценический образ Paul'a и объявлять: "Знакомьтесь, это наш новый басист"»

9 дек 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой сцене

8 дек 2014 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

7 дек 2014 : 		 JIM ROOT: "SLIPKNOT не заработали ни копейки от продажи альбомов"

5 дек 2014 : 		 COREY TAYLOR: «Я не знаю, вернётся ли JOEY JORDISON в SLIPKNOT»

4 дек 2014 : 		 Бывший барабанный техник SLIPKNOT раскрыл личности новых басиста и барабанщика группы

29 ноя 2014 : 		 COREY TAYLOR обещает испортить телефоны зрителей, которые не будут смотреть на сцену

24 ноя 2014 : 		 COREY TAYLOR не согласен с тем, что рок мёртв

22 ноя 2014 : 		 Видео с подготовки к шоу SLIPKNOT

20 ноя 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Грэмми ничего не значат»

5 ноя 2014 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

31 окт 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Рок не умер»

27 окт 2014 : 		 SLIPKNOT отыграли второе шоу в новом составе

26 окт 2014 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу в новом составе

20 окт 2014 : 		 Планы использования группой SLIPKNOT верблюжьего дерьма нарушены

20 окт 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

19 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

16 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

16 окт 2014 : 		 По словам вокалиста SLIPKNOT, новые участники "не просто сессионщики"

15 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

14 окт 2014 : 		 Новые песни SLIPKNOT

13 окт 2014 : 		 Гитарист SLIPKNOT: "Думаю, мы будем постоянно держать в тайне, кто является нашим новым барабанщик"

11 окт 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

3 окт 2014 : 		 SLIPKNOT выбрали верблюжье дерьмо официальным запахом фестиваля

29 сен 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT отрицает, что песня "The Negative One" о JOEY JORDISON'e

19 сен 2014 : 		 Личность нового барабанщика SLIPKNOT раскрыта?

18 сен 2014 : 		 Рассказ о новых масках SLIPKNOT

13 сен 2014 : 		 Личность нового басиста SLIPKNOT раскрыта?

13 сен 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT отреагировал на слова басиста KISS

12 сен 2014 : 		 SLIPKNOT представили новые маски в клипе на "The Devil In I"

11 сен 2014 : 		 Тизер нового клипа SLIPKNOT

11 сен 2014 : 		 Басист и барабанщик SLIPKNOT получат одинаковые маски

25 авг 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в октябре

25 авг 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

13 авг 2014 : 		 Обложка нового сингла SLIPKNOT

7 авг 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Чтобы узнать имя барабанщика, придётся немного подождать»

6 авг 2014 : 		 Новое видео SLIPKNOT

1 авг 2014 : 		 Новая песня SLIPKNOT

31 июл 2014 : 		 Новый тизер SLIPKNOT

29 июл 2014 : 		 Видео с сольного выступления вокалиста SLIPKNOT

24 июл 2014 : 		 COREY TAYLOR о новом альбоме SLIPKNOT: «Мы знали, что он будет тяжёлым»

24 июл 2014 : 		 Третий тизер SLIPKNOT

19 июл 2014 : 		 Второй тизер SLIPKNOT

16 июл 2014 : 		 Первый тизер SLIPKNOT

4 июл 2014 : 		 Новый альбом SLIPKNOT готов на 98%

27 май 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Да всем сорвёт крышу от нового альбома!»

16 май 2014 : 		 COREY TAYLOR: «Новый альбом SLIPKNOT получается именно таким, каким и должен быть»

5 май 2014 : 		 Доктор, лечивший басиста SLIPKNOT, оправдан

18 апр 2014 : 		 Винил от SLIPKNOT

15 апр 2014 : 		 SLIPKNOT нашли барабанщика?

27 мар 2014 : 		 Кавер-версия DIO от вокалиста SLIPKNOT

8 мар 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT в 'Fear Clinic'

3 мар 2014 : 		 SLIPKNOT приступят к масштабной работе в марте

24 янв 2014 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новом альбоме

10 янв 2014 : 		 SLIPKNOT в студии

2 янв 2014 : 		 JOEY JORDISON: 'Я не уходил из SLIPKNOT'

30 дек 2013 : 		 COREY TAYLOR: "SLIPKNOT не развалились"

16 дек 2013 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

13 дек 2013 : 		 SLIPKNOT расстались с JOEY JORDISON

12 ноя 2013 : 		 SLIPKNOT работают над «очень тяжёлым» альбомом

22 окт 2013 : 		 Corey Taylor сказал, что новый альбом SLIPKNOT будет чем-то средним между "Iowa" и "Vol. 3"

16 сен 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «У нас куча риффов»

29 июл 2013 : 		 COREY TAYLOR: «Сейчас мне нравится сочинять для SLIPKNOT»

18 июл 2013 : 		 COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Мы снова начинаем ощущать себя одной семьёй»

16 июл 2013 : 		 SLIPKNOT соберутся в следующем году для записи

11 июл 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления SLIPKNOT

10 июл 2013 : 		 У фронтмена SLIPKNOT Corey Taylor’а украли музыкальное оборудование на сумму более чем $36,000

5 июл 2013 : 		 Качественное видео с выступления SLIPKNOT

18 июн 2013 : 		 Колыбельные от SLIPKNOT

29 май 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о новом проекте

24 май 2013 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

23 май 2013 : 		 COREY TAYLOR о SLIPKNOT: «Похоже, время пришло»

14 май 2013 : 		 CLOWN о возвращении SLIPKNOT

25 апр 2013 : 		 Барабанщик SLIPKNOT работает над новым проектом

26 фев 2013 : 		 Фронтмен SLIPKNOT: "Нужно, чтобы на новом альбоме все заявили о себе"

7 фев 2013 : 		 SLIPKNOT приступят к работе в 2014?

4 фев 2013 : 		 Бывший басист SLIPKNOT получил вторую жизнь

25 дек 2012 : 		 COREY TAYLOR: "Новый альбом SLIPKNOT придется подождать"

25 сен 2012 : 		 Песни Пола Грея будут на новом альбоме SLIPKNOT

7 сен 2012 : 		 SLIPKNOT о заключении под стражу доктора Пола Грея

6 сен 2012 : 		 SHAWN CRAHAN из SLIPKNOT об обвинениях против врача PAUL'а GRAY'а

12 авг 2012 : 		 Фрагмент бонусов 'Road To Knotfest' SLIPKNOT

9 авг 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT рад возвращению вокалиста LAMB OF GOD

20 июл 2012 : 		 Clown из SLIPKNOT хочет, чтобы в группе его заменил сын

18 июл 2012 : 		 '{sic}nesses: Live At Download' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray

15 июл 2012 : 		 JIM ROOT вернулся в состав SLIPKNOT

12 июл 2012 : 		 Вокалист SLIPKNOT упал в обморок на сцене

4 июл 2012 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

2 июл 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT) сказал, что Paul’а Gray’я никто не заменит

2 июл 2012 : 		 SLIPKNOT открыли тур “Mayhem”

2 июл 2012 : 		 Гитарист SLIPKNOT вынужден пропустить Mayhem Festival из-за аппендицита

29 июн 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT): «Пока я в группе, о Paul’е Gray’е будут помнить»

22 июн 2012 : 		 Новое видео SLIPKNOT

12 июн 2012 : 		 Детали 'Antennas To Hell' SLIPKNOT

10 июн 2012 : 		 Тизеры нового альбома хитов SLIPKNOT

6 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

3 июн 2012 : 		 SLIPKNOT сделают важное заявление в понедельник

2 июн 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

31 май 2012 : 		 Тизер нового альбома хитов SLIPKNOT

30 май 2012 : 		 SLIPKNOT "начали работу над демо"; планируется сборник лучших песен

4 май 2012 : 		 SLIPKNOT отправятся в студию в следующем году?

28 апр 2012 : 		 Shawn Crahan (SLIPKNOT) о ситуации с Roadrunner

18 апр 2012 : 		 '(Sic)nesses' SLIPKNOT выйдет на Blu-Ray

29 мар 2012 : 		 Clown’у из SLIPKNOT сделают операцию

28 мар 2012 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT стал отцом

1 мар 2012 : 		 Барабанщик SLIPKNOT создаст сольный проект

25 янв 2012 : 		 Опубликован 15-минутный фильм участников SLIPKNOT

24 янв 2012 : 		 Clown (SLIPKNOT) снимется в проекте “The Devil's Carnival”

19 янв 2012 : 		 Corey Taylor сказал, что 2012-й станет «годом стабилизации» для SLIPKNOT

19 янв 2012 : 		 Фронтмен SLIPKNOT записал трек с DAVE'ом GROHL'ом, BUTCH'ом VIG'ом

18 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) заявил, что Rick Rubin идеально подходит для продюсирования реюнион-альбома BLACK SABBATH

14 дек 2011 : 		 Фронтмен SLIPKNOT о фотографиях Lindsay Lohan в журнале Playboy: «Сэкономьте свои грёбаные деньги»

8 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) не сожалеет о том, что сказал о Rick’е Rubin’е

2 дек 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) раскритиковал Scott’а Weiland’а: «Он ленивый кусок дерьма»

24 ноя 2011 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT) о Rick’е Rubin’е: «Его переоценили, ему переплатили, и я никогда не буду с ним больше работать»

9 ноя 2011 : 		 Переиздание SLIPKNOT попало в чарты

1 ноя 2011 : 		 Переиздание "Iowa" SLIPKNOT доступно для прослушивания

22 окт 2011 : 		 Дебют SLIPKNOT назван лучшим за 25 лет

14 окт 2011 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT подтвердил планы о записи нового студийного альбома

8 окт 2011 : 		 Тизер переиздания "Iowa" SLIPKNOT

29 сен 2011 : 		 Детали переиздания альбома SLIPKNOT "Iowa"

27 сен 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления SLIPKNOT

25 сен 2011 : 		 Юбилейное издание "Iowa" SLIPKNOT выйдет в ноябре

22 сен 2011 : 		 Специальный выпуск журнала REVOLVER, посвященный SLIPKNOT, уже в продаже

21 сен 2011 : 		 CLOWN из SLIPKNOT работает над "Maggot Bible"

15 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист Sid'a Wilson'a из SLIPKNOT

12 сен 2011 : 		 SID WILSON из SLIPKNOT представляет сольный альбом

5 сен 2011 : 		 Corey Taylor сказал, что OZZY OSBOURNE хочет быть частью SLIPKNOT

1 сен 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Я не готов работать над новым альбомом SLIPKNOT»

25 авг 2011 : 		 SLIPKNOT планируют американский тур, в работе новый альбом STONE SOUR

30 июл 2011 : 		 Кори Тейлор сказал, что SLIPKNOT должны “сделать ещё кое-что” прежде, чем пойти в студию

25 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR чувствует себя «более уверенно» после европейского тура SLIPKNOT

20 июл 2011 : 		 COREY TAYLOR считает мэшап-ролик JUSTIN'a BIEBER'a и SLIPKNOT «охерительным»

13 июл 2011 : 		 Видео полного концерта SLIPKNOT

8 июл 2011 : 		 Онлайн трансляция концерта SLIPKNOT

29 июн 2011 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

28 июн 2011 : 		 HD-видео с выступления SLIPKNOT

22 июн 2011 : 		 SLIPKNOT отыграли первое хэдлайн-шоу

20 июн 2011 : 		 HD видео с выступления SLIPKNOT

18 июн 2011 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу без Пола Грея

11 июн 2011 : 		 Вокалист SLIPKNOT показал тату в честь Пола Грея

7 июн 2011 : 		 Вокалист SLIPKNOT набил тату в честь Пола Грея

3 май 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Если предстоящий тур SLIPKNOT будет неудачным, эта группа может перестать существовать»

30 апр 2011 : 		 JOEY JORDISON: SLIPKNOT будут продолжать "с или без" Corey Taylor'a

29 апр 2011 : 		 SLIPKNOT отыграют на «крупнейших и эмоциональнейших концертах» этим летом

7 апр 2011 : 		 SLIPKNOT подтвердили российские концерты

28 мар 2011 : 		 COREY TAYLOR: «Без Paul’a не было бы SLIPKNOT»

12 мар 2011 : 		 SLIPKNOT объявили имя турового басиста

25 фев 2011 : 		 Барабанщик SLIPKNOT сказал, что выступления этим летом будут «настоящим триумфом»

9 фев 2011 : 		 Joey Jordison (SLIPKNOT): «Мы готовы вернуться»

11 янв 2011 : 		 Фронтмен SLIPKNOT сказал, что «в нелегальном скачивании виновата дерьмовая музыка»

31 дек 2010 : 		 Вдова басиста SLIPKNOT: «Он был не только наркоманом»

14 дек 2010 : 		 Фронтмен SLIPKNOT сказал, что он всё ещё «в раздумьях» насчёт живых выступлений

10 дек 2010 : 		 CLOWN о новом DVD SLIPKNOT

8 дек 2010 : 		 Corey Taylor (SLIPKNOT): «Paul Gray хотел бы, чтобы мы продолжили деятельность»

6 дек 2010 : 		 SLIPKNOT на GRASPOP METAL MEETING

4 дек 2010 : 		 COREY TAYLOR:"Я говорил о концертах? Да. Об альбоме? Нет'"

3 дек 2010 : 		 SLIPKNOT на фестивалях SONISPHERE 2011

2 дек 2010 : 		 SLIPKNOT: «Нет никаких планов насчёт нового альбома»

1 дек 2010 : 		 Joey Jordison заявил, что SLIPKNOT уже работают над новым материалом

14 ноя 2010 : 		 Clown из SLIPKNOT: «Это не группа, это целая культура»

9 ноя 2010 : 		 Ограблена могила басиста SLIPKNOT

15 окт 2010 : 		 Shawn "Clown" Crahan рассказал о будущем SLIPKNOT

27 сен 2010 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Я стараюсь жить полной жизнью здесь и сейчас»

25 сен 2010 : 		 SLIPKNOT посвятят новый DVD Paul'y Grey'ю

21 сен 2010 : 		 COREY TAYLOR: "Я сейчас не могу даже думать о SLIPKNOT"

16 сен 2010 : 		 Превью с нового DVD SLIPKNOT

14 сен 2010 : 		 Предстоящий DVD SLIPKNOT будут показывать в кинотеатрах

10 сен 2010 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

2 сен 2010 : 		 JOEY JORDISON сказал, что «SLIPKNOT вернутся»

24 авг 2010 : 		 COREY TAYLOR из SLIPKNOT пишет книгу

20 авг 2010 : 		 SLIPKNOT выпустят новый DVD

19 авг 2010 : 		 Жена Paul'a Grey'я родила дочку

15 авг 2010 : 		 Joey Jordison о титуле величайшего барабанщика 25-летия

11 авг 2010 : 		 Ударник SLIPKNOT был назван лучшим за 25 лет

6 авг 2010 : 		 Барабанщик SLIPKNOT о новой пластинке

2 авг 2010 : 		 COREY TAYLOR о будущем SLIPKNOT

30 июл 2010 : 		 Ударник SLIPKNOT: "Мы не будем брать басиста"

30 июл 2010 : 		 COREY TAYLOR: "Еще слишком рано говорить о будущем SLIPKNOT"

22 июл 2010 : 		 Joey Jordison: "Новый альбом SLIPKNOT обязательно будет"

20 июл 2010 : 		 COREY TAYLOR посвятил песню SLIPKNOT Paul'y Gray

22 июн 2010 : 		 Басист SLIPKNOT умер из-за передозировки морфином

7 июн 2010 : 		 Фэны SLIPKNOT почтили память басиста в Берлине

30 май 2010 : 		 SLIPKNOT опубликовали видео-посвящение басисту

27 май 2010 : 		 В номере Paul'a Gray'я найдены игла и пузырёк от таблеток

26 май 2010 : 		 SLIPKNOT о смерти басиста

25 май 2010 : 		 Новые подробности о смерти басиста SLIPKNOT

25 май 2010 : 		 Басист SLIPKNOT найден мертвым

24 май 2010 : 		 Вокалист SLIPKNOT о DIO

11 май 2010 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о списке лучших клипов

2 май 2010 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT примеряет на себя роль политика

1 май 2010 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в 2012

30 дек 2009 : 		 Басист SLIPKNOT готовится стать отцом

18 дек 2009 : 		 Новое видео SLIPKNOT

17 дек 2009 : 		 Новый трейлер SLIPKNOT

15 ноя 2009 : 		 Фронтмен SLIPKNOT женился

23 авг 2009 : 		 Ударник SLIPKNOT госпитализирован

21 авг 2009 : 		 Доступно превью DVD из юбилейного переиздания SLIPKNOT

18 авг 2009 : 		 Первые фото юбилейного издания SLIPKNOT

7 авг 2009 : 		 Видео с выступления сольной группы вокалиста SLIPKNOT

27 июл 2009 : 		 Трек-лист переиздания дебютного альбома SLIPKNOT

16 июл 2009 : 		 Детали переиздания дебюта SLIPKNOT

8 июл 2009 : 		 Переиздание дебюта SLIPKNOT в сентябре

19 июн 2009 : 		 Corey Taylor заявил, что Susan Boyle «потрясающа»

9 май 2009 : 		 CLOWN (SLIPKNOT): "Проводите как можно больше времени вместе со своими родителями!"

28 апр 2009 : 		 Новый сингл от SLIPKNOT

20 апр 2009 : 		 Доступно новое видео SLIPKNOT

25 мар 2009 : 		 Девушку обвиняют в убийстве, совершенном под впечатлением от музыки SLIPKNOT

24 мар 2009 : 		 SLIPKNOT сняли клип на песню "Sulfur"

14 янв 2009 : 		 Corey Taylor рассказал про альбом

11 янв 2009 : 		 Вокалист SLIPKNOT выпустит сольный альбом

28 окт 2008 : 		 SLIPKNOT: видео "Dead Memories" в сети

12 окт 2008 : 		 SLIPKNOT: превью нового клипа "Dead Memories"

5 сен 2008 : 		 SLIPKNOT'y не хватило...

29 авг 2008 : 		 SLIPKNOT: весь новый альбом доступен для прослушивания

19 авг 2008 : 		 Новое видео SLIPKNOT в сети

12 авг 2008 : 		 Семплы с нового альбома SLIPKNOT

28 июл 2008 : 		 Первые экземпляры одежды от SLIPKNOT

15 июл 2008 : 		 SLIPKNOT запускают свою линейку одежды

13 июл 2008 : 		 SLIPKNOT: Обложка 'All Hope Is Gone' доступна для просмотра

16 июн 2008 : 		 SLIPKNOT: семпл с нового сингла

14 май 2008 : 		 COREY TAYLOR: новый альбом SLIPKNOT "сдерёт вам кожу с лица"

13 май 2008 : 		 SLIPKNOT: рекламный ролик к новому альбому

2 апр 2008 : 		 SLIPKNOT показали новые маски

24 июл 2006 : 		 Новый DVD SLIPKNOT появится в канун Хеллоуина

22 сен 2005 : 		 SLIPKNOT: финальный треклист концертника "9.0: Live"

13 сен 2005 : 		 SLIPKNOT: концертный альбом на подходе

21 апр 2004 : 		 SLIPKNOT: первая рецензия

27 дек 2003 : 		 Новый диск SLIPKNOT выйдет ближе к лету

31 окт 2003 : 		 SLIPKNOT заново открыли свой сайт

24 окт 2003 : 		 Новый альбом SLIPKNOT

21 сен 2003 : 		 DVD от SLIPKNOT

15 сен 2003 : 		 Сюрпризы от Клоуна

21 июн 2003 : 		 Клоунские сюрпризы

3 июн 2003 : 		 Басист SLIPKNOT арестован за наркоту

12 май 2003 : 		 SLIPKNOT вновь cоберутся в августе

13 дек 2002 : 		 SLIPKNOT начнут работу над новым диском

22 ноя 2002 : 		 Чат с клоуном из SLIPKNOT

11 окт 2002 : 		 О новом альбоме SLIPKNOT

8 окт 2002 : 		 Новый DVD от SLIPKNOT

18 сен 2002 : 		 Shoot all the clowns!

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Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

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Corey Taylor рассказал в интервью для испанского Resurrection Fest TV о том, что новый альбом, скорее всего, выйдет следующим летом. Заявив, что 2019-й станет «важным годом для SLIPKNOT», Taylor добавил, что группа планирует начать «обширный мировой тур». Он также сказал: «Всё зависит от того, когда мы отправимся в студию. Прямо сейчас мы планируем попасть туда в начале следующего года — в первые два месяца следующего года. Так что пару месяцев на это, потом пару месяцев на продакшн, новые маски, костюмы, новое всё. И, я надеюсь, мы подготовимся и начнём турне летом, когда альбом выйдет».

На вопрос о том, начали ли участники SLIPKNOT процесс сочинения песен для следующего альбома, Taylor сказал: «Сейчас у нас есть 20 песен, для которых мы сделали демки. И они действительно хороши. Так что мы выберем из них самые лучшие, возьмём их, сделаем из них альбом и выпустим его. Однако сейчас мы обсуждаем и ищем пути для того, чтобы все эти песни могу услышать каждый. Поэтому мы выпустим альбом, а затем, возможно, выпустим что-то ещё. Мы стараемся об этом думать — дать аудитории больше, дать фэнам больше себя. Но в этом должен быть смысл — это должны быть SLIPKNOT. Не должно быть так, что мы выпускаем что-либо, потому что можем. Это должно быть искусство, должно быть содержимое, в этом должна быть страсть».



New SLIPKNOT Album To Arrive In The Summer, Says COREY TAYLOR




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