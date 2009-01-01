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COREY TAYLOR: «KID ROCK в сенаторской гонке — не лучшая идея» Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor недавно побывал в гостях у Лари Кинга и ответил на вопросы о Честере Беннингтоне, его отношении к Трампу, а также к участию Kid'а Rock'a в сенаторской гонке.



Говоря об отношениях с Честером, он в очередной раз не согласился с теми, кто называет его «трусом»:



«Пока ты не очутился в этой шкуре, ты и понятия не имеешь, что это за боль, какой груз на тебе висит, и то, что верного способа с этим бороться просто нет. Нет универсального решения. Так что ты можешь потратить всю жизнь на то, чтобы найти вариант, подходящий именно тебе. Я просто рад, что я с ним общался», — добавив, что Честер был «милейшим человеком».



О Трампе:



«Я не собираюсь сидеть тут и называть его Гитлером, как это делают многие люди. Я просто считаю, что у него слишком сильное эго. Он бизнесмен, который попытался запустить America Inc., и это не сработало — насколько я понимаю, правительство занимается не тем. Может я и наивен, но я рос, смотря разные программы и разные вещи от разных вариантов дерегулирования, и никогда не было приемлемого варианта для среднего класса. Так что мне говорили дать ему шанс, я старался их услышать и дать ему шанс, а он всё время продолжал стрелять себе в ногу».



О выдвижении Kid'а Rock'a:



«Я никогда с ним не пересекался. Я слышал, что он очень, очень клёвый, но я считаю, что худшее, что может быть с человеком, это его решение, что он подходит для того дела, в каком у него нет никакого опыта. Я к тому, что сейчас мы можем это наблюдать в Белом Доме. Вот так вот».



































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