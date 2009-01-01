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COREY TAYLOR о новой музыке SLIPKNOT COREY TAYLOR в недавнем интервью Musik Universe сообщил, что уже приступил к работе над новой лирикой для SLIPKNOT, а также ответил на вопрос, слышал ли он что-то новое от других участников:



«О да, и это замечательно. Вот и всё, что я пока скажу на этот счёт. Всё ровно так, как я бы хотел. Они мне присылают и присылают материал. И это ещё и забавно, так как они постоянно говорят: "Мы не хотим присылать тебе ничего, пока оно не будет готово". И я отвечаю: "Да без проблем". Я буду очень терпеливым. У меня есть порядка шести песен, и они все очень хороши. Они пока в демо-варианте. И под "демо" я подразумеваю, что они могут быть слегка длиннее, чем окажутся в итоге на альбоме. Потому что то, что ты хочешь сделать, это взять идею и экстраполировать её до состояния, когда больше ничего не останется. И тогда ты берёшь то, что получилось, и начинаешь сокращать, ломать и делать всё немного более цельным, более насыщенным. И вот где-то на этой стадии мы сейчас и находимся».



По словам Corey, он сейчас занят написанием текстов для трёх песен:



«И это мрак — настоящий мрак. Возможно, это самые автобиографические тексты за долгие годы. Просто факты, через что я прошёл за последние годы, и что накопилось. Так что я пишу с точки зрения того, где нахожусь сейчас, вместо того, чтобы быть там, где был. Что порой просто зафиксировать и просто всё бросить и уйти — подобно импульсу, но то было тогда, а сейчас я пишу с точки зрения человека, который прошёл через многое — не молодого, а уже взрослого — и стараюсь во всём разобраться».



Corey также уверен в том, что новый альбом группы выйдет в следующем году:



«2019-й, где-то в это время мы его точно запишем. Когда закончим сочинять, мы всё запишем и будем готовы к новому туру».



Corey также попросили прокомментировать недавние слова Crahan'a о возможном уходе их группы:



«Мы все такое говорим. Я такое говорил в прошлом. Мы всегда так делаем — и тут вовсе не негативный подтекст — мы всегда дополняем, что когда дойдём до точки, когда физически не сможем быть в SLIPKNOT, в том варианте, в каком мы хотим всё делать, мы остановимся. И для некоторых из нас годы в группе сокращаются. Холодные утренники тот ещё гемор... Моя шея, мои колени, мои рёбра... Sid переломал каждую долбаную кость в своём теле. Clown — он делился своими проблемами со здоровьем, и ещё много чего. Мы все получили повреждения в этой команде — начиная с наших шей и заканчивая сетчатками. И если честно, если это будет его решением, я не буду заниматься SLIPKNOT без него — совершенно точно нет».



Заметив, что «для него было сложно продолжать тот путь, который был начат», Corey объяснил, что «мы делали всё по необходимости, но в то же время без Clown'a... Есть определённая ментальность в команде, и именно он всё начал. У него всегда было видение группы, и без него всё просто разрушится. Так что да, если он уйдёт, то и для меня прозвенит звоночек. И я говорю это совершенно искренне, в позитивном плане, потому что никто из нас не хочет продолжать, работая в полсилы, никто не хочет выпускать 50% альбом SLIPKNOT».















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