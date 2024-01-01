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Bring Me the Horizon

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25 дек 2024 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии

25 май 2024 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

10 мар 2024 : 		 BRING ME THE HORIZON почти закончили запись

5 янв 2024 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 дек 2023 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL

23 дек 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON расстались с клавишником

28 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON

3 окт 2023 : 		 12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON

26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

15 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме

11 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены

2 июн 2023 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

6 май 2023 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 июл 2022 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE

23 окт 2020 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

16 окт 2020 : 		 BABYMETAL, EVANESCENCE на новом альбоме BRING ME THE HORIZON
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Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии



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OLI SYKES в интервью 89 FM A Rádio Rock ответил на вопрос, как ему живется в Бразилии:

«Погода, люди, еда. Образ жизни очень отличается от Англии, но для меня это здорово. Психологически мне нужно было немного сбавить обороты, а в Англии это сделать очень сложно, тогда как когда ты приезжаешь сюда, все замедляется. Люди намного спокойнее.

Я давно хотел уехать. Я чувствую, что мне нужно побыть в разлуке, отвлечься от того, кем я являюсь в группе, и тому подобное. И я никогда не думал, что это будет Бразилия, но мы застряли здесь в изоляции, и я осознал, насколько спокойно я себя чувствую, когда нахожусь в этой стране, и мне здесь очень нравится».




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