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Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии



OLI SYKES в интервью 89 FM A Rádio Rock ответил на вопрос, как ему живется в Бразилии:



«Погода, люди, еда. Образ жизни очень отличается от Англии, но для меня это здорово. Психологически мне нужно было немного сбавить обороты, а в Англии это сделать очень сложно, тогда как когда ты приезжаешь сюда, все замедляется. Люди намного спокойнее.



Я давно хотел уехать. Я чувствую, что мне нужно побыть в разлуке, отвлечься от того, кем я являюсь в группе, и тому подобное. И я никогда не думал, что это будет Бразилия, но мы застряли здесь в изоляции, и я осознал, насколько спокойно я себя чувствую, когда нахожусь в этой стране, и мне здесь очень нравится».







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