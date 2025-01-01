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*Новое видео DEATH SS 184
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Bring Me the Horizon

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13 фев 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

30 янв 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

25 дек 2024 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии

25 май 2024 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

10 мар 2024 : 		 BRING ME THE HORIZON почти закончили запись

5 янв 2024 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 дек 2023 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL

23 дек 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON расстались с клавишником

28 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON

3 окт 2023 : 		 12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON

26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

15 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме

11 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены

2 июн 2023 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

6 май 2023 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 июл 2022 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

30 янв 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON первые

30 окт 2020 : 		 Новые песни BRING ME THE HORIZON с участием BABYMETAL и AMY LEE
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|||| 13 фев 2025

Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON



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BRING ME THE HORIZON представили собственное прочтение хита OASIS "Wonderwall" — теперь с текстом!




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