BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN



“You Made Your Bed" feat. Brian May, новое видео TALIA DEAN, доступно для просмотра ниже. 10% от вырученных средств будут направлены на благотворительность.



Talia Dean: «Я воспринимаю эту песню как убедительное напоминание о том, что мир - это огромное место с населением в 8,2 миллиарда человек. Никогда не стоит поддерживать отношения с человеком, который плохо к вам относится. Знайте свою ценность. Лучше оставаться одиноким, чем с человеком, который вас не уважает. Неважно, сколько вам лет, где вы находитесь и какова ваша ситуация - никогда не поздно вырваться на свободу и стремиться к счастью. В последнее время я поняла, что заслуживаю любви, внимания и уважения. Я дольше, чем следовало, мирилась с токсичным отношением. Я заслуживаю быть с человеком, который дорожит мной, и вы тоже. Живите своей жизнью и стремитесь к настоящей любви. Она явно где-то рядом».



Brian May: «Я рассматриваю этот трек как очень важную веху в карьере Talia. Как будто в этой песне она избавляется не только от отношений, но и от всего образа жизни, который она больше не хочет вести. Мы с ней уже работаем на новой захватывающей почве, которую открывает эта песня. А пока эта песня полна чистого озорства и веселья и заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я ее слышу».











