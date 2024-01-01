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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
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Brian May

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



15 ноя 2024 : 		 BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN

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1 дек 2021 : 		 BRIAN MAY: «Мои слова про трансов извратили!»

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BRIAN MAY в новом видео TALIA DEAN



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“You Made Your Bed" feat. Brian May, новое видео TALIA DEAN, доступно для просмотра ниже. 10% от вырученных средств будут направлены на благотворительность.

Talia Dean: «Я воспринимаю эту песню как убедительное напоминание о том, что мир - это огромное место с населением в 8,2 миллиарда человек. Никогда не стоит поддерживать отношения с человеком, который плохо к вам относится. Знайте свою ценность. Лучше оставаться одиноким, чем с человеком, который вас не уважает. Неважно, сколько вам лет, где вы находитесь и какова ваша ситуация - никогда не поздно вырваться на свободу и стремиться к счастью. В последнее время я поняла, что заслуживаю любви, внимания и уважения. Я дольше, чем следовало, мирилась с токсичным отношением. Я заслуживаю быть с человеком, который дорожит мной, и вы тоже. Живите своей жизнью и стремитесь к настоящей любви. Она явно где-то рядом».

Brian May: «Я рассматриваю этот трек как очень важную веху в карьере Talia. Как будто в этой песне она избавляется не только от отношений, но и от всего образа жизни, который она больше не хочет вести. Мы с ней уже работаем на новой захватывающей почве, которую открывает эта песня. А пока эта песня полна чистого озорства и веселья и заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я ее слышу».

TALIA DEAN Teams With QUEEN's BRIAN MAY For




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