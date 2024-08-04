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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 74
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Новая песня OPETH 31
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Brian May

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



4 авг 2024 : 		 BRIAN MAY всплакнул

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15 мар 2023 : 		 BRIAN MAY был посвящён в рыцари

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13 июл 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY и GRAHAM GOULDMAN

2 май 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

25 апр 2022 : 		 Новое видео BRIAN MAY

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28 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о состоянии здоровья

22 дек 2021 : 		 BRIAN MAY — о том, как заболел

20 дек 2021 : 		 BRIAN MAY поймал COVID-19

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28 окт 2021 : 		 BRIAN MAY — о вызовах пандемии

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13 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY

9 авг 2021 : 		 BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками

2 авг 2021 : 		 Обновлённое видео BRIAN MAY
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BRIAN MAY всплакнул



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BRIAN MAY отреагировал на известие о том, что AEROSMITH забивают на концерты:

«У меня на глаза навернулись слёзы. AEROSMITH были огромной частью моей жизни, как и миллионов других поклонников рок-музыки. Steve Tyler — один из величайших вокалистов и фронтменов всех времён, и это просто ужасно, что его необыкновенный голос так пострадал. Мы все посылаем нашу любовь и молитвы о твоём выздоровлении, Steve. Это также характерно для группы такого уровня, что они приняли и озвучили это смелое решение в таком стиле.

Карьеру AEROSMITH можно чествовать вечно. Всё пройдёт, но вдохновляющая работа AEROSMITH будет жить — вместе с воспоминаниями о поистине одной из самых потрясающих групп, когда-либо выходивших на сцену».




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4 авг 2024
resurgamresponses
ars longa vita brevis

просмотров: 296

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