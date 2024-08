сегодня



BRIAN MAY всплакнул



BRIAN MAY отреагировал на известие о том, что AEROSMITH забивают на концерты:



«У меня на глаза навернулись слёзы. AEROSMITH были огромной частью моей жизни, как и миллионов других поклонников рок-музыки. Steve Tyler — один из величайших вокалистов и фронтменов всех времён, и это просто ужасно, что его необыкновенный голос так пострадал. Мы все посылаем нашу любовь и молитвы о твоём выздоровлении, Steve. Это также характерно для группы такого уровня, что они приняли и озвучили это смелое решение в таком стиле.



Карьеру AEROSMITH можно чествовать вечно. Всё пройдёт, но вдохновляющая работа AEROSMITH будет жить — вместе с воспоминаниями о поистине одной из самых потрясающих групп, когда-либо выходивших на сцену».





