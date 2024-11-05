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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 29
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 25
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As I Lay Dying

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Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов



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TIM LAMBESIS опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем, мне нужно было время, чтобы осмыслить все, что произошло в последнее время с AILD. Поразмыслив, я, конечно, согласен с тем, что была нездоровая обстановка, которая делала нереальным участие в новом туре с прежним составом. Стало трудно улаживать даже самые мелкие детали, и я признаю, что могу твердо придерживаться своего видения будущего AILD, даже если другие считают, что оно должно идти в другом направлении.

Мне грустно думать о поведении, общении и моделях взаимодействия, которые привели к отмене тура. Мы с Phil'ом больше не сходились ни в личном, ни в творческом, ни в финансовом плане. Обсуждения, которые велись в это время, привели к тому, что он решил уйти первым, а все участники группы — вскоре после него, поскольку им было неинтересно продолжать без него. К сожалению, это не тот формат, в котором все было обнародовано, так как некоторые заявления были сделаны в спешке в ответ на слухи.

Я полностью поддерживаю решение каждого из ребят уйти и считаю, что в данный момент так будет лучше для всех. При этом я всегда буду открыт для прямого обсуждения любых вопросов, так как считаю, что закрытость общения приводит к многочисленным предположениям и проблемам.

Теперь о том, что будет дальше: AILD была основана на упорстве и решимости. Все, кто знаком с периодом основания в 2000-2004 годах, знают, что более 20 человек (которым я невероятно благодарен) приходили и уходили, чтобы помочь воплотить в жизнь то видение, которое было у меня в голове с тех пор, как мне исполнилось 19 лет. Я с нетерпением жду создания новой команды и атмосферы, которая будет благоприятной, позитивной и способствующей творчеству».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 ноя 2024
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Вот у них там как не скучно же! Это тебе не Руки вверх!

просмотров: 114

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