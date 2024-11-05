сегодня



Вокалист AS I LAY DYING об уходе музыкантов



TIM LAMBESIS опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем, мне нужно было время, чтобы осмыслить все, что произошло в последнее время с AILD. Поразмыслив, я, конечно, согласен с тем, что была нездоровая обстановка, которая делала нереальным участие в новом туре с прежним составом. Стало трудно улаживать даже самые мелкие детали, и я признаю, что могу твердо придерживаться своего видения будущего AILD, даже если другие считают, что оно должно идти в другом направлении.



Мне грустно думать о поведении, общении и моделях взаимодействия, которые привели к отмене тура. Мы с Phil'ом больше не сходились ни в личном, ни в творческом, ни в финансовом плане. Обсуждения, которые велись в это время, привели к тому, что он решил уйти первым, а все участники группы — вскоре после него, поскольку им было неинтересно продолжать без него. К сожалению, это не тот формат, в котором все было обнародовано, так как некоторые заявления были сделаны в спешке в ответ на слухи.



Я полностью поддерживаю решение каждого из ребят уйти и считаю, что в данный момент так будет лучше для всех. При этом я всегда буду открыт для прямого обсуждения любых вопросов, так как считаю, что закрытость общения приводит к многочисленным предположениям и проблемам.



Теперь о том, что будет дальше: AILD была основана на упорстве и решимости. Все, кто знаком с периодом основания в 2000-2004 годах, знают, что более 20 человек (которым я невероятно благодарен) приходили и уходили, чтобы помочь воплотить в жизнь то видение, которое было у меня в голове с тех пор, как мне исполнилось 19 лет. Я с нетерпением жду создания новой команды и атмосферы, которая будет благоприятной, позитивной и способствующей творчеству». http://www.asilaydying.com





+1 -0



( 1 ) просмотров: 114

