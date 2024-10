сегодня



Гитарист AS I LAY DYING покинул группу



Гитарист AS I LAY DYING Ken Susi сообщил о своем уходе из коллектива:



«Сегодня подошло к концу мое время, проведенное с AS I LAY DYING. Я ухожу с огромной благодарностью ко всем, кто следил за мной и поддерживал меня с момента моего появления в UNEARTH до этого этапа моей карьеры.



Я перешел в лагерь AILD, прекрасно зная о том, насколько драматичной будет история, но у меня было желание просто играть отличную музыку с отличными друзьями. К сожалению, моя личная этика недавно подверглась испытанию на прочность, и теперь это самый печальный финал того, что могло стать величайшим вторым шансом для этой группы.



В настоящее время в адрес Ryan Neff поступает много замечаний за то, что он первым ушел с работы, и я сожалею, что не поделился этим решением раньше и не поддержал своего друга — он безупречный музыкант и еще более прекрасный человек.



Мне будет не хватать вас всех на этой сцене, и я с нетерпением жду встречи с вами на следующей». Кто-нибудь ищет гитариста? Мое резюме готово».





View this post on Instagram





















+0 -0



просмотров: 41