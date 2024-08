сегодня



Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLICA хуже "Master Of Puppets"



TIM LAMBESIS в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом METALLICA для него лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«Это сложно, потому что, и я заметил это, будучи в группе, качество продюсирования влияет на то, как люди воспринимают музыку. И вот «Master Of Puppets», на мой взгляд, воплотил в себе трэш-звучание. Мне кажется, голос James'а [Hetfield'а] был немного более хриплым, и поэтому песни очень хорошо на меня повлияли. А еще для меня это ностальгия, потому что это первый... Я вообще-то слышал их, в силу своего возраста, в обратном порядке - сначала я услышал «Master Of Puppets», потому что я был слишком мал, чтобы услышать «Ride The Lightning», когда он вышел. Так что я услышал «Master Of Puppets» [первым], а потом вернулся и услышал «Ride The Lightning». Так что вот такой у меня ответ».



Когда MikeZ заметил, что на "Master Of Puppets" просто нет плохих песен, Tim ответил:



«Это довольно сложно сказать, потому что я люблю многие группы, но есть очень мало групп, где мне нравится весь альбом. Так что они молодцы. И когда я рос, это была самая влиятельная запись для меня как для металхэда. Вообще-то, если быть до конца честным, первым альбомом METALLICA, который я услышал, был '...And Justice For All'. Потом я начал возвращаться назад и понял, что «Master Of Puppets» был лучше, чем '...And Justice For All'. И тогда я вернулся назад. И все они мне понравились. Но да, именно тогда я их и услышал, начал с '...And Justice For All', но именно «Master» заставил меня превратиться из случайного фаната в суперфаната»







